Najpopularniejsze hasła wyszukiwane w internecie przed świętami

komputer, google, internet, fot. Firmbee, pixabay

Święta zbliżają się wielkimi krokami! W związku z tym Polacy tłumnie przeszukują internet w poszukiwaniu życzeń świątecznych, pomysłów na świąteczne dekoracje, przepisów na wigilijne potrawy, a także inspiracji na prezenty świąteczne. Sporo zapytań dotyczy również odpowiedniego wyglądu podczas rodzinnych uroczystości, w tym fryzur oraz stroju.

Prócz standardowych pytań o to, w jakie dni tygodnia wypada Wigilia i Boże Narodzenie, polscy użytkownicy poszukują również pomysłów na to, gdzie je spędzić, a także jaka będzie pogoda w świąteczne dni. Te frazy to standardowe zapytania Polaków, które wpisywane są do wyszukiwarki bardzo często, niezależnie czy są to Święta Bożego Narodzenia, czy Wielkanoc – mówi Joanna Kasiedczak, PR Specialist w MBridge – Marketing Experts.

Ale najpierw życzenia

Najpopularniejszą frazą wpisywaną do wyszukiwarki są „życzenia świąteczne”, ponad 55 tysięcy wyszukań, to absolutny rekord! Poszukujemy pomysłów także na śmieszne wierszyki bożonarodzeniowe czy życzenia w języku obcym np. po angielsku.

Prócz inspiracji na serdeczności poszukujemy również tych na ozdoby świąteczne (21 tysięcy wyszukań). Coraz większą popularnością cieszą się te wykonane własnoręcznie – ozdób DIY poszukuje prawie 4 tysiące użytkowników.

Jednak prócz zdobienia domu czy choinki, również my chcemy zachwycać podczas wigilijnej kolacji, dlatego poszukujemy koncepcji na strój, fryzurę, a nawet paznokcie ze świątecznym zdobieniem (10 tysięcy wyszukań). Zaraz po wybraniu stylizacji przychodzi czas na wręczenie prezentów, na który pomysł znaleźliśmy również w internecie: prezenty świąteczne (14 tysięcy), prezent dla mamy (blisko 2 tysiące), prezent dla chłopaka (1,5 tysiąca).

Co postawić na świątecznym stole?

Ciasta, kapusta z grochem czy pierogi to nieodłącznym element każdego Bożego Narodzenia. Zdecydowanie największą popularnością w kulinariach cieszą się świąteczne pierniczki (13 tysięcy wyszukań), ponadto poszukujemy przepisów na sałatki świąteczne (4 tysiące), śledzie (3 tysiące), kruche ciasteczka (2 tysiące wyszukań) oraz coś dobrego (1,2 tysiące wyszukań). Prócz potraw poszukujemy również inspiracji na stroik świąteczny (ponad 3 tysiące zapytań) czy obrus na stół (ponad 2 tysiące).

A po świątecznej kolacji…

Po uroczystej kolacji część z nas wybiera się na pasterkę, a pozostali zasiadają przed telewizorem. Zapytania o najlepsze produkcje, które warto zobaczyć kierujemy również do wyszukiwarki Google. Najczęściej poszukujemy informacji, gdzie możemy obejrzeć „Złe mamuśki: Jak przetrwać święta” – ponad 15 tysięcy zapytań! „Kochajmy się od święta”, „Renifer Niko ratuje świat” czy „Święta last minute”, to produkcje, które mogą pochwalić się 5 tysiącami wyszukań.

Prócz tego poszukujemy również telewizyjnych produkcji – „Rolnik szuka żony” w wersji świątecznej wyszukiwany jest przez ponad 4 tysiące użytkowników, natomiast wigilijny skecz kabaretu Neo-nówka cieszy się prawie 2 tysiącami zapytań. W Święta lubimy również włączyć Netflixa i na kilka godzin zasiąść przed ekranem. Jedną z najpopularniejszych produkcji jest „Świąteczny książę” – ponad 5 tysięcy zapytań!

Doceniamy również tradycyjny sposób spędzania poświątecznego czasu, czyli kolędując. Blisko 40 tysięcy użytkowników szuka kolęd w wyszukiwarce, a także wersji kolęd i pastorałek dla dzieci (7 tysięcy). Jak się okazuje szukamy karaoke (ponad tysiąc zapytań!). Pod względem wykonawców utworów najbardziej lubimy wersje Arki Nowego, Eleni, Golec uOrkiestry czy góralskich wykonań.