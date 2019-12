Zakupy na AliExpress. Co Polacy najczęściej zamawiali z Chin w 2019 roku?

zakupy, chiny, AliExpress, fot. free-photos, pixabay

Miesiąc temu koncepcja „Dnia Singla” podbiła serca konsumentów, a coroczne szaleństwo zakupów rozpoczęte w Chinach stało się jednym z największych tego typu wydarzeń na świecie. W trakcie gdy większość z nas albo czeka na nadejście przesyłek zamówionych w dniu 11 listopada, albo już cieszy się z nowych produktów, AliExpress podsumowuje, co Polacy najczęściej wybierali w 2019 roku na największej światowej platformie zakupowej. Hitem sprzedażowym okazała się bransoletka Xiaomi do monitorowania danych o zdrowiu.

Polacy kochają robić zakupy. Jak się okazuje przodujemy w rankingu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dotyczącym handlu elektronicznego. Według raportu Gemiusa „E-commerce w Polsce, Gemius dla e-Commerce Polska”, odsetek Polaków kupujących online rośnie z roku na rok coraz bardziej dynamicznie. W 2019 jest to już 62% internautów, czyli o 6 punktów procentowych więcej niż rok temu. Trzy najczęściej wymieniane zalety e-zakupów to - według konsumentów znad Wisły - możliwość kupowania bez ograniczeń, brak konieczności jechania do sklepu oraz nieograniczony czas kupowania.

Ogromna różnorodność produktów dostępnych obecnie na platformach e-commerce obejmuje prawie wszystko, od sprzętów elektronicznych takich, jak telefony komórkowe, przez ubrania, artykuły sportowe, a nawet artykuły spożywcze.

Co kupowaliśmy na AliExpress najczęściej?

AliExpress to druga platforma e-commerce, z której najchętniej korzystają Polacy. Wśród najczęściej kupowanych produktów są takie kategorie, jak elektronika użytkowa, motoryzacja, sprzęt gospodarstwa domowego, moda damska, uroda, pielęgnacja osobista oraz biżuteria. Hitem sprzedażowym były: bransoletka Xiaomi do monitorowania danych o zdrowiu, Smart Watch, inteligentny odkurzacz, elektryczna szczoteczka do oczyszczania twarzy, elektryczna hulajnoga, soniczna szczoteczka do zębów oraz masażer.

Zakupy na AliExpress są nie tylko wygodne, ale i bardzo proste, niezależnie od miejsca, w którym jesteśmy oraz języka, jakim się posługujemy. Przy pomocy DAMO Academy, AliExpress zapewnia tłumaczenie informacji na platformie w czasie rzeczywistym na 18 języków, w tym polskim.

Odbierz zakupy z AliExpress w punktach InPost

Zakupy zrobione online powinny jak najszybciej znaleźć się w rękach zamawiającego. Cainiao Network, które jest logistycznym ramieniem Alibaba Group, obsługuje globalną sieć obejmującą setki magazynów i partnerów logistycznych. W celu skrócenia oczekiwania na przesyłki oraz zapewnienia komfortu zamawiającym AliExpress nawiązał współpracę z firmą InPost. Lista paczkomatów InPost jest dostępna dla kupujących na platformie AliExpress, dzięki czemu użytkownik może wybrać adres najbliższego paczkomatu. Przesyłki z Chin trafiają do skrzynek znacznie szybciej niż tradycyjną pocztą, a dostawa do Paczkomatów jest bezpłatna przy zakupie powyżej 5 dolarów. Dzięki opcji „śledzenia przesyłki” użytkownik może sprawdzać drogę, jaką przebywa jego paczka, co sprawia, że zakup jest bezpieczny i nie trzeba obawiać się, że przesyłka się zgubi.