Amazon. Jak reklamować się na platformie i czy warto?

Amazon | fot. Hello I'm Nik | Unsplash

Amazon jako jeden z liderów światowego e-commerce’u informował o chęci wejścia na polski rynek od kilku lat, mimo to odkładał tę operacje w czasie. Wraz z początkiem marca tego roku nadeszła chwila wyczekiwana przez sporą grupę retailerów handlu internetowego – wejście platformy do Polski. Choć od kilku lat Polacy mogli korzystać z Amazona za pośrednictwem niemieckiej wersji sklepu, to nie ma wątpliwości, że to zdarzenie znacząco wpłynie na sytuację polskiego e-commerce’u.

Początki bywają trudne. Po starcie polskiej wersji pojawiło się wiele dość negatywnych opinii – szczególnie w porównaniu do Allegro, gdzie wg analityków wiele produktów było tańszych. Musimy jednak pamiętać, że Amazon nie jest tylko jednym z największych sklepów internetowych współczesnego świata, ale również jednym z największych globalnych mediów reklamowych – po Google oraz Facebooku. Dlatego nie ulega wątpliwości, że firma będzie prowadziła dalsze prace, które w jak największym stopniu dostosują sklep do standardów ogólnoświatowych i otoczenia konkurencyjnego.

Wejście Amazona do Polski zmieni rynek handlu internetowego w naszym kraju. To ogromna szansa rozwoju rodzimych firmy poprzez wykorzystanie nowych obszarów marketingowych niedostępnych wcześniej w naszym kraju. Powinni skorzystać z niej detaliści, którzy korzystają m.in. z Allegro lub mają swój sklep internetowy. Dzięki zaistnieniu na nowej platformie będą mogli rozszerzyć możliwości zbytu, zwiększyć sprzedaż, ale również przyczynić się do rozwoju świadomości swojej marki.

Amazon Advertising posiada szeroki wachlarz sieci reklamowych, z których każda ma odmienny charakter poprzez różne placementy czy możliwości optymalizacji. Charakterystyka najistotniejszych z nich pokazuje, na jakie działania skierowana jest dana sieć.

Sponsored Brands

Rodzaj promocji rozliczany w formacie CPC, którego głównym zadaniem jest poprawa rozpoznawalność marki według kategorii sprzedawanych produktów. Polega to na wyświetlaniu reklam z nagłówkami, produktami oraz logotypem w wynikach wyszukiwania produktów. Dużym plusem takiej kampanii jest przekaz wizualny, tekstowy oraz samo rozliczenie, ponieważ zapłata jest naliczana poprzez kliknięcie w reklamę. Ten sposób promocji powinien przypaść do gustu wszystkim reklamodawcom, którzy chcą promować swój brand, kierując się na grupę odbiorców zainteresowaną daną kategorią lub zwiększyć zainteresowanie nowym produktem ze swojej oferty.

Sponsored Products

Forma reklamy skupiająca się na promowaniu grup produktów w rozliczeniu CPC. Stworzenie takiej kampanii reklamowej jest bardzo proste i szybkie – skupia się głównie na generowaniu sprzedaży oraz zwiększaniu widoczności produktów na platformie. Jest to jedna z podstawowych i obowiązkowych opcji promowania na Amazonie dla każdego sprzedawcy.

Sponsored Display

To ciekawe i bardzo potrzebne rozwiązanie, które uzupełnia pozostałe oraz zwiększa świadomość marki w formie reklam graficznych nie tylko w obszarze strony Amazona, ale również dociera do użytkowników poza nią. Jest to świetna forma służąca przypomnieniu o istnieniu konkretnych produktów oraz zachęceniu osób zainteresowanych określonym typem produktu, aby zapoznali się z naszą ofertą. Nie jest to forma wpływająca bezpośrednio na sprzedaż, natomiast jest bardzo znaczącym wsparciem długofalowego wzrostu.

Stores

Jest to rozwiązanie, które pozwala na prezentacje brandu oraz asortymentu w formie własnej podstrony, której zaprojektowanie jest bardzo proste i można je wykonać samemu. To pozwala budować profesjonalizm firmy. Strona sklepu pomoże również analizować dane dotyczące ruchu, które są bardzo istotne w przypadku działań optymalizacyjnych.

Amazon DSP

Jest to rozwiązanie w formule programmatic, czyli polega na wykupieniu emisji reklam graficznych, wideo lub też audio w środowisku Amazona, ale również u wydawców zewnętrznych. Rozwiązanie jest bardzo ciekawe z punktu widzenia dokładności grup odbiorców, które mają bardzo konkretne przesłanki behawioralne.

Amazon dopiero pojawił się na polskim rynku, więc duża część możliwości jest jeszcze ograniczona. Ale wiadomo, że będzie się rozwijał, a wejście tak dużego gracza będzie z korzyścią dla klientów. Amerykański gigant będzie konkurencją dla popularnego u nas Allegro oraz chińskiego Aliexpressu i z pewnością zamiesza na rodzimym rynku. Dla naszych sprzedawców to ogromna szansa, aby zaistnieć ze swoimi produktami na arenie międzynarodowej. I osiągnąć sukces.

Konrad Bąk

SEM Lead

Result Media