Oglądalność youtuberów podczas epidemii mocno w górę

Telefon. Fot.: Khusen Rustamov, Pixabay

Tylko w okresie od 12 do 15 marca łączna liczba wyświetleń na YouTube wyniosła 133 miliony, a średni czas oglądania sięgnął 753 milionów minut (522 dni). W czasie pandemii rosła również oglądalność materiałów wideo youtuberów. O około 30 procent wydłużył się czas oglądania materiałów oraz liczba wyświetleń filmów.

Dane dotyczą youtuberów zrzeszonych w sieciach grupy LTTM. Opracowano je na podstawie 800 kanałów. Porównując informacje dotyczące oglądalności do analogicznych dni (piątek - niedziela) pierwszego tygodnia marca, zauważalny jest wzrost na poziomie 28 milionów wyświetleń oraz 170 milionów minut czasu oglądania (watchtime). Ta zmiana została odnotowana w sieci LTTM we wszystkich grupach demograficznych widzów. Większą popularnością cieszą się zarówno kanały dziecięce, gamingowe, edukacyjne, jak i te z kategorii beauty, rozrywki czy specjalistycznych treści tematycznych i hobby.

Źródło: LTTM

- Czas pandemii oznacza nie tylko czasu zwiększonej konsumpcji mediów, ale także zaobserwowany przez nas wzrost aktywności twórców treści. Dzięki temu wielu klientom pomogliśmy w ekspresowym tempie przenieść budżety, między innymi z działań OOH na kampanie z influencerami. W naturalny sposób obserwujemy też zwiększone zainteresowanie e-commersów influencer marketingiem - specjalnie dla tej grupy wprowadziliśmy nowe możliwości rozliczeń współprac z influencerami, między innymi w oparciu o modele CPM, CPC lub wykorzystanie kodów rabatowych - komentuje Paweł Stano, wiceprezes grupy LTTM i prezes LifeTube.

Influencerzy nie tylko angażują się w akcje edukacyjne czy informacyjne (takie jak zainicjowana niedawno akcja #KoronaCizGłowyNieSpadnie, w której wzięło udział już ponad 60 topowych twórców), ale tworzą obecnie więcej treści skierowanych do ich społeczności. Swoje materiały często tworzą w domowym studio, nie korzystając ze wsparcia ekipy filmowej lub ograniczając je do niezbędnego minimum - dzięki temu produkcja ich treści nie została w większości przypadków wstrzymana.

#KoronaCizGłowyNieSpadnie

W akcję #KoronaCizGłowyNieSpadnie zaangażowało się ponad 60 influencerów. Jej celem jest zachęcanie wszystkich do samoizolacji i stosowania odpowiednich środków prewencyjnych w związku z ogłoszonym stanem pandemii. Twórcy internetowi publikują filmy na YouTube oraz posty w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook, Tik Tok), w których przede wszystkim zachęcają swoich widzów do zostania w domu i ograniczenia kontaktów z innymi osobami, tłumacząc, że to jedyny skuteczny sposób na ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa oraz zabezpieczenie siebie i bliskich. W akcję zaangażowali się influencerzy z różnych kategorii tematycznych, między innymi: Blowek, Dominik Rupiński, Sheo, Ziemniak, Malwina Bakalarz, Rafał Gębura, Farell, Remigiusz Maciaszek, AdBuster.

Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym materiale: #KORONACIZGŁOWYNIESPADNIE. INFLUENCERZY PROMUJĄ WŁAŚCIWE ZACHOWANIA W CZASACH EPIDEMII.