Rafał Madajczak dyrektorem kreatywnym Gazeta.pl. Twórca ASZdziennika dołącza do Agory

Rafał Madajczak, dyrektor kreatywny Gazeta.pl

Do zespołu portalu Gazeta.pl dołączy Rafał Madajczak, twórca serwisu ASZdziennik.pl i dotychczasowy dyrektor kreatywny w Grupie naTemat. W Agorze obejmie on nowe stanowisko dyrektora kreatywnego Gazeta.pl.

Dyrektor kreatywny Gazeta.pl to nowe stanowisko w segmencie Internet Agory, które jest łącznikiem pomiędzy redakcją oraz działami marketingu i sprzedaży.

– Nie da się dziś robić wielkiego marketingu w oderwaniu od contentu. W mijającym roku udało nam się razem z partnerami stworzyć i wypromować Ostatni „Twój Weekend” – jak się okazało najczęściej nagradzaną akcję w historii polskiej reklamy. To powód do dumy, ale też zobowiązanie do dalszego działania. Rafał Madajczak jest jedną z najbardziej kreatywnych postaci w świecie polskich mediów, jestem pewien, że będziemy mogli razem z nim realizować kolejne ciekawe akcje na styku redakcji z marketingiem i sprzedażą – mówi Michał Rutkowski, dyrektor marketingu Gazeta.pl.

Rafał Madajczak będzie odpowiadał za tworzenie i nadzorowanie całokształtu działań mających na celu realizację strategii komunikacji portalu i budowanie wizerunku marki Gazeta.pl. Jako dyrektor kreatywny portalu będzie uczestniczył m.in. w przygotowywaniu koncepcji i w realizacji projektów komercyjnych i content marketingowych. W nowej roli będzie współpracował z Michałem Rutkowskim, dyrektorem marketingu Gazeta.pl.

– Bardzo się cieszę, że dołączę do Gazeta.pl. Moim zdaniem, to dziś najbardziej progresywny duży portal w kraju, z dynamicznym zespołem, któremu ciągle chce się walczyć o więcej i realizować niestandardowe pomysły – mówi Rafał Madajczak.

Rafał Madajczak jest twórcą najpopularniejszego polskiego serwisu satyrycznego ASZdziennik.pl, który od 2014 roku należy do portfolio Grupy naTemat (Glob360). Jego znak rozpoznawczy to żartobliwe wpisy o fikcyjnych wydarzeniach, które nawiązują do bieżących spraw politycznych, gospodarczych i sportowych. Rafał Madajczak był redaktorem naczelnym witryny, a w listopadzie 2018 roku objął funkcję dyrektora kreatywnego oferty naTemat360.

Przed dołączeniem do Grupy naTemat Rafał Madajczak pracował jako dziennikarz w „Rzeczpospolitej” i „Przekroju”. Ponadto współtworzył serwis satyryczny o polityce Pardon.pl i był scenarzystą „Rozmów w tłoku” – części programu „Szymon Majewski Show” w telewizji TVN.