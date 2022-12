zakupy, online, karta, komputer, laptop, fot. rupixen, pixabay

Okazuje się, że szalejąca inflacja nie zniechęciła Polaków do wyprzedażowego szaleństwa. Jak wynika z danych opracowanych przez firmę Admitad, w związku z okazjami przygotowanymi przez sprzedawców na Black Friday, kwota transakcji w okresie Black Week wzrosła aż o 55% w porównaniu do zwykłego okresu sprzedażowego.

- Eksperci podkreślają, że tegoroczny wzrost sprzedaży na poziomie nawet do 15% w stosunku do ubiegłego roku, to wynik bardzo umiarkowany. Sam fakt, że w obliczu trwającego kryzysu i wzrastającej inflacji sprzedaż zachowuje tendencję wzrostową, jest bardzo dobrym sygnałem dla biznesu. Oznacza to, że Polacy nadal będą chętnie kupować różnego rodzaju produkty, jeśli tylko zaproponuje im się dobrą ofertę. Dowodzi tego również 23-procentowy wzrost liczby kliknięć na stronach internetowych marek i w witrynach sprzedażowych – podkreśla Mateusz Łukianiuk, Country Manager Poland w Admitad.

Wzrost aktywności kupujących jest dostrzegalny z roku na rok. Wiąże się to również z rozszerzeniem terminów, w jakich obowiązują promocje. Zgodnie z przewidywaniami Admitad, wiele firm przedłużyło okres wyprzedaży o dni poprzedzające i następujące po Black Friday. O opłacalności takiego działania świadczy niewielka różnica pomiędzy liczbą zamówień w terminie właściwym w porównaniu do całego tygodnia. W Black Friday wzrost zamówień wyniósł 37%, natomiast w całym Black Week – 36%. Część dodatkowych zamówień została więc rozproszona na inne dni. Współczynnik GMV (Gross Merchandise Value), który dla samego piątku jest o 2 pp. wyższy niż dla reszty tygodnia, dowodzi jednak, że nadal to główny dzień wyprzedaży jest tym czasem, w którym klienci najchętniej dokonują zakupów. Może to wynikać z czynników psychologicznych oraz z faktu, że działania marketingowe, mimo wszystko, najmocniej koncentrują się właśnie na właściwym terminie święta wyprzedaży.

Co najchętniej kupowali Polacy podczas Black Friday?

Polscy klienci zdecydowanie podążają za globalnymi trendami w zakresie zwiększonego zainteresowania modą i wyposażeniem domu. Znacznie więcej, w porównaniu do konsumentów z reszty świata, wydali natomiast na gry online. Z kolei branża eventowa została w naszym kraju niemal całkowicie zignorowana.

Warto podkreślić, że w zaobserwowanych trendach widać wyraźnie wzrost wpływu treści na motywację zakupową klientów. Admitad szacuje, że w tym roku strony internetowe i media online przyciągnęły 30% sprzedaży w Polsce. Bardzo skuteczne, również w perspektywie globalnej, okazały się oferty serwisów cashback (20,3% zamówień), strony afiliacyjne (14,4%) oraz kupony (9%). Dodatkowo, marki uzyskały ponad 8-procentowy wzrost sprzedaży z reklamy kontekstowej, a kolejne 8,2% przychodów odnotowano za sprawą mediów społecznościowych.

Na tak znaczącym wzroście sprzedażowym zarobili nie tylko sprzedawcy. Również zyski partnerów afiliacyjnych, którzy generują sprzedaż za nagrody od marek, znacząco się zwiększyły. W Polsce przyrost ten wyniósł aż 58,5%. Dla porównania, na świecie było to 51,4%.

Zmiana preferencji zakupowych na świecie

W tym roku zmienił się lider, jeśli chodzi o kategorię najczęściej kupowanych produktów. Dotychczas były to artykuły elektroniczne, jednak 2022 rok największą popularność przyniósł grupom takim jak moda i AGD.

Tegoroczny Black Friday, pomimo światowego kryzysu, okazał się dla biznesu sukcesem. Nie oznacza on jednak zakończenia sezonu sprzedażowego – przed handlowcami nadal jeszcze czas walki o uwagę klientów podczas okresu świątecznego i noworocznego. Przywołane statystyki stanowią więc cenną wskazówkę dla firm i partnerów afiliacyjnych, jeśli chodzi o przygotowanie ofert na nadchodzące tygodnie. Teraz, aby wybrać najbardziej efektywne kanały ruchu, mechaniki i typy treści, trzeba będzie wykorzystać zarówno swoje doświadczenie, jak i dane o sprzedaży konkurencji.