Borys Szyc i Michał Żebrowski zakładają się w nowej kampanii McDonald's

Żebrowski, Szyc, Maestro, burger, fot. McDonald's

McDonald's rozpoczyna kolejną kampanię promującą linię burgerów Maestro. Tak jak w poprzedniej odsłonie, nie zabraknie w niej gwiazdorskiej obsady. W kampanii można zobaczyć Borysa Szyca i Michała Żebrowskiego zakładających się o to, czy istnieje burger przynajmniej tak samo dobry jak ten z ulubionej burgerowni. Przegrany będzie musiał zrobić coś, czego naprawdę nie lubi.

W ramach kampanii McDonald's promuje nie tylko unikatowy smak burgerów Maestro, ale także ich dwa warianty - Maestro Grilled Cheese oraz Maestro Grand Classic.

Burger tak samo dobry jak z ulubionej burgerowni

W najnowszym spocie promującym burgery Maestro, Borys Szyc zakłada się z Michałem Żebrowskim o to, czy istnieje Burger przynajmniej tak samo dobry jak ten z ulubionej burgerowni. Jeden nie chce się do tego przyznać, więc drugi musi uciec się do postępu. Przegrany będzie musiał zrobić coś, czego naprawdę nie lubi. Wideo będzie emitowane w telewizji i internecie. Można je zobaczyć m.in. na kanale YouTube marki. Oprócz tego kampania wspierana jest 6 sekundowymi formatami wideo.

To kolejny spot z wyróżniającej się serii, reżyserowany przez Jana Komasę. W poprzedniej realizacji Tomasz Karolak z pomocą McDonald’s wkręcił swoją koleżankę – Kasię Zielińską zabierając ją na pysznego burgera do miejsca, którego raczej się nie spodziewała.

Za realizację kampanii odpowiada agencja DDB, druk materiałów POS po stronie agencji Gutenberg, produkcja kampanii digital – Happy Endians, zakupem mediów zajął się dom mediowy OMD, działania PR prowadzi agencja 24/7Communication, a moderację social media Isobar.

To nie pierwsza kampania McDonald's z udziałem znanych aktorów z Polski. Wcześniej informowaliśmy o inicjatywie, w której udział wzięła Anna Dereszowska zatytułowanej Bajki z morałem.