Cyfryzacja urzędów. Epidemia zweryfikowała możliwości cyfrowe administracji

Choć informatyzacja administracji publicznej sukcesywnie postępuje, to pandemia Covid-19 dobitnie zweryfikowała jej możliwości cyfrowe. Ważne jest jednak, że samo społeczeństwo polskie jest na nią otwarte co widać choćby po liczbie profili zaufanych – ma je już ok. 5,4 mln obywateli. Niemniej o tym, ile jest jeszcze do zrobienia w tym obszarze życia publicznego, świadczy apel prezesa Związku Banków Polskich o rozwój elektronicznej administracji.

O tym jak ważna jest elektroniczna forma kontaktu z klientami w administracji publicznej może świadczyć fakt, że wg danych Związku Banków Polskich, już 75 proc. osób powyżej 65. roku życia korzysta z bankowości elektronicznej.

– Dane ZBP oznaczają, że nawet osoby, które do tej pory nie były przekonane do „cyfrowej rzeczywistości” otwierają się na to. Bez wątpienia proces ten na pewno przyspieszyła pandemia Covid-19 i obawa przez zachorowaniem. Powagę sytuacji rozumie też ZBP, którego prezes zaapelował o rozwój elektronicznej administracji publicznej, oraz premier który zapowiedział, że w nowej rzeczywistości potrzeba w Polsce jak najwięcej cyfrowych procesów, by nie musieć wchodzić w bezpośredni kontakt – mówi Agnieszka Zielińska, dyrektor handlowy firmy Polcom.

Przykład płynie z banków

Warto podkreślić, że nawet instytucje finansowe w Polsce, które są wysoko rozwinięte w zakresie cyfrowych usług dla klientów, wprowadzają kolejne zmiany. Przykładem jest bank Pekao SA, który jako jeden z pierwszych umożliwił swoim klientem korporacyjnym i MŚP całkowicie zdalne podpisywanie umów czy też aneksów, oraz możliwość składania dyspozycji.

– Zgodnie z badaniami IDG, ponad 90 proc. respondentów uważa, że podejmowanie inicjatyw w sferze technologii i cyfryzacji wpływa na zwiększanie konkurencyjności ich firm na rynku. Biorąc pod uwagę taką zależność, oczywistym staje się, że najcenniejsze dla rynku finansowego są rozwiązania pozwalające na szybkie dostosowanie technologii do wymagań klientów. To samo powinno też dotyczyć administracji publicznej i oczekiwań obywateli – wskazuje Agnieszka Zielińska.

Technologia cloudowa

Technologią, która wpisuje się w ten trend jest chmura i jej specyfika – szybkość, skalowalność i poziom zabezpieczeń – co pozwala na sprawne otwieranie nowych projektów pro klienckich, czy też pro obywatelskich.

– Przeniesienie rozwoju usług publicznych na platformę cloudową jest obarczone dużo niższym ryzykiem inwestycyjnym oraz pozwala w znacznym stopniu przyspieszyć proces dostarczenia gotowego rozwiązania. Elastyczność i skalowalność zasobów chmurowych pozwala na otwieranie nowych projektów, również w charakterze testów, o czym trudno jest powiedzieć w przypadku modelu on premis (zakupu infrastruktury IT na potrzeby danego projektu). W zasadzie każda usługa publiczna może zostać potencjalnie przeniesiona z tradycyjnej infrastruktury na model cloudowy, zachowując przy tym odpowiedni poziom bezpieczeństwa – podkreśla Agnieszka Zielińska.

Otwarcie na cyfryzację

Administracja rządowa dostrzega potrzebę cyfrowego rozwoju instytucji publicznych. Minister Cyfryzacji, zwrócił się na początku tego roku do prawie 150 instytucji i organizacji, w tym do korporacji samorządowych o wskazanie przepisów i usług urzędowych, które można scyfryzować, a w efekcie czego lepiej zorientować usługi administracji publicznej na potrzeby obywatela. Ponadto, w 2019 roku rząd podjął uchwałę w sprawie inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”, która stanowi podstawę prawną do budowy, rozwoju i utrzymania chmury obliczeniowej dla administracji publicznej oraz Rządowego Klastra Bezpieczeństwa. Optymizmem w stosunku do Polskiej Chmury napawa też uruchamiany System Zapewniania Usług Chmurowych (ZUCH), czyli portal do oferowania i pozyskiwania usług chmurowych dla administracji publicznej.

