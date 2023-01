SEO - ranking agencji

Aktualizacja: 19 stycznia 2023 r.

UWAGA. Kolejny raport z rankingiem agencji SEO wydamy już w maju 2023 roku

Którą agencję SEO wybrać? Komu powierzyć pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania Google? Co roku Interaktywnie.com przygotowuje raport o agencjach SEO. Znajdziesz w nim wizytówki agencji SEO oraz porady ich ekspertów.



Agencje SEO - ranking - edycja 2022

Przedstawiamy najnowszą edycję ebooka z rankingowym raportem poświęconym agencjom SEO. Poznaj porady ekspertów z dobrych agencji zajmujących się pozycjonowaniem i Google Ads. Prezentujemy też wizytówki polecanych agencji SEO.





Ranking agencji SEO - edycja 2021









Raport o agencjach SEO - edycja 2020 r.

Podpowiadamy, jak wybrać agencję SEO do prowadzenia działań promocyjnych w Google. Według Starcom w 2018 roku wartość wydatków reklamowych w Polsce sięgnęła 9,54 mld zł. To o 7,8 procent więcej niż rok wcześniej, a spośród poszczególnych kanałów reklamowych największą dynamiką wzrostu może pochwalić się internet. W sumie na reklamę w internecie wydano w ubiegłym roku 3,2 mld zł, czyli o 13,3 procent więcej rok do roku. Ponad 32 proc. tej kwoty wydano w Google. Której agencji SEO warto więc powierzyć swój budżet?

Zestawienie i ranking agencji SEO - edycja 2018

Interaktywnie.com, jak co roku przygotował raport „Marketing w wyszukiwarkach – wszystko o SEO i SEM” Można go pobrać klikając w okładkę powyżej.



Firmy nie oszczędzają na promocji swoich produktów w szczególności, że kondycja polskiej gospodarki ma się dobrze. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2018 roku PKB Polski urosło o 5,1 procent, a stopa bezrobocia w grudniu osiągnęła poziom 5,9 procent. Również zewnętrzne podmioty chwalą Polskę za wyniki gospodarcze. Agencja Moody’s utrzymała długoterminowe i krótkoterminowe ratingi Polski na poziomie A2 z perspektywą stabilną.

Ranking agencji SEO

Wydatki reklamowe w Polsce w latach 2013-2018 (w tym na SEO)

Rok Wartość Zmiana r/r

2013 7088,5 -3,20%

2014 7336,7 3,50%

2015 8302 13,20%

2016 8598 3,60%

2017 8850,5 2,90%

2018 9538,1 7,80%

Źródło: Starcom

Udział poszczególnych form reklam w wydatkach na reklamy online w okresie I-III kw. 2018 roku

Forma reklamy Udział Zmiana r/r

Reklama display 47,90% 14,90%

Reklama SEM 32,20% 9,50%

Reklama w ogłoszeniach 16,20% 22%

Reklama e-mail 2,30% -18,20%

Źródło: IAB Polska

Pod względem dynamiki wzrostów, wydatki reklamowe w internecie wyprzedziły lidera, czyli reklamę telewizyjną, na którą przeznaczono w ubiegłym roku ponad 4,4 mld zł (+6,3 proc. r/r). Mniejsza była również dynamika wzrostu na reklamę w radiu, natomiast wydatki na w prasie (magazynach i dziennikach) ograniczono. Pod względem wartości, w Polsce nadal liderem jest reklama telewizyjna, tymczasem już w 2017 roku analitycy PwC szacowali, że rynek reklamy internetowej jest o około 15 mld dolarów większy od rynku reklamy telewizyjnej.

Większość marketerów powierza swoje budżety na promocję w Google agencjom SEO.

Widać, że menedżerowie coraz mocniej doceniają potęgę internetu, jako miejsca do reklamowania swoich produktów i usług oraz źródła pozyskiwania nowych klientów. Według danych Starcom, udział wydatków na reklamę w internecie systematycznie rośnie.

Jeszcze w 2012 roku stanowiły one 19 procent wszystkich wydatków reklamowych, natomiast obecnie udział ten wynosi około 35 procent. Biorąc pod uwagę ich wartość, jeszcze 10 lat temu wydatki na reklamę online były o ponad połowę niższe.

W raporcie o agencjach SEO znajdziesz następujące rozdziały:

Marketing w Google jako najskuteczniejsza forma reklamy. Dla kogo?

Konwersje z wyszukiwarki, czyli czy warto łączyć działania SEO i SEM?

Jak skutecznie promować się w Google

Kampanie SEM polskich firm zdobywają międzynarodowe uznanie. Na czym polega ich fenomen?

Jak wybrać agencję do promocji w wyszukiwarce – SEO I PPC?

Które strony wyszukiwarka wyświetla wysoko w wynikach wyszukiwania?

Komentarz do raportu o agencjach SEO

Dlaczego Google uczy za darmo, jak reklamować się w... Google? SEO zazwyczaj przynosi trwałe efekty po 6 miesiącach od rozpoczęcia działań. Jeśli więc chcesz, by Twoja firma czerpała klientów z Google od razu, musisz prowadzić kampanie promocyjne poprzez system Google Ads, na zasadach pay per click (płać za kliknięcie – PPC), jednocześnie pracując nad SEO. Ale czy warto działać w tym zakresie samodzielnie? A może lepiej zdać się na ekspertów? A jeśli tak, to na których?

Zanim odpowiesz sobie, drogi Czytelniku, na to pytanie, zastanów się nad odpowiedzią na to, które postawiłem w tytule, kilka wersów wyżej. Już wiesz? Google to jeden z największych biznesów świata. Dużo robi więc altruistycznie, ale przede wszystkim dba o swój interes.

Ucząc swoich klientów podczas darmowych szkoleń, jak wydawać pieniądze w swojej wyszukiwarce, podpowiada więc takie działania, jakie są najbardziej intratne z jego punktu widzenia – to oczywiste. Ale czy są one najlepsze? To już trzeba dobrze przeanalizować albo skorzystać z doświadczenia dobrej agencji, która zna się na rzeczy i nie będzie słuchać tylko odgórnych wytycznych dostawcy rozwiązania, lecz na bieżąco optymalizować zleconą kampanię. Zanim zaczniesz z nią współpracować, zapytaj więc, co o tym myślą jej eksperci.

Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com