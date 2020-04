Jak łączyć ze sobą działania SEO i PPC?

Na zdjęciu: Dariusz Ilnicki, SEM Lead, Result Media

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przede wszystkim zrozumieć charakterystykę i specyfikę obu tych odmiennych jednak zagadnień. Chociaż cel działań SEO i PPC można sprowadzić do wspólnego mianownika (zwiększenie ruchu), to sposób jego osiągnięcia jest całkowicie odmienny.

Charakterystyka działań PPC. Przede wszystkim – szybkość

Jedną z głównych zalet działań PPC jest ich szybkość. Tak naprawdę reklama naszej strony może znaleźć się na pierwszej pozycji w Google już w kilka chwil po uruchomieniu kampanii. Kampanie PPC mają zdecydowanie większe możliwości precyzyjnego kierowania. Ograniczenie emisji reklam do konkretnych lokalizacji, harmonogramu godzinowego czy grup demograficznych użytkowników pozwala na optymalizacje kosztów, a także na zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania konwersji.

Działania PPC sprawdzą się także doskonale w przypadku promocji ograniczonych czasowo, a to, ile będzie kosztować kliknięcie, zależy od strategii ustalania stawek, konkurencji i wyniku jakości reklam. Kliknięcia w reklamy często charakteryzują się większą intencją zakupową. Należy jednak pamiętać, że Google ma pewne ograniczenia regulaminowe i w niektórych przypadkach emitowanie reklam będzie niemożliwe. Sprawa ta dotyczy np. pewnych usług finansowych, hazardu czy reklam broni.

Charakterystyka działań SEO. Przede wszystkim – cierpliwość

Gdy mówimy o działaniach SEO, mamy na myśli ruch organiczny. Linki organiczne emitowane są z reguły poniżej płatnych działań, a kliknięcia są bezpłatne. To, na jakiej pozycji algorytm Google wyświetli dany link, zależy od wielu czynników. Działania SEO powinny zatem opierać się na tworzeniu atrakcyjnej treści strony, optymalizacji kodu źródłowego strony oraz pozyskiwaniu wartościowych linków do serwisu.

W zależności od konkurencyjności pozycjonowanej frazy na efekty działań SEO trzeba często poczekać, nawet wiele tygodni, jednak pozyskany ruch jest często stabilny i bardzo wartościowy. Należy zauważyć, że wielu użytkowników całkowicie ignoruje reklamy PPC – stąd prawidłowe działania SEO są jedyną możliwością pozyskiwania takiego użytkownika. Dzięki wysokiej pozycji w rankingu wyników organicznych możemy kreować wizerunek eksperta i spowodować znaczny wzrost poziomu zaufania do strony.

Ograniczenie działań tylko do jednej z powyższych kategorii nie pozwala na pełne oddziaływanie na użytkownika. Tylko umiejętne wykorzystanie możliwości SEO i PPC da efekty synergii, który przełoży się na wzrost wartości serwisu i pozycję biznesową firmy.



Strategie łączenia działań PPC & SEO

Podstawą wykorzystania maksymalnego potencjału obu tych dziedzin jest wartościowa dla użytkownika strona WWW oraz holistyczna strategia działań. Kluczowe jest zatem wybranie agencji reklamowej, która w swojej strukturze dysponuje zarówno specjalistami PPC i SEO. Tylko ścisła współpraca tych dwóch działów pozwoli na pełny przepływ informacji, analizę działań i uzyskanie efektu synergii.

Wprawdzie działania SEO nie mają bezpośredniego wpływu na pozycję reklam, a działania PPC nie przełożą się bezpośrednio na wzrost ruchu organicznego, ale ważne jest umiejętne wykorzystane narzędzi, które pozwalają łączyć i optymalizować oba te działania.

Jednym z nich jest z pewnością planer słów kluczowych, który umożliwia zbadanie atrakcyjności danej frazy i liczbę wyszukiwań. Pozwala to na skuteczne zaplanowanie tworzenia wartościowego contentu. Z punktu widzenia specjalisty SEO przydatna może okazać się także analiza CTR haseł reklamowych. Pozwoli to na tworzenie atrakcyjnych opisów i metatagów witryny.

Łączenie działań PPC – SEO

Strategia wsparcia działań SEO działaniami PPC może mieć zastosowanie w momencie spadku pozycji witryny w wynikach organicznych. Może stać się tak np. w przypadku zmiany algorytmu Google czy też nałożenia filtra na domenę. Działania SEO mogą zostać także wsparte poprzez kampanie remarketingu, która pozwoli na ponowną aktywizację użytkowników.

Jak pokazują badania eye-trackingu – im niższa pozycja, tym prawdopodobieństwo kliknięcia znacznie spada. Fakt ten można wykorzystać w dziedzinie SEO PR, która ma za zadanie zmarginalizowanie stron WWW z negatywnymi opiniami o stronie klienta. Emitowanie reklamy na takie zapytania zwiększa szansę na poprawę wizerunku firmy.

W przypadku początkowej fazy działań SEO, kampanie PPC mogą pozyskiwać ruch na frazach long-tailowych do momentu poprawy pozycji wyników organicznych. Działania SEO mogą również skupiać się na słowach kluczowych o bardzo dużej konkurencji, gdzie stawki za kliknięcie reklamowe mogą dochodzić nawet do kilkunastu złotych. Zaoszczędzony w ten sposób budżet reklamowy pozwoli na zwiększenie emisji reklam na frazy o mniejszej konkurencji.

Ciekawą formą łączenia działań PPC i SEO jest także wykorzystywanie tych samych słów w obu kanałach. Wysoka pozycja reklamowa i organiczna znacznie zwiększy prawdopodobieństwo przejścia użytkownika na naszą stronę.

Powyższe strategie pokazują raz jeszcze, jak istotna jest współpraca i skuteczny przepływ informacji między specjalistami PPC i SEO.

