Masz konto na PayPal-u? Sprawdź szybko skrzynkę email. Ten operator płatności rozsyła powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa danych do tysięcy użytkowników, których konta zostały zaatakowane metodą credential stuffing.





Atak hakerski na PayPal - co się stało?

Credential stuffing to typ ataku, w ramach którego hakerzy próbują uzyskać dostęp do kont, wypróbowując loginy i hasła, które wyciekły wcześniej z innych serwisów.

Zgodnie z raportem PayPal o naruszeniu danych, incydent dotknął 34 942 jego użytkowników.



Jeżeli używałeś w innym serwisie tego samego hasła co do PayPala, szybko zmień hasło logowania do PayPala na silne i unikalne – radzą eksperci ESET.