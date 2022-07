50 lat Coca-Coli w Polsce. Jakie działania marketingowe przygotowano?

Coca-Cola od nas, fot. Coca-Cola

5 760 butelek w godzinę – taką sprzedaż Coca-Cola zanotowała 50 lat temu, gdy w Browarach Warszawskich ruszyła produkcja tego kultowego napoju. Od tego momentu marka szturmem wdarła się także do polskiej popkultury – pojawiała się w muzyce i towarzyszyła sportowym emocjom. Historia Coca-Cola w Polsce jest barwna i bogata, a by ją przybliżyć swoim fanom, system firm z okazji swoich 50-tych urodzin przygotował szereg atrakcji w miejscu, gdzie to wszystko się zaczęło.

Początki Coca-Coli w Polsce oraz inspiracja dla artystów

Od 19 lipca 1972 roku, kiedy zakapslowano pierwszą butelkę Coca-Cola w Browarach Warszawskich (wtedy były to Warszawskie Zakłady Piwowarskie), zmieniło się wiele – ale nie legendarny smak napoju. To on przez dekady inspirował polskich artystów. Już w 1974 roku o Coca-Cola śpiewała Halina Frąckowiak w piosence „Bądź gotowy dziś do drogi”. Później utwory z bąbelkami Coca-Cola w tle wykonywali Franek Kimono i Kasia Kowalska, która nagrała słynny przebój „Chcę zatrzymać ten czas”. Ostatnio pojawiła się jego nowa aranżacja, utwór „Magia jest w nas”, który z okazji 50-lecia marki nagrała Sara James. Coca-Cola angażowała się też w większe projekty – w 2006 roku została sponsorem tytularnym Coke Live Music Festival, podczas którego można było posłuchać takich gwiazd jak Akon, Lilly Alen czy Faithless. Ostatni zespół stał się inspiracją do stworzenia wyjątkowej aluminiowej butelki, która była wielkim hitem (wielu pamięta ten nietuzinkowy design z fluorescencyjnymi elementami!). Coke Live Music Festival nie był jedna jedyną imprezą, którą wspierała Coca-Cola. Marka przygotowała coś także dla fanów bardziej rockowych brzmień i w 2017 roku stała się oficjalnym partnerem Przystanku Woodstock, a jego twórca zaprojektował na tę okazję specjalną puszkę – łakomy kąsek dla kolekcjonerów.

Coca-Cola. To jest to!

Coca-Cola w polskiej kulturze to także słynne slogany i kampanie reklamowe. Pierwsze polskie hasło powstało w 1982 roku w wyniku konkursu, który wygrała… Agnieszka Osiecka. Przez kolejnych 10 lat wszyscy doskonale wiedzieli, że „Coca-Cola. To jest to!”. W 1992 roku slogan został zastąpiony nowym – „Zawsze Coca-Cola”. Kolejne, doskonale oddające ducha marki motto stworzył w 2000 roku Jerzy Bralczyk – „Coca-Cola. Co za radość”. Dziś Coca-Cola w kampanii „Prawdziwa Magia” zachęca wszystkich do bycia razem, wspólnego działania.

Swoją kultową już kampanią świąteczną marka zmieniła także obraz innej znanej postaci – Świętego Mikołaja. Od 1996 roku, kiedy pojawiła się pierwsza w Polsce bożonarodzeniowa reklama Coca-Cola, w grudniu wszyscy wyglądali już tylko świątecznej ciężarówki, a w polskich domach pojawiły się kolekcje pluszowych misiów polarnych.

Coca-Cola Cup

Coca-Cola to emocje – bez wątpienia także te sportowe. W 1999 roku marka zrealizowała pierwszą edycję Coca-Cola Cup. Był to jeden z największych szkolnych turniejów piłkarskich, który co roku, przez prawie 20 lat, angażował blisko 40 000 gimnazjalistów. Program był swoistą kuźnią sportowych talentów. W 2012 marka razem ze wszystkimi Polakami kibicowała narodowej reprezentacji w piłce nożnej, stając się oficjalnym sponsorem UEFA Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Podróż do przeszłości

Z okazji 50-tej rocznicy obecności Coca-Cola w Polsce, marka przygotowała szereg niestandardowych atrakcji. W Browarach Warszawskich uruchomiono właśnie wystawę, dzięki której każdy może poczuć ducha minionych dekad i jeszcze lepiej poznać historię tego kultowego napoju w Polsce. Na terenie kompleksu przygotowano także artystyczne kalendarium, którego kluczowe momenty zostały zilustrowane na słynnych schodach.

