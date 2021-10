Agnieszka Więdłocha i Maciej Stuhr w nowej kampanii marki Nice To Fit You

Agnieszka Więdłocha, Maciej Stuhr, fot. Nice To Fit You

Z początkiem wystartowała kampania digitalowa marki cateringu dietetycznego Nice To Fit You kampania o nazwie "można? można!", stworzona przez agencję H2O Creative. Oparta jest na serii pięciu spotów w konwencji miniserialu, w którym występują polscy aktorzy: Agnieszka Więdłocha i Maciej Stuhr. Potrwa ona do okresu świątecznego.

W każdej z historii gwiazdy odgrywają scenki bazujące na prawdziwych sytuacjach z życia użytkowników różnych diet pudełkowych. Poruszają realne problemy, do których proponowane są konkretne rozwiązania Nice To Fit You. Marka zaopiekowała się wszystkimi obszarami, które sygnalizowali klienci. Postawiła na jakość i dotrzymanie obietnic - szeroki wybór dań, aby potrawy smakowały tak, jak wyglądają, dostawy można było przełożyć na wygodny dla siebie termin i łatwo było zarządzać swoimi zamówieniami. Seria składa się z pięciu spotów 15-minutowych i pięciu 6-minutowych.

Całej aktywacji towarzyszy charakterystyczne hasło „można? można!”, które w prosty i rzeczowy sposób podkreśla kluczowe korzyści i definiuje Nice To Fit You jako zdecydowanego lidera w kategorii cateringów dietetycznych.

- To pierwsza tak duża i intensywna kampania naszej marki. Platforma komunikacyjna "można? można!" kierowana jest to nowych klientów, oczekujących od swojego cateringu dietetycznego "czegoś więcej". Chcemy również, aby o jakości naszych usług i samego produktu dowiedziały się wszystkie osoby korzystające z diet pudełkowych - mówi Rafał Bartoszewicz, dyrektor marketingu i sprzedaży Nice To Fit You.

Szeroko zakrojona kampania emitowana jest w kluczowych portalach, w social mediach, na display'ach, YT, VoD, www oraz w e-mail marketingu. Za strategię marki, strategię komunikacji, re-design identyfikacji korporacyjnej, ideę kreatywną, KV, produkcję spotów i cały core do kampanii digitalowej odpowiada agencja H2O Creative. Agencja obsługuje również social media Nice To Fit You. Za planowanie i zakup mediów odpowiada Media Republic, za działania PR agencja iPublicity.

- Współpraca z agencją H2O Creative była dla nas niezwykle inspirująca. Kreatywność, strategiczne myślenie, a także profesjonalna produkcja - w każdym aspekcie były perfekcyjne - dodaje Rafał Bartoszewicz, dyrektor marketingu i sprzedaży Nice To Fit You.

Agencje social media - ebook z rankingiem trendów. Pobierz w pdf