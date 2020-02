Internetowe zbiórki pieniędzy na Facebooku. Czy warto się nie angażować?

oszczędności, pieniądze, bank, fot. nattanan23

Internetowa zbiórka pieniędzy, którą można zorganizować w mediach społecznościowych, to dobra okazja, aby zaangażować znajomych w akcję dobroczynną. Z tej możliwości skorzystało dotąd już ponad 45 milionów ludzi na całym świecie, które za pośrednictwem Facebooka wpłaciły pieniądze na zbiórki swoich znajomych lub założyły swoje własne. Polacy coraz chętniej wykorzystują serwisy społecznościowe, aby wesprzeć wybrany cel charytatywny. Każdy z nas może stać się twórcą internetowej zbiórki i wesprzeć wybraną organizację charytatywną.

Potrzeba dosłownie chwili i kilku prostych kroków, by sprawić komuś radość, pomóc w potrzebie, a czasem nawet uratować życie. Obchodząc ważny dla siebie dzień: urodziny, imieniny czy rocznicę ślubu, można zachęcić swoich znajomych i rodzinę do wspólnego zbierania środków na wybraną organizację pozarządową pomagającą dzieciom, osobom chorym czy zwierzętom.

Facebook'owa zbiórka pieniędzy

Zbiórkę pieniędzy można zorganizować nie tylko w dniu urodzin, ale ta okazja jest zdecydowanie idealnym momentem na zwrócenie uwagi znajomych, bo wielu napisze do nas na naszej tablicy na Facebooku, aby złożyć nam życzenia. Dzięki udostępnionym narzędziom, serwis krok po kroku pomoże nam rozpocząć zbiórkę pieniędzy i udzieli wskazówek pomocnych w osiągnięciu celu. Pokaże nam jak dołączyć znajomych do swojej inicjatywy. Aby uruchomić zbiórkę, nie trzeba podawać wrażliwych danych ani zastanawiać się co zrobić z zebranymi pieniędzmi, gdyż Facebook automatycznie przekaże zgromadzone środki na wskazany przez nas cel i organizację.

Nie tylko zbiórka pieniędzy

Zbieranie funduszy za pośrednictwem Internetu staje się coraz bardziej popularne na całym świecie, a narzędzia udostępniane przez serwisy społecznościowe pozwalają nam w łatwy sposób wspierać podopiecznych różnych fundacji czy stowarzyszeń. Zakładając lub uczestnicząc w internetowej zbiórce charytatywnej, możemy skutecznie pomagać potrzebującym nie tylko wpłacając darowizny, ale także docierać z informacją o danej organizacji pozarządowej do szerszego grona użytkowników sieci. Przykład charytatywnej zbiórki internetowej pokazuje, że można pożytecznie wykorzystać media społecznościowe i za ich pośrednictwem wspierać ważne inicjatywy.

– Zorganizowanie zbiórki na rzecz wybranej organizacji charytatywnej w formie urodzinowej zbiórki na Facebooku jest bardzo proste, a radość z osiągnięcia celu i zaangażowania w zbiórkę znajomych jest naprawdę wielka. Sama już teraz planuję swoją urodzinową zbiórkę i zawsze namawiam znajomych do zakładania takich zbiórek, kiedy zbliżają się ich urodziny – podsumowuje Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja.

Przykładem tego typu zbiórek za pośrednictwem Facebooka są te zorganizowane na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja. W zeszłym roku 12 osób z całej Polski zorganizowało swoje zbiórki na Facebooku na jej rzecz.