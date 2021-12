Burger King wspiera restauracje McDonald's i nagradza ich klientów

burger, frytki, fot. fotorech, pixabay

W sobotę, 11 grudnia Burger King wybiera się na frytki do McDonald's, który przekazuje 1 zł od każdej sprzedanej porcji na rzecz Fundacji Domów Ronalda McDonalda. Król burgerów chce, by Mak sprzedał tony frytek. Ty też możesz pomóc, a jako zachętę dostaniesz darmowego Whopper Juniora.

Nie od dziś Burger King nie tylko marzy by ten świat był lepszy, ale i działa w tej sprawie. Angażuje się ponad wszelkimi podziałami i jest ku temu nowa wspaniała okazja. W pierwszy i drugi weekend grudnia McDonald's organizuje charytatywną akcję McHappy Day, podczas której przeprowadzi zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda. Z każdej zakupionej w tych dniach porcji frytek, przekaże złotówkę na funkcjonowanie Domów Ronalda McDonalda. Fundacja wspiera funkcjonowanie domów, dzięki którym rodzice mogą być przy swoich dzieciach, gdy te zmagają się z chorobą. Obecnie jest ich 377 na całym świecie, a w Polsce dwa - przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie i drugi przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w Warszawie.

Burger King ponad podziałami

Dla wsparcia szczytnej idei Burger King postanowił zrezygnować z potencjalnych zysków i zachęcić gości swoich restauracji do wsparcia zbiórki McDonald's. W sobotę, 11 grudnia we wszystkich swoich lokalach w Polsce, organizuje akcję Burger King Pomocny Whopper Junior. Każdy kto przyjdzie do restauracji z frytkami i paragonem jako dowodem ich zakupu w McDonald's w tym dniu, otrzyma darmowego Whopper Juniora:

- W Burger King chcemy by świat stawał się lepszym miejscem i wiemy, że nasi goście czują podobnie. Dlatego nie pierwszy i nie ostatni raz angażujemy się w sprawę, która może zmienić los wielu rodzin na lepszy. Sprawy takie jak pomoc potrzebującym są ponad wszelkimi podziałami - podkreśla Zuzanna Kilar-Tyczyńska, brand manager Burger King Polska.

Nie pierwszy raz Król solidaryzuje się z konkurencją. Rok temu, podczas obostrzeń dla gastronomii, zaapelował do swoich klientów poprzez akcję "Zamówcie z McDonald's", by kupowali w McDonald's, KFC oraz wielu innych restauracji.