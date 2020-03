Najpopularniejsze kobiece głosy. Oto ranking Spotify

Fot.: PhotoMIX-Company, Pixabay - spotify, podcast, platforma streamingowa

Spotify prezentuje ranking najpopularniejszych kobiecych głosów – zarówno wśród wokalistek, jak i twórczyń podcastów! Oprócz z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, serwis wystartował z pierwszą globalną kampanią, w ramach której na Spotify pojawi się specjalna zakładka Women’s History Month, zawierająca utwory, playlisty i podcasty, stworzone przez znakomite artystki z Polski i z całego świata. Zebrane dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 1 marca 2020 roku.

Najpopularniejsze artystki na świecie

Najpopularniejszą artystką tego roku na świecie jest Billie Eilish. Jej piosenki odtworzono już ponad 10,3 miliarda razy, a miesięcznie słucha jej ponad 60 milionów słuchaczy! Według danych serwisu Spotify, utwór Billie „bad guy” przekroczył ponad 1,2 miliarda odtworzeń. Co więcej, na początku tego roku wokalistka zaprezentowała długo wyczekiwaną piosenkę do najnowszej części przygód Agenta 007 - „No Time To Die”. Na drugim miejscu uplasowała się Taylor Swift, a tuż za nią kolejno: Ariana Grande, Halsey i Camila Cabello. Poniżej prezentujemy pełny ranking.

Billie Eilish Taylor Swift Ariana Grande Halsey Camila Cabello Selena Gomez Dua Lipa Nicki Minaj KAROL G Tones and I

Najpopularniejsze kobiece głosy w Polsce

Z kolei wśród najpopularniejszych lokalnych artystek w Polsce znajduje się między innymi Daria Zawiałow, sanah, Viki Gabor oraz Kayah. Poniżej prezentujemy pełny ranking.

Billie Eilish Selena Gomez Dua Lipa Ariana Grande Camila Cabello Halsey Lana Del Rey Ava Max Lady Gaga Daria Zawiałow

Najpopularniejsze podcasty prowadzone przez kobiety na świecie

Zapotrzebowanie na treści tworzone przez kobiety stale rośnie, a wraz z nim lista podcastów Spotify – od historii kryminalnych po te, które inspirują i pokazują kobiecą siłę. My Favorite Murder, czyli opowiadane przez Karen Kilgariff oraz Georgię Hardstark zabawne historie kryminalne, to najpopularniejszy podcast tworzony przez kobiety na świecie pod względem liczby odsłuchanych godzin. Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie.

My Favorite Murder (with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark) (Stany Zjednoczone) Crime Junkie (Stany Zjednoczone) Call Her Daddy (Stany Zjednoczone) Mordlust (Niemcy) Morbid: A True Crime Podcast (Stany Zjednoczone) And That’s Why We Drink (Stany Zjednoczone) Office Ladies (Stany Zjednoczone) Martha Debayle (Meksyk) Girls Gotta Eat (Stany Zjednoczone) Herrengedeck - Der Podcast (Niemcy)

Najpopularniejsze podcasty prowadzone przez kobiety w Polsce

W czołówce podcastów w Polsce znajdują się Ja i moje przyjaciółki idiotki oraz Tu Okuniewska - oba prowadzone przez Joannę Okuniewską. Trzecie miejsce zajmują Prawdziwe Zbrodnie.