Cyfryzacja firm. Menadżerowie stawiają na technologię [wyniki badań]

9 na 10 przedstawicieli biznesu w Polsce badanych przez Hatalska Institute twierdzi, że transformacja cyfrowa zmienia charakter branż i daje im nowe możliwości rozwoju. Jednocześnie jest dużym wyzwaniem - aż 7 na 10 projektów o dużej skali związanych z tym trendem ponosi biznesową porażkę. Jedno jest pewne - cyfryzacja będzie w najbliższych latach decydować o przetrwaniu wielu firm na rynku. Potwierdza to 84% menedżerów uczestniczących w globalnym badaniu SAP i Oxford Economics. Dlatego w coraz większej liczbie firm technologie stają się ważnym elementem strategii biznesowej.

Według analiz firmy IDC, globalne wydatki na transformację cyfrową w 2019 roku mogą osiągnąć wartość 1,7 biliona dolarów. To o 42% więcej, niż w 2017 roku. Firmy inwestują głównie w takie technologie, jak m.in. internet rzeczy, chmura obliczeniowa, analiza predykcyjna, Big Data, uczenie maszynowe czy blockchain. O każdym z tych trendów mówi się, że może zmienić lub już zmienia biznesowy stan gry.

– Trudno się dziwić, że według 84% respondentów globalnego badania SAP i Oxford Economics to właśnie transformacja cyfrowa jest kluczowa do przetrwania ich firm na rynku do 2022 roku. Jednocześnie jednak tylko 3% firm biorących udział w tym badaniu deklarowało, że zakończyło transformację wszystkich swoich procesów. O cyfryzacji dużo się mówi, ale w wielu branżach wciąż dopiero się ona rozpędza. W nadchodzących latach można się więc spodziewać kolejnych znaczących wzrostów inwestycji na ten cel, co będzie napędzać konkurencję w zakresie wykorzystania technologii – przekonuje Tomasz Niebylski, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w SAP Polska.

Cyfrowy portret klienta

Na wyobraźnię biznesu wpływają udane historie wdrożeń, które realnie rozwinęły decydujące się na nie firmy. Zbiera je m.in. Casebook przygotowany niedawno przez SAP – globalnego lidera rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw. Przedstawia on 25 projektów, które w udany sposób odmieniły firmy dzięki transformacji cyfrowej.

Takim przykładem jest mBank. Wykorzystując m.in. rozwiązanie SAP Predictive Analytics, stworzył on kampanie dopasowane do potrzeb konkretnych klientów. Stosując narzędzia analizy predykcyjnej opracowano 200 modeli sprzedażowych, obrazujących potrzeby różnorodnych konsumentów. Oparto je na ponad 5 000 zmiennych, przetwarzanych przez system. W ten sposób bank dziesięciokrotnie zmniejszył liczbę danych, potrzebnych do osiągnięcia tego samego wyniku sprzedażowego, co przed wdrożeniem. Poprawił także efektywność ofert kredytowych i oszczędnościowych.

Chmura rozładuje korek

Technologie mogą rewolucjonizować także życie branż postrzeganych jako bardziej „tradycyjne”. Za przykład może służyć w tym wypadku Port Morski w Hamburgu. W ramach dużego projektu smartPort Logistics firma wdrożyła platformę SAP, działającą w chmurze. Zbiera ona drogą mobilną dane od wszystkich interesariuszy oraz z urządzeń obecnych w Porcie, wyposażonych w sensory. Zarządza w ten sposób ruchem nawet do 40 000 ciężarówek dziennie. Wdrożenie technologii pozwoliło usprawnić transport na miejscu, oszczędzając dziennie średnio 5000 godzin czasu kierowców pojazdów obecnych w porcie.

Chmura obliczeniowa jest dziś narzędziem stosowanym w biznesie niemal powszechnie. Instytut IDC przewiduje, że do 2021 roku ponad 90% firm na świecie będzie korzystać z wielu usług i platform cloudowych. Rozwój chmury widać także w przypadku SAP. Dostawca oprogramowania dla biznesu jeszcze w 2016 roku miał 110 mln użytkowników usług chmurowych. Obecnie jest ich już ponad 200 mln.

Cyfryzacja i strategia

Przykłady udanych zmian i ich efekty to nie jedyna duża motywacja do transformacji cyfrowej. Drugą jest chęć uniknięcia losu marek, które nie zdążyły dostosować się do ewolucji rynku. Średnia życia firm notowanych na liście Fortune 500 wynosiła niegdyś 75 lat, dziś jest to zaledwie 15. Podobne zjawiska można zaobserwować także wśród MSP czy dużych, lokalnych marek.

W Polsce istnieje coraz lepsza baza rozwiązań dla firm, które mogą ewoluować dzięki technologiom. W rankingu Bloomberga „World Innovation Index” zajmuje ona 22 miejsce na świecie pod kątem wsparcia innowacyjności. Aby się rozwijać, firmy muszą jednak zmniejszać rozdźwięk między skalą wdrożeń technologicznych, a ich uporządkowaniem. Jak podaje Atos, z analityki danych już za trzy lata ma korzystać 90% firm na świecie. Jednocześnie kierowanie się przygotowaną strategią transformacji cyfrowej deklaruje tylko 51% firm o globalnym zasięgu, badanych przez CenturyLink. Na poziomie małych i średnich firm te statystyki są zazwyczaj jeszcze niższe.