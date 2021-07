Blik zbliżeniowy zostanie udostępniony klientom. Sprawdzamy, jak działa nowe rozwiązanie

Banki już wkrótce udostępnią swoim klientom możliwość płacenia zbliżeniowo Blikiem w sklepach stacjonarnych w Polsce i na świecie. Skorzystanie z tej możliwości przez użytkowników bankowych aplikacji mobilnych nie będzie wymagało logowania do aplikacji. Płatności zbliżeniowe Blik uzupełnią dotychczasową gamę rozwiązań oferowanych przez system płatności mobilnych.

Dziś płatność Blikiem w sklepie stacjonarnym polega wyłącznie na wpisaniu na terminalu płatniczym sześciocyfrowego kodu, a następnie zatwierdzenie transakcji w bankowej aplikacji mobilnej. W 2020 roku zapłacono w ten sposób blisko 40 mln razy.

Zbliżeniowy Blik będzie dla użytkowników nowym rozwiązaniem, które ma przyśpieszyć proces płatności. Wystarczy jedynie odblokowanie telefonu i przyłożenie go do terminala – bez wpisywania kodu, bez konieczności podpinania karty, a nawet bez połączenia z internetem czy siecią komórkową. Twórcy Blika wybrali technologię zbliżeniową jako najbezpieczniejszą i najwygodniejszą dla użytkownika przy płaceniu w terminalach.

Wprowadzenie płatności zbliżeniowych to efekt wykorzystania technologii Mastercard. Użytkownicy Blika będą płacić w ten sposób nie tylko w Polsce, ale także w każdym terminalu zbliżeniowym z logo tej organizacji płatniczej na świecie.

– Jesteśmy gotowi do realizowania płatności zbliżeniowych. Poszczególne banki na polskim rynku będą udostępniały tę możliwość swoim klientom sukcesywnie. Co ważne, bez względu na bank rozwiązanie będzie wszędzie działać tak samo. Nasi użytkownicy zapłacą zbliżeniowo na całym świecie. Jesteśmy naprawdę podekscytowani efektem pracy wielu podmiotów, które wspólnie tworzą właśnie przełomowe rozwiązanie na rynku płatności. Dajemy użytkownikom Blika najlepsze możliwe rozwiązanie do płatności zbliżeniowych telefonem. Wierzymy, że na zawsze zmieni ono sposób płacenia w terminalach płatniczych oraz przyspieszy i upowszechni wykorzystywanie do tego urządzenia mobilnego – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika.