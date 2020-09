Agencje social media - ebook z raportem AD 2020

Raport - agencje social mediowe

Światem reklamy rządzą Google i Facebook. Media społecznościowe trzymają się mocno. Przedstawiamy więc raport o agencjach social mediowych oraz o tym, jak promować się w mediach społecznościowych. Udostępniamy Wam nasz najnowszy ebook.

Ebook z raportem o agencjach social mediowych

Wstęp do raportu a agencjach social mediowych

Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com:

No cóż, powiedzmy to sobie szczerze. Jeśli chcemy skutecznie promować produkty i usługi w sieci, musimy płacić tym dwóm gigantom. Bez reklamy na Facebooku i w Google się nie obejdzie. Warto też wiedzieć, że biorąc pod uwagę zasięgi i aktywność użytkowników, Facebook nie ma sobie równych, także w Polsce. Czy wiecie, że średnio, w każdym miesiącu, statystyczny użytkownik Facebooka pisze trzy komentarze, postanawia polubić 11 postów oraz udostępnienia jeden post? Z kolei na YouTube'ie zdecydowana większość internautów ogląda filmy nie logując się. Aby skutecznie promować się w mediach społecznościowych trzeba mieć specjalistyczną wiedzę i umieć ją wykorzystać. Mają ją i potrafią z pewnością zastosować agencje, które postanowiły zaprezentować się w tym ebooku z raportem. Zapraszam do lektury i zapoznania się z ich ofertą.

W których serwisach social mediowych warto się promować?

Facebook dla starszych, a Instagram dla młodych? Ostatnie dane serwisu Statista pokazują, że przekrój wiekowy użytkowników obu portali społecznościowych jest podobny. Najpopularniejszy pozostaje Facebook, dający duże możliwości marketingowe firmom - tylko w czwartym kwartale 2019 roku przychody giganta przekroczyły 21 mld zł. Do promocji niektórych branż lepiej nada się jednak Instagram, który zdobywa coraz większą popularność. Z kolei chcąc dotrzeć do generacji Z, warto skorzystać jeszcze z innych serwisów. Do jakich działań wynająć agencję social mediową?

Trend przenoszenia kolejnych dziedzin życia do internetu już nikogo nie dziwi. Coraz popularniejsze stają się nie tylko internetowe zakupy, ale także załatwianie spraw urzędowych przez internet. Jak podał serwis interaktywnie.com, powołując się na dane Ministerstwa Cyfryzacji, profil zaufany ma już 7,8 mln Polaków. Z kolei biorąc pod uwagę dane z raportu Gemius “E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska”, z zakupów online korzysta już 73 procent internautów.

Na wzroście aktywności internautów korzystają również media społecznościowe, których liczba użytkowników rośnie z roku na rok. Z danych serwisu Statista wynika, że lipcu 2020 r. z Facebooka korzystało 2,603 mld internautów, a w analogicznym okresie roku poprzedniego 2,375 mld internautów.

Wśród wielkich graczy świata social mediów można wymienić również Instagram, z którego korzysta 1,082 mld użytkowników oraz “depczącego” mu po piętach TikToka (800 mln użytkowników). Stosunkowo wysoko w rankingu znajduje się również chiński Qzone z wynikiem 572 mln osób.

Jeżeli spojrzymy na dane dotyczące Facebooka, czyli obecnie najpopularniejszego serwisu społecznościowego na świecie dostrzeżemy, że jest on najbardziej popularny wśród młodych - w wieku od 25 do 34 lat i młodszych - w wieku 18-24 lata.

Pod względem narodowości, najliczniejszą grupę użytkowników Facebooka stanowią mieszkańcy Indii z wyniki 290 mln. Na kolejnych miejscach z wynikiem ponad 100 mln plasują się Stany Zjednoczone, Brazylia oraz Indonezja.

Jeżeli spojrzymy na analogiczne dane dotyczące Instagrama dostrzeżemy, że nadal większość użytkowników stanowią grupy wiekowe 18-24 lata oraz 25-34 lata. W przedziale wiekowym powyżej 34 roku życia większą część internautów stanowią kobiety.

Najliczniejsza grupa użytkowników Instagrama pochodzi ze Stanów Zjednoczonych z wynikiem 130 mln osób.

Na drugim miejscu są Indie z wynikiem 100 mln użytkowników oraz Brazylia - 91 mln internautów.

