Click & Collect to nie chwilowy trend. Jakie korzyści przynosi ten model?

Click & Collect | Henrik Dønnestad | Unsplash

Pandemia, która spowodowało gwałtowne przesunięcia w stronę internetowego handlu, wywołała również zmiany w sektorach towarzyszących - przede wszystkim w logistyce. Według marcowych szacunków sprzedaż eMarketera, na znaczeniu zyskały rosnące już przed pandemią usługi typu Click & Collect, których popularność wzrosła ponad dwukrotnie w 2020 roku i - jak prognozują analitycy - utrzyma dwucyfrowe tempo wzrostu aż do 2024 r.

Prognozujemy, że sprzedaż Click & Collect podąży za zeszłorocznym tempem wzrostu 106,9%, przy wzroście o 15,2% w tym roku, a 150,4 mln osób w USA dokona zakupu przez kliknięcie i odbierz co najmniej raz w 2021 roku. Szacujemy, że kupujący w USA wydali w zeszłym roku 72,46 miliarda dolarów na kliknięcia i odbiór, co stanowiło 9,1% całej sprzedaży w e-commerce. W tym roku liczby te wzrosną do 83,47 mld USD i 9,9%. mówią specjaliści eMarketera

Popularność Click & Collect w 2020 roku jest oczywiście ewenementem, który w kolejnych latach będzie wyhamowywał, ale - jak oceniają eksperci - format ten bynajmniej nie jest chwilowym trendem. Miejsca na wzrosty jest bowiem wciąż jeszcze sporo.

W USA w 2018 r. już 115,9 mln osób korzystało z usługi Click & Collect, generując sprzedaż w wysokości 22,16 mld USD, co stanowiło 4,2% detalicznego handlu elektronicznego w tamtym roku. Pandemie tylko przyspieszyła więc tendencje, które w zachowaniach klientów były widocznej już wcześniej.

A jak jest w Polsce? U nas Click & Collect to również coraz ważniejszy kanał odbioru zamówień, zwłaszcza w branży spożywczej.

Grzegorz Sierak

Manager ds. franczyzy

Furgonetka.pl

Click&Collect to model, w którym konsument dokonuje zakupu towaru w internecie lub aplikacji, a odbiera go stacjonarnie o dogodnej porze i w wybranym przez siebie miejscu. Może to być sklep marki (BOPIS - buy online, pickup in store), punkt PUDO (Pick-Up and Drop-Off) lub typu Drive Through, centrum logistyczne, hub obsługujący daną firmę czy automat paczkowy. Rozwiązanie to, w myśl strategii omnichannel, łączy digital z handlem tradycyjnym, dając sprzedającym i konsumentom cały wachlarz korzyści. Między innymi pozwala:

przyspieszyć zakupy – konsument dokonuje transakcji on-line w dogodnym dla siebie momencie, nie musi więc przeznaczać czasu na wizytę w centrum handlowym. Natomiast towar – w zależności od modelu biznesowego sklepu i lokalizacji magazynów – może odebrać w przedziale średnio od kilku minut do 24h,





oszczędzić czas, który tradycyjnie zostałby przeznaczony na szukanie odpowiedniego artykułu i rozmiaru w różnych punktach oraz lokalizacjach, stanie w kolejkach do przymierzalni i kasy,





oszczędzić pieniądze – firma może obniżyć koszty logistyczne, a klient otrzymać darmową dostawę, która jest standardem w modelu BOPIS, ale zdarza się też w innych wariantach Click&Collect,





ograniczyć kontakt z innymi osobami, co w czasie pandemii jest bardzo istotne,





dbać o środowisko – transport do kilku punktów oznacza mniejszą emisję spalin samochodów dostawczych niż w przypadku realizacji dostaw do domów. Z kolei odbiór produktów w sklepach zazwyczaj pozwala wykorzystać mniejszą liczbę artykułów do zapakowania zamówienia,





zwiększyć komfort i satysfakcję kupujących – konsumenci nie muszą dopasowywać swojego kalendarza do wizyt kurierów. Z kolei w przypadku odbioru zamówienia w sklepie lub niektórych punktach PUDO, np. dedykowanych punktach Furgonetka Punkt, mogą na miejscu przymierzyć ubrania, buty czy dodatki, a także sprawdzić czy sprzęt elektroniczny działa i w razie potrzeby – od razu, bez zbędnych formalności, zwrócić produkty,





zwiększyć sprzedaż off-line – jeśli klienci odbierają swoje zamówienia w sklepie stacjonarnym marki to istnieje duże prawdopodobieństwo, że dokonają dodatkowego zakupu. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku partnerskich punktów PUDO, które często znajdują się np. w kwiaciarniach czy sklepach wielobranżowych.

Rozwiązania typu Click&Collect cieszą się coraz większym zainteresowaniem, również w naszym kraju. W 2020 r. Polacy, przy dokonywaniu zakupów przez internet, najczęściej wybierali dostawę do automatów paczkowych (61%), na odbiór w punkcie partnerskim decydowało się 33% respondentów, a w sklepie stacjonarnym marki – 8%. Warto mieć na uwadze, że dane te z pewnością zostały zakrzywione przez restrykcje związane z pandemią, np. w 2019 r. ostatnia z wymienionych form cieszyła się popularnością wśród 14% badanych, a automaty paczkowe wśród 52%.

Ludzie jednak szybko wyrabiają sobie nowe nawyki i przyzwyczajają się do wygody, dlatego prawdopodobnie większość z nich nadal będzie korzystała z różnych wariantów Click&Collect. Z drugiej strony epidemia COVID-19 przyczyniła się do rozwoju ofert firm o rozwiązania z tego obszaru. Na przykład duże sieci, postrzegane głównie jako stacjonarne, jak np. Rossmann, Sephora, Carrefour, Auchan, C&A, Media Markt, umożliwiły swoim klientom dokonywanie zamówień online i odbieranie ich w sklepie.

Click&Collect to trend, który w kolejnych latach z całą pewnością będzie się rozwijał. Przede wszystkim dlatego, że daje konsumentom dużą swobodę i wygodę. Dlatego też tak naprawdę każda firma, prowadząca działalność handlową, już teraz powinna rozważyć wprowadzenie takiej możliwości – niezależnie od wielkości czy asortymentu. Rozwiązanie to sprawdza się zarówno w przypadku artykułów spożywczych, książek, elektroniki, jak i kosmetyków, odzieży czy obuwia. Dla podmiotów nieposiadających rozbudowanych sieci punktów stacjonarnych dobrym rozwiązaniem może być współpraca z brokerami kurierskimi, posiadającymi swoje punkty PUDO, jak np. Furgonetka Punkt.