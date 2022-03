Cyberbezpieczeństwo firm - ebook z raportem i poradami

Cyberbezpieczeństwo firm

Napaść Rosji na Ukrainę zintensyfikowała także wojnę cybernetyczną. Liczba ataków na firmy, nawet te małe i średnie, rośnie. Jak się przed nimi bronić? O tym przeczytacie w najnowszym ebooku z raportem i poradami, przygotowanym przez redakcję Interaktywnie.com i ekspertów Synology, firmy, która wdraża rozwiązania zabezpieczające przedsiębiorstwa przed cyberatakami.

Pobierz raport Cyberbezpieczeństwo firm w 2022 r.

Wstęp do raportu o cyberbezpieczeństwie

Wojna na Ukrainie wymusza inwestycje firm w cyberbezpieczeństwo.

Od początku pandemii wiele firm zmagało się z rosnącą falą cyberataków, a po napaści Rosji na Ukrainę jest ich jeszcze więcej. Największy ich odsetek notowany jest wciąż w branży hotelarskiej - aż 56 procent badanych firm z tej branży zgłaszało tego typu problem. Na drugim miejscu zestawienia plasuje się sektor edukacyjny (50 procent), a w następnej kolejności firmy z branży usług finansowych (41 procent) i produkcji (38 procent). Również sektor publiczny zgłasza tego typu problemy - aż 31 procent badanych instytucji rządowych stwierdziło, że już w 2021 roku było w większym stopniu narażone na cyberataki. Pora więc by zadbać o cyberbezpieczeństwo nawet małej czy średniej firmy. Dobrze wiedzą to eksperci z przedsiębiorstwa Synology, którzy postanowili zaprezentować swoją wiedzę w tym raporcie. Polecam zapoznanie się z ich wiedzą i ofertą.

Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com

Cyberbezpieczeństwo a skala ataków na firmy

Kradzież danych, zablokowanie urządzenia czy uszkodzenie infrastruktury - to tylko niektóre z możliwych konsekwencji ataków cybernetycznych. Z badań nad różnego rodzaju zagrożeniami wynika, że średnio co druga firma na świecie była narażona na cyberataki, a straty z tego tytułu w zależności od regionu świata to średnio 4 mld dolarów. Sytuacji nie poprawiła pandemia COVID-19, która w ocenie 55 procent firm badanych przez KPMG, przyczyniła się do wzrostu zagrożenia ze strony hakerów. Chcąc chronić firmę przed zagrożeniem w sieci, należy zwrócić uwagę m.in. na ataki z grupy maleware, ransomware oraz phishing.

Z raportu “Cost of Cybercrime Study” autorstwa Accenture wynika, że 43 procent ataków hakerskich wymierzonych jest w małe firmy. Z kolei Cybersecurity Ventures wylicza, że do 2025 roku, koszty ponoszone przez firmy w związku z obroną oraz neutralizacją skutków cyberataków przekroczą 10,5 bln dolarów - to ponad 3-krotnie więcej niż miało jeszcze w 2015 roku. Warto zauważyć, że koszty, a także utrata ważnych i wrażliwych danych, to tylko niektóre z możliwych skutków ataków cybernetycznych. Mogą się one również wiązać z uszkodzeniem posiadanej infrastruktury.



Nawet 45 procent firm badanych przez Ponemon Institute jest zdania, że stosowane przez nie zabezpieczenia są niewystarczające, natomiast 66 procent doświadczyło cyberataku w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Niepokojący jest również fakt, że 69 procent badanych przedsiębiorców ocenia ostatnie ataki za bardziej zaawansowane niż wcześniej, a do tego ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu.





Liczba cyberataków rośnie, trzeba dbać o bezpieczeństwo firm



Złośliwe oprogramowanie określane jako malware to skrót pochodzący od słów “malicious software”. Jego celem jest kradzież danych, uszkodzenie sprzętu lub dezorganizacja pracy użytkownika (osoby prywatnej lub firmy).

Jak wskazuje raport KPMG, ogólny charakter tego typu cyberataków sprawia, że firmy oceniają ten rodzaj zagrożenia jako jeden z najniebezpieczniejszych.

Atak cybernetyczny może również prowadzić do blokady urządzenia (komputera, smartfona, tabletu), uszkodzenia jego funkcjonalności, a także wprowadzenie takich zmian w całym ekosystemie firmy, aby kolejny atak był łatwiejszy.



Jednym z celów malware może być również wyłudzenie okupu od osoby lub firmy poszkodowanej, która w ten sposób może odzyskać dane lub dostęp do urządzenia.



Według danych serwisu Purplesec, w latach 2009-2019 liczba ataków malware wzrosła 65-krotnie. Jeszcze w 2009 roku ich liczbę szacowano na 12,4 mln, natomiast dekadę później zanotowano ich już ponad 800 mln.

