Ceneo.pl zyskało nowy wygląd. Sprawdzamy szczegóły zmian

Najczęściej odwiedzana porównywarka w polskim internecie zmieniła swój wygląd. Według przedstawicieli serwisu, znalezienie szukanego produktu i informacji na jego temat jest teraz łatwiejsze. Układ elementów na poszczególnych stronach został wyraźnie odświeżony, zapewniając użytkownikom lepsze odczucia podczas ich przeglądania i korzystania z funkcjonalności serwisu.

W ramach wprowadzonych zmian serwis Ceneo.pl poszerzył siatkę strony, wprowadził nowe ikony, zmienił kolorystykę oraz wykorzystywaną czcionkę, dopracował i rozbudował poszczególne funkcjonalności i zadbał o szybsze ładowanie witryny.

Strona główna zyskała odświeżony interfejs, dzięki któremu użytkownicy mają większą przejrzystość – pojawił się nowy czytelny nagłówek strony wraz z wyszukiwarką - a pod nią podpowiedzi, animowane banery, które w zachęcający sposób zwracają uwagę użytkowników, a także rozbudowana, przyciągająca uwagę sekcja z kampaniami tematycznymi. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku dodano także możliwość zamieszczania reklam video w rozwijanym nagłówku strony.

Ceneo.pl zdecydowało się też na zmianę logotypu serwisu. W nowym logotypie nie zobaczymy już charakterystycznej dla porównywarki „metki”.

Na stronie kategorii została wdrożona nowa propozycja filtrowania ofert. Ta sekcja zyskała również większą przejrzystość dzięki zmianie pozycji elementów reklamowych i nowym ikonom. W ten sposób użytkownicy serwisu mogą szybciej znaleźć interesujące ich produkty.

W kartach produktu wprowadzono zmiany, które zapewniają większą czytelność i dotarcie do najlepszych ofert. Dodano przejrzysty nagłówek z pełnymi informacjami na temat produktu (m.in. informacja o wysyłce, dostępności w sklepie, sprzedawcy oferującym produkt). Pojawiła się też zupełnie nowa odsłona wariantów dla danej oferty, gwarantująca szybsze ładowanie. Dodano również odświeżone wersje zakładek Opinie oraz Pytania i Odpowiedzi z czytelniejszym wyeksponowaniem ocenianych cech produktów. Partnerzy Ceneo otrzymali też możliwość odpowiadania na komentarze użytkowników, których avatary są teraz widoczne.

Dla większego komfortu i poczucia bezpieczeństwa użytkowników, serwis dokonał też zmian w interfejsie koszyka. W ścieżce zakupowej został wprowadzony wyraźny podział na trzy etapy: etap związany wyborem konkretnych produktów, etap metody płatności oraz dostawy, dzięki czemu klient będzie mógł zrealizować zakupy w intuicyjny, pewny i świadomy sposób.

- Ceneo.pl to obecnie najpopularniejsza w Europie porównywarka, którą każdego miesiąca odwiedzają miliony użytkowników. Chcemy zagwarantować im bardzo szybkie dotarcie do produktów, których poszukują, a co za tym idzie zwiększać liczbę transakcji u naszych Partnerów biznesowych. Jestem przekonany, że wprowadzane zmiany przysłużą się realizacji obydwu tych celów - powiedział Dariusz Grabowski, CPO w Ceneo.pl.