Ekologia w PKO BP. Bank zmienia sposób potwierdzania transakcji

dokumenty, papier, ekologia, fot. myrfa, pixabay

Zamiast podpisu na papierze, potwierdzanie wpłaty i wypłaty gotówki oraz polecenia przelewu dokonane podpisem na ekranie dotykowym. Nowe rozwiązanie jest już dostępne w 56 oddziałach PKO BP, a do końca czerwca 2020 roku urządzenia pojawią się w 500 placówkach banku. W ten sposób spółka chce skróć czas obsługi pojedynczego klienta, zastosować automatyczną cyfrową archiwizację i ograniczyć zużycie papieru.

– Wdrażane przez nas rozwiązanie skraca czas obsługi co wpływa na większą satysfakcję klientów, a jednocześnie wprowadza w sposób automatyczny pełny elektroniczny obieg dokumentów i pozwala na znaczącą redukcję zużywanego papieru. Naszym celem jest dalsze wzmacnianie wizerunku PKO Banku Polskiego jako instytucji nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie, ale również wprowadzającej proekologiczne rozwiązania. Digitalizacja procesów jest jednym z kluczowych elementów strategii „PKO Bank Przyszłości” – mówi Bartłomiej Wypchło, dyrektor Departamentu Sieci i Wsparcia Sprzedaży.

Do końca grudnia ubiegłego roku stanowiska doradców w wybranych 56 oddziałach w Polsce zostały wyposażone w ekrany dotykowe, umożliwiające złożenie podpisu dla usług transakcyjnych: wpłata i wypłata gotówki w PLN i w walutach wymienialnych oraz polecenie przelewu w PLN. Klienci akceptujący swoje dyspozycje na ekranie dotykowym mogą otrzymać potwierdzenie ich realizacji na adres e-mail lub w tradycyjnej formie papierowej. Urządzenie będzie wykorzystywane również do edukacji klientów w zakresie korzystania z bankowości elektronicznej iPKO. Klienci w asyście doradcy mają możliwość sprawdzić jak wnioskować o produkty w iPKO, składać dyspozycje, realizować operacje. Do końca czerwca 2020 roku łączna liczba oddziałów wyposażonych w ekrany wyniesie 500. Rozwiązanie zostało przygotowane przez bank we współpracy z firmą Nanovo.

Ekologia w banku

Bank od kilku lat wprowadza rozwiązania, które mają ograniczyć ilość zużywanego papieru. Istotną zmianą było wdrożenie w oddziałach banku w 2017 roku autoryzacji 23 operacji kodem z sms, bez konieczności składania podpisu. Kolejne rozwiązania mające przynieść redukcję zużycia papieru to m.in. możliwość przesyłania do banku wybranych dokumentów np. – skan polisy ubezpieczeniowej do kredytu hipotecznego, legitymacji studenckiej, wdrożenie 40 różnych typów dyspozycji, jak np. pełnomocnictwo do rachunku bankowego, dyspozycja zastrzeżenia dokumentu, dyspozycja na wypadek śmierci i udostępnienie ich klientom w serwisie iPKO oraz ograniczanie korespondencji papierowej do klientów na rzecz elektronicznej. To wszystko pozwoliło na istotną redukcję wykorzystywanego papieru. W pierwszej połowie 2019 roku bank kupił o ponad 50 proc. mniej pudeł niż w analogicznym okresie 2016 roku. Dzięki temu oszczędził już 3,82 ha lasu, co można przyrównać do powierzchni prawie sześciu ekstraklasowych boisk piłkarskich.