Z kolei, jak czytamy w raporcie Specops Software, krajami najbardziej narażonymi na cyberataki są Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Autorzy badania zwracają uwagę tutaj na incydenty istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, jakie nastąpiły w przeciągu ostatnich 15 lat. Na najniższym miejscu podium uplasowały się Indie.

W przypadku lidera tego zestawienia odnotowano 156 ataków, co na tle pozostałych krajów to dużo. Na liście znalazły się również takie kraje jak Niemcy, Ukraina, Chiny, Japonia, Izrael, Pakistan czy Rosja.



Jako przykład istotnego naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego należy wymienić ujawniony przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa (NSA) błąd w popularnym serwisie pocztowym, pozwalający na kradzież danych milionów użytkowników. Z kolei w przypadku Wielkiej Brytanii można wymienić cyberataki na platformy brytyjskiej Partii Pracy podczas kampanii wyborczej w 2019 roku.





Skala strat firm wywołanych cyberatakami

Według danych serwisu Statista, globalny koszt cyberataków w zależności od regionu świata w 2021 roku wyniósł średnio 4,24 mld dolarów. Największe straty cyberataki przyniosły amerykańskim firmom. Tam strata z tego tytułu to aż 9,05 mld dolarów. Wiceliderem pod tym względem jest Bliski Wschód z wynikiem 6,93 mld dolarów, a następna w kolejności jest Kanada, gdzie strata wynikająca z cyberataków to 5,4 mld dolarów. Z kolei średnio ponad 4 mld dolarów straty odnotowano w Niemczech, Japonii, Wielkiej Brytanii i Francji.



Według badania „2021 Security Outcomes Study” autorstwa Cisco, w ciągu ostatnich dwóch latach wiele firm zmagało się z rosnącą falą cyberataków. Autorzy raportu wskazują, że największy ich odsetek działał w branży hotelarskiej - aż 56 procent badanych firm tej branży zgłaszało tego typu problem. Na drugim miejscu zestawienia jest sektor edukacji (50 procent), a w następnej kolejności mamy firmy z branży usług finansowych (41 procent).

Również sektor publiczny zgłaszał tego typu problemy - łącznie 31 procent badanych instytucji rządowych stwierdziło, że w 2021 roku było w większym stopniu narażone na cyberataki. Z kolei 26 procent podmiotów świadczących usługi publiczne, również zgłaszało tego typu problem.



Dane dotyczące cyberataków w 2021 roku podsumowała również firma Check Point Research. Według jej raportu za najbardziej narażony na ataki hakerskie sektor uznano branżę edukacyjną i badawczą. W tym przypadku wskazano, że tygodniowo dochodziło aż do 1605 ataków. Na drugim miejscu są podmioty związane z bezpieczeństwem, militariami, a także agendy rządowe (1136 ataków miesięcznie).

Ponad tysiąc ataków tygodniowo notowały także podmioty z branży telekomunikacyjnej.





Słabość systemów cyberbezpieczeństwa w firmach



Jak czytamy w raporcie KPMG dotyczącym cyberbezpieczeństwa, polskie firmy cały czas prezentują zbyt małą świadomość zagrożeń. Ryzyko ataku cybernetycznego dodatkowo wzrosło z uwagi na rozpowszechnienie się pracy zdalnej. Aż 83 procent firm, której pracownicy pracują z domu, wdrożyło rozwiązanie VPN. Mimo tego eksperci podkreślają, że najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa na nic się zdadzą, w przypadku braku odpowiednio wyszkolonego personelu.



Z kolei raport firmy Capgemini sugeruje, że wśród użytkowników często pomijane są takie elementy jak aktualizacja oprogramowania. Do tego powinno się zwracać uwagę na szkolenie pracowników pod kątem tego co wolno, a czego nie wolno otwierać zarówno poprzez pocztę firmową, służbową, jak i media społecznościowe. Do tego eksperci zwracają uwagę na konieczność stosowania podwójnego uwierzytelniania.





Wydatki na cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwach



Jak podaje serwis embroker, tempo wzrostu wydatków na cyberbezpieczeństwo będzie rosło o 12-15 procent rocznie. Okazuje się, że w latach 2017-2021 na ten cel wydano już ponad bilion dolarów.



Według ekspertów, największe fundusze z zakresu cyberbezpieczeństwa firmy przeznaczą na wynagrodzenia ekspertów z tej dziedziny. Pochłonie to blisko połowę kwoty, która w 2020 roku w skali globalnej wyniosła prawie 65 mld dolarów.



Następne w kolejności są wydatki na cloud computing, a zatem działania związane z przechowywaniem kluczowych danych w tzw. Chmurze. Istotną pozycją są również wydatki sprzętowe mające na celu zabezpieczenie sieci, a także narzędzia związane z identyfikacją tożsamości użytkownika. Na oba elementy w 2020 roku wydano ponad 13 mld dolarów.



Wydatki będą dotyczyły również systemów zarządzania zabezpieczeniami, programów antywirusowych oraz bezpośredniej ochrony danych na dysku użytkownika.





