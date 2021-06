Monika Brodka w kampanii Spotify EQUAL

muzyka, słuchawki, whoalice-moore, pixabay

Spotify zwiększa swoje zaangażowanie na rzecz kobiet w muzyce. Globalna inicjatywa EQUAL zaprezentowana w Dzień Kobiet, poszerza się o EQUAL Music Program, którego celem jest wsparcie utalentowanych artystek w branży muzycznej.

Wpływ artystek na sukces zarówno platformy Spotify, jak i całej branży muzycznej jest nieoceniony. Jednocześnie kobiety stanowią jedynie 1/5 wszystkich twórców obecnych na listach przebojów. Spotify chce to zmienić! Dzięki konsolidacji istniejących działań redakcyjnych i marketingowych, serwis stawia kolejne kroki w stworzeniu nowych możliwości twórczego rozwoju artystek.

W ramach działań, 29 kwietnia br., zostaną utworzone globalne oraz lokalne playlisty, promujące utwory artystek z ponad 50 krajów, od Japonii, przez Malezję, Wielką Brytanię i Polskę, aż po Argentynę. Wśród nowości pojawi się również playlista obejmująca kompozycje napisane, wyprodukowane i wykonane wyłącznie przez kobiety. Co więcej, co miesiąc wybrane artystki pojawią się na okładkach lokalnych playlist EQUAL, a ich twórczość będzie polecana na platformie, zwiększając im szansę kariery na międzynarodową skalę!

W groupie artystek wybranych przez Spotify do zainaugurowania programu EQUAL znalazły się, między innymi Saweetie (USA), DUDA BEAT (Brazylia), Griff (Wielka Brytania), Natalia Lafourcade (Meksyk) oraz Zoe Wees (Niemcy/Wielka Brytania). W Polsce projekt inauguruje piosenkarka i autorka tekstów LUNA, która jako artystka miesiąca i twarz lokalnej playlisty, pojawi się także w kampanii digitalowej na Times Square w gronie piosenkarek z całego świata, biorących udział w programie.

- Magia jest wokół nas i każdy może ją poczuć! EQUAL to niezwykłe wydarzenie, które każdej z nas pozwala poczuć się wyjątkowo. Idealny moment na to by pokazać, jak jesteśmy różne i jaką razem mamy siłę. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę reprezentować polskie artystki w tak ważnej akcji. Polska ma twarz kobiety i to jest piękne - dodaje LUNA.

LUNA oraz Monika Brodka będą równocześnie reprezentować Polskę, wśród innych artystek z całego świata, w pierwszej edycji globalnej playlisty EQUAL, gdzie pojawią się kolejno z utworami „Blind” oraz „Game Change”. Z kolei, słuchacze lokalnej playlisty EQUAL Polska będą mieli szansą bliżej poznać twórczość aż 50 wyjątkowych artystek takich jak Sanah, Hania Rani czy Young Leosia.

Globalna współpraca

Wspólnie z SoundGirls Spotify uruchomi również katalog EQUAL Directory, który pozwala kobietom i osobom niedeklarującym swojej płci na stworzenie dedykowanego profilu i zapewnienie sobie miejsca wśród kobiet zmieniających muzyczne reguły gry. Nowa zakładka umożliwi twórcom nie tylko znalezienie idealnej kandydatki do współpracy przy nadchodzących trasach koncertowych, projektach studyjnych, filmowych oraz telewizyjnych, ale także w postprodukcji, tworzeniu podcastów i wielu innych.

Ponadto za pośrednictwem Rady EQUAL, Spotify łączy siły z organizacjami wspierającymi kobiety na całym świecie. Wśród nich znajdują się m.in. She's the Music (USA), Girls Rock Australia Network (Australia), She Said So (Włochy), MEWEM Europa (Europa), Girls Connected (Kanada) czy Music Women (Niemcy).