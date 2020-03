Maciej Tygielski nowym zastępcą dyrektora ds. sprzedaży i rozwoju biznesu w AdRetail

Maciej Tygielski, zastępcą dyrektora ds. sprzedaży i rozwoju biznesu w AdRetail

Do tej pory Maciej Tygielski pełnił funkcję Head of Sales w AdRetail (Grupa Interia.pl), gdzie od samego początku był zaangażowany w budowanie struktury i długoterminowej strategii sprzedaży. Po awansie nadal będzie wykonywać obowiązki związane ze swoją dotychczasową pozycją, które wraz z objęciem nowej funkcji zostały uzupełnione o dodatkowe wyzwania.

Maciej Tygielski w AdRetail pracuje od półtora roku. Jak dotąd udało mu się zoptymalizować modele sprzedażowe e-gazetek oraz zdefiniować nowe produkty dedykowany branży retail, wziąć udział w tworzeniu produktów reklamowych opartych na idei ROPO oraz drive-to-store, oraz współkreować kampanię ROPO360, realizowaną dla Leroy Merlin, która została wielokrotnie doceniona przez branżę i (nominacja do Effie Awards, nagrody w Mixx Awards i Performance Diamonds). Nowa pozycja wiąże się z jeszcze bliższą współpracą z dyrektorem zarządzającym w zakresie tworzenia strategii biznesowej, nawiązywania i negocjowania partnerstw oraz rozwijania produktu.

- Maciej od początku angażował się w aspekty i obszary działania, które często wykraczały poza tematykę sprzedażową. Awans jest więc naturalnym krokiem w rozwoju jego kariery i przypieczętowaniem dotychczasowych sukcesów Macieja – mówi Karol Kamiński, Dyrektor Zarządzający w AdRetail.

Tygielski jest absolwentem Uczelni Łazarskiego. Zanim trafił do AdRetail doświadczenie zawodowe i umiejętności zdobywał w budowaniu struktur sprzedażowych w branży finansowej oraz prowadzeniu projektów start-upowych.

AdRetail to sieć reklamowa zorientowana na efekty sprzedażowe, która administruje powierzchniami najpopularniejszych w Polsce serwisów gazetkowych: Promocyjni.pl, Okazjum.pl, Promoceny.pl. Jest także operatorem serwisu Kodyrabatowe.interia.pl - agregatora zniżek i rabatów do sklepów internetowych. Kampanie tworzone przez AdRetail emitowane są także na powierzchniach Interii i innych wydawców. Oprócz tego spółka oferuje usługi analityczne gazetek promocyjnych, analizę konwersji do wizyt w sklepach (ROPO) oraz zaawansowaną analitykę cross-device, skierowaną sklepów internatowych, agencji marketingu digital oraz reklamodawców prowadzących aktywne działania marketingowe online.

