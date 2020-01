Aplikacje do zamawiania transportu. Z tych lokalizacji najczęściej bierzemy taksówkę

taxi, taksówka, transport, miasto, fot. ryanmcguire, pixabay

Mazowiecka, Dolnych Młynów, Ruska... to jedne z najpopularniejszych ulic w polskich miastach, z których w weekendową noc pasażerowie najczęściej zamawiają taksówkę. Specjaliście z platformy FREE NOW przeanalizowali trendy dotyczące weekendowych przejazdów pasażerów, w tym najczęściej wybierane adresy docelowe i odbioru w piątkową i sobotnią noc.

Z analizy szczytu zamówień FREE NOW wynika również, że Polacy na wieczorne weekendowe wyjścia najczęściej wybierają się o 19.00, a wracają około 1-2 w nocy. Średni koszt przejazdu FREE NOW między 18.00 a 5.00 wynosi 25 PLN w całej Polsce. Co ciekawe, polscy imprezowicze lubią się przemieszczać - w każdym z polskich miast najczęściej powtarzające się adresy docelowe wybierane na początek spotkania lub imprezy, zwykle różnią się od adresów odbioru po północy.

- Przejazd zamawiany przez aplikację to najpopularniejszy sposób przemieszczania się w weekendowe noce i najbardziej pracowity czas w tygodniu dla naszych kierowców. Zwłaszcza wśród tych kierowców, którzy decydują się na pracę w nocy, promujemy dobre nawyki gwarantujące bezpieczeństwo, m.in. przypominanie pasażerom o zapinaniu pasów oraz odczekanie aż pasażer, a zwłaszcza kobiety lub młode osoby podróżujące samotnie po zmroku, wejdą bezpiecznie do budynku - mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

Warszawa

W top 3 ulic wybieranych jako adres docelowy w zamówieniach FREE NOW, w godzinach 19-21, czyli na tzw. “before” znalazła się Koszykowa - najbardziej znana z Hali Koszyki, czyli modnego kompleksu barów i restauracji, Nowy Świat, prowadząca na Stare Miasto, ale znana też z “Pawilonów” pełnych kameralnych shot-barów, a także Aleje Jerozolimskie - centralny punkt stolicy, biegnący przez PKiN i obfitujący w bary i restauracje. Poszukiwacze nocnych wrażeń najczęściej trafiają do lokali na Mazowieckiej (gdzie znajdą kilkanaście klubów), Nowogrodzkiej (na skrzyżowaniu z ul. Parkingową znanej m.in. z klubu Wesele i Meta) i Marszałkowskiej (od lokali takich jak klub Capitol po bar Warmut). To stamtąd FREE NOW notuje najwięcej zamówień między 1 a 5 w nocy.

Kraków

Miano najpopularniejszego punktu na mapie stolicy Małopolski należy do Dolnych Młynów, dawnej fabryki tytoniu zaadaptowanej do warunków imprezowych, czyli ponad 30 lokali gastronomicznych i klubów. Poszukiwacze dobrej kuchni i drinków powinni się też wybrać na Plac Szczepański tuż obok starówki oraz na Plac Nowy, w samym sercu Kazimierza. Oba te punkty łączy ul. Starowiślna (znana między innymi z klubu Shine), z której FREE NOW notuje najwięcej zamówień nocą. Wielbiciele klubów i shot barów znajdą coś dla siebie również na ulicy Dietla.

Trójmiasto

Potocznie zwana “Monciakiem”, sopocka ulica Bohaterów Monte Casino pełna restauracji, barów i klubów jest najczęściej wybieranym adresem wśród pasażerów FREE NOW w Trójmieście. Wśród nich nie mogło zabraknąć również Alei Grunwaldzkiej będącej główną gdańską arterią komunikacyjną, przy której mieści się wiele restauracji i Galeria Bałtycka. Miłośnicy studenckich klubów powinni wybrać się w okolice Politechniki, czyli na ul. Siedlicką (gdzie mieści się znany klub Kwadratowa). Popularne miejsce na gdańskiej starówce to ul. Świętego Ducha, gdzie mieszczą się restauracje i puby, natomiast w Gdyni, najwięcej zamówień FREE NOW realizuje spod klubów na ulicy Świętojańskiej w samym centrum miasta.

Wrocław

Wśród najpopularniejszych miejsc, gdzie wrocławianie zamawiają przejazd FREE NOW w weekendy nie mogło zabraknąć też Placu Solnego tuż koło Rynku, na której oprócz dobrych restauracji znajdują się puby i shot-bary. Ulice Tęczowa i Kazimierza Wielkiego, w kierunku Starego Miasta również obfitują w lokale, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Życie nocne Wrocławia zwykle rozpoczyna się i kończy na ulicy Ruskiej i biegnącej obok Świętego Mikołaja, będących barowym i klubowym zagłębiem miasta. Ta okolica znana jest z lokali takich jak między innymi Klub Eter, Poziom 1, Bezsenność.

Poznań

Stolica Wielkopolski, powszechnie kojarzona z koziołkami i rogalami świętomarcińskimi, dla wytrawnych imprezowiczów jest przede wszystkim z miastem, które ożywa nocą. Pasażerowie FREE NOW najczęściej zaczynają swoje weekendowe wypady po 19.00, od restauracji i barów na ulicach: Głogowskiej, Świętego Marcina i Paderewskiego. Nocą, wielu poznaniaków trafia na północ od Starówki, w okolice ul. Małe Garbary i klubów HAH lub Projekt LAB. Jednak prawdziwe oblężenie klubowiczów przeżywają okolice ulic Szkolnej i Półwiejskiej, znane m.in. z klubów Czekolada, Czarna Owca lub SQ (w Starym Browarze).

Katowice

Na imprezowej mapie Katowic nie mogło zabraknąć ul. Mariackiej i Warszawskiej pełnych barów i klubów, które ożywają już od 19.00 i zasypiają dopiero o 5:00 rano. W okolicy, tuż przy Rynku, znajduje się ul. Francuska, na którą katowiccy pasażerowie wybierają się najczęściej wczesnym wieczorem, skąd łatwo docierają do Rynku i ul. Mariackiej. Miłośnicy klubów powinni wybrać się na ul. Mickiewicza, gdzie trafią do znanego klubu Pomarańcza lub na najbardziej reprezentacyjną ulicę miasta: 3 maja.

Łódź

Piotrkowska, najbardziej reprezentatywna ulica Łodzi, jest jednocześnie liderem w rankingu łódzkich ulic, z których pasażerowie najczęściej zamawiają przejazd FREE NOW. Fani dobrej kuchni, drinków i klubowicze nie będą się tutaj nudzić. Z Piotrkowskiej warto zajrzeć też na Więckowskiego (restauracje i bary), Narutowicza (znany klub Pewex) lub Traugutta (klub Cubano). Wielu łodzian trafia również do Manufaktury, która oprócz sklepów oferuje też restauracje i bary.