Najpopularniejsze serwisy społecznościowe w Polsce - to w nich kampanie głównie prowadzą agencje social mediowe

Jak zatem wygląda popularność poszczególnych mediów społecznościowych na rodzimym rynku? Według raport Digital 2020 przygotowanego przez serwis Hootsuite, z tego typu serwisów regularnie korzysta 19 mln Polaków. Badanie, podobnie jak dane serwisu Statista obejmuje również serwisy wideo oraz komunikatory takie jak WhatsApp. Najpopularniejszy w Polsce jest YouTube, z którego korzysta 92 procent badanych. Na drugim miejscu znalazł się Facebook (89 procent), a na trzecim Messenger (72 procent). Następny w kolejności jest Instagram, którego zaznaczyło 55 procent badanych.

Biorąc pod uwagę aktywność użytkowników, Facebook znajduje się na szczycie również w Polsce.

Średnio w miesiącu pojedynczy użytkownik Facebooka:

• pisze 3 komentarze,

• postanawia polubić 11 postów

• oraz wykonuje jedno udostępnienie.

Z kolei w serwisie YouTube należy zwrócić uwagę, że duża rzesza internautów ogląda filmy nie logując się.

Tylko w czwartym kwartale 2019 roku przychody Facebooka osiągnęły poziom 21,082 mld dolarów, co daje wynik na jednego użytkownika na poziomie 7,26 dolara.

Według serwisu omnicore, dla marketerów kluczowymi danymi dotyczącymi zachowania użytkowników Facebooka mogą być:

• Łącznie w każdym miesiącu użytkownicy Facebooka na świecie publikują 5 mln komentarzy oraz klikają przycisk “Lubię to” aż 1,13 biliona razy.

• Średni dzienny czas spędzony na tej platformie to 38 minut.

• Spośród ponad 2 miliardów użytkowników Facebooka, 74 procent z nich loguje się w nim codziennie.

• W każdej minucie na Facebooku zmienianych jest 317 tys. statusów.

• 85 użytkowników ogląda na Facebooku wideo bez dźwięku.

• Reklamy z napisami występujące w treściach wideo wydłużają ich długość o średnio 12 procent.

• 20 procent publikowanych w serwisie wideo to transmisje na żywo.

Jak marki, influencerzy i agencje social mediowe wykorzystują Instagrama?

Według serwisu Sproutsocial, 6 na 10 użytkowników Instagrama loguje się w serwisie codziennie, a 21 procent raz w tygodniu. Średnio internauci spędzają na Instagramie 53 minuty dziennie.

Wyższe niż w przypadku Facebooka zaangażowanie użytkowników Instagrama sprawia, że marki coraz chętniej wykorzystują to medium do prowadzenia różnorodnych działań marketingowych. Dodatkowo 77 procent użytkowników Instagrama postrzega marki obecne w tym serwisie jako innowacyjne i kreatywne. Platforma sprawdza się również jako miejsce pokazywania nowości. Jak podaje 83 procent użytkowników, odkryli oni chociaż raz na Instagramie nowe produkty lub usługi.

Instagram to również aktywne miejsce działań influencerów. Według raportu Gartnera, najczęściej przedstawiane przez nich produkty dotyczą marek luksusowych, odzieży sportowej oraz marek kosmetycznych.

89 procent marketerów jest zdania, że najważniejszym serwisem społecznościowym dla influencerów jest Instagram. Z finansowego punktu widzenia warto dodać jeszcze, że wydatki reklamowe marek w tym serwisie są średnio o 23 procent wyższe niż na Facebooku.

Jak wybrać najlepsze medium społecznościowe i agencję do promocji firmy lub usługi?

Wybór nie jest prosty. Analizując popularność i zachowania użytkowników można jednak wywnioskować, że promocja uniwersalnych produktów najlepiej sprawdzi się na Facebooku. Firmy chcące dotrzeć do młodego pokolenia mogą zainwestować w promocję na TikToku lub Snapchatcie, natomiast branża modowa oraz kosmetyczna w największej mierze docenia Instagrama.

Według serwisu Statista, 44 procent nastolatków korzystających z social mediów posiada swoje konta właśnie na Snapchacie.

Wybory social mediów nie są oczywiste i każda kampania reklamowa powinna być poprzedzona analizą, w którym serwisie społecznościowym promocja będzie najskuteczniejsza.

