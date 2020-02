eRecruiter. Sprawdzamy nową aplikację rekrutacyjną Grupy Pracuj.pl

eRecruter, fot. Grupa Pracuj.pl

eRecruiter, najbardziej popularna platforma do zarządzania rekrutacjami w Polsce, wprowadził na rynek aplikację mobilną dla użytkowników swojego systemu. Umożliwia ona m.in. szybki dostęp do bieżących projektów rekrutacyjnych, sprawną komunikację z kandydatami oraz płynną wymianę informacji o procesach HR w całej organizacji. To odpowiedź na potrzeby firm, dla których zwinna rekrutacja stanowi coraz ważniejszy czynnik rozwoju biznesu.

Wsparcie w rekrutacji

eRecruiter to system do kompleksowego zarządzania procesami rekrutacji. Wspiera on ponad 1400 firm m.in. w budowaniu bezpiecznej bazy kandydatów, candidate experience, a także angażowaniu biznesu do zatrudniania talentów.

Jak podkreślają eksperci eRecruiter, system wspiera działy HR, rekruterów oraz całe organizacje w osiąganiu ich kluczowych celów biznesowych związanych z pozyskiwaniem nowych pracowników. Wprowadzenie aplikacji mobilnej umożliwi użytkownikom jeszcze efektywniejsze zarządzanie rekrutacją i doświadczeniami kandydatów w dowolnym miejscu i czasie.

– Prowadząc procesy rekrutacyjne powinniśmy działać elastycznie i szybko, bo tego oczekują zarówno kandydaci, jak i zespoły poszukujące nowych pracowników. Aż 50% kandydatów badanych przez eRecruiter chce od firm stałego kontaktu w trakcie rekrutacji, a 54% oczekuje, że będzie ona sprawna i szybka. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć aplikację mobilną, która umożliwia rekruterom szybką reakcję na zachodzące zmiany. Dzięki temu nie są uzależnieni od komputera podczas podróży służbowych czy będąc poza biurem – komentuje Zuzanna Wrzosińska, Product Owner w eRecruitment Solutions.

Wprowadzenie na rynek aplikacji eRecruiter jest odpowiedzią na wyzwania rekrutacyjne, przed którymi stają pracodawcy. Duża rotacja i rywalizacja o pracowników to jeden z najważniejszych czynników wpływających dziś na kondycję firm w Polsce. Jak podaje Pracuj.pl, 8 na 10 Polaków jest otwartych na nową pracę. Jednocześnie w wielu branżach niedobór pracowników realnie odbija się na wynikach biznesu. Ponad połowa firm przyznaje, że ma problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów.

Rekrutacja w kieszeni

W tej sytuacji na znaczeniu zyskują technologie wspierające rekrutacje i zwiększające ich efektywność. Bardzo ważną rolę w rozwoju pracy rekruterów w najbliższych latach będą odgrywać urządzenia mobilne, które według Gemius pod koniec 2018 roku po raz pierwszy w historii miały w Polsce więcej użytkowników (23,5 mln), niż komputery i laptopy (23 mln).

Aplikacja mobilna eRecruiter umożliwia użytkownikom dostęp do bieżących projektów rekrutacyjnych oraz profili aplikujących osób z poziomu telefonu. Ponadto wspiera komunikację z kandydatami, m.in. odbieranie i pisanie wiadomości czy szybkie wykonanie telefonu do kandydata. Użytkownicy otrzymują kontrolę nad kalendarzem rozmów kwalifikacyjnych, a aplikacja wyśle im notyfikacje m.in. o odwołanych spotkaniach.

Partnerem eRecruiter przy tworzeniu aplikacji jest Netguru – jeden z liderów branży IT. Projektując rozwiązanie, korzystali z doświadczenia pracy z ponad 600 klientami, w tym globalnymi liderami branż bankowej czy motoryzacyjnej.

- Praca nad aplikacją trwała około 6 miesięcy. Pierwszym etapem był Product Design Sprint, czyli warsztat, w trakcie którego wspólnie z eRecruiter zdefiniowaliśmy podstawowe założenia produktu i oczekiwaną wartość dla przyszłych użytkowników aplikacji. Kolejnym etapem naszych prac była seria testów i wywiadów z użytkownikami systemu eRecruiter. Pozwoliły nam one nadać kierunek pracom projektowym tak, by finalnie zbudować produkt, który realnie odpowiada na potrzeby osób zajmujących się rekrutacjami w firmach - tłumaczy Daria Brylova, Project Manager w Netguru.

Sprawna komunikacja wewnątrz organizacji

Eksperci eRecruiter zwracają uwagę na jeszcze jedną funkcję aplikacji. Teraz używając telefonu mogą m.in. wymieniać się opiniami o aplikujących osobach, przesyłać profile rekomendowanych kandydatów i je oceniać. Co więcej, specjaliści HR dostają w czasie rzeczywistym notyfikacje o ocenach wystawianych przez menedżerów konkretnym osobom.