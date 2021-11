Co kupujemy z okazji Black Friday? Oto najpopularniejsze kategorie produktów

laptop, kobieta, komputer, fot. deeezy, pixabay

Po wybuchu pandemii Covid-19 Black Friday na dobre przeniósł się do sieci i wywrócił ranking najlepiej sprzedających się tego dnia produktów. Przyjrzeliśmy się dokładnie temu, jak na przestrzeni trzech ostatnich lat zmieniły się preferencje Polaków uczestniczących w „święcie zakupów”. Największy wzrost wyszukiwań zanotowały słuchawki oraz segmenty elektroniki i kosmetyków.

Black Friday, czyli ostatni piątek listopada, kiedy zarówno kupujących, jak i sprzedawców dopada szaleństwo zakupowe. Do 2020 roku sklepy stacjonarne pękały w szwach od asortymentu w promocyjnych cenach i klientów, którzy czekają na ten dzień nieraz cały rok. Teraz większość sklepów uzupełniła magazyny wysyłkowe, bo Polacy pokochali zakupy przez internet.

- W naszym badaniu przygotowanym specjalnie na okazję Black Friday sprawdziliśmy za pomocą narzędzi Google’a, jakie segmenty notują największe wzrosty w wyszukiwarkach na przestrzeni trzech ostatnich lat. Okazało się, że to elektronika i kosmetyki, dlatego skupiliśmy się na tych dwóch kategoriach, by bardziej szczegółowo poznać potrzeby Polaków – mówi Michał Pustuł, Head of SEO w agencji marketingowej Cube Group.

Najpopularniejsze produkty kupowane podczas Black Friday

Największy skok w 2020 roku zanotowały słuchawki. W stosunku do 2018 roku odnotowały aż czterokrotny wzrost w wyszukiwarkach. Z kolei wzrost w stosunku do średniej rocznej w latach: 2018, 2019 i 2020 wynosi odpowiednio: 55,21%, 58,61% i 78,35%. Zarówno w tym roku, jak i w ubiegłych latach, to fraza słuchawki bezprzewodowe była najczęściej wyszukiwana. Na uwagę zasługuje też wysoka liczba frazy: słuchawki z mikrofonem. Potwierdzają to użytkownicy, którzy nie mieli wcześniej odpowiedniego sprzętu lub po prostu częściej się psuł przez częste użytkownie.

Nie da się ukryć, że ten zwrot to efekt pandemii Covid-19. Lockdown przyniósł wiele zmian technologicznych i między innymi właśnie słuchawki okazały się rzeczą niezbędną w prawie każdej sferze życia – od pracy, po naukę i spędzanie wolnego czasu. Dzieci i młodzież rozpoczęły naukę zdalną, która oprócz komputera, wymaga korzystania ze słuchawek z mikrofonem. Identycznie wygląda sytuacja z przejściem na pracę zdalną. W tym przypadku powrót do pracy w biurze w wielu miejscach wciąż jest niemożliwy. Poza tym Polacy pokochali pracę z domu, a jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor przez Instytut Keralla Research, ich wydajność na home office wcale nie spadła, a w niektórych przypadkach wręcz wzrosła. Stąd obopólna zgoda zarówno pracodawców, jak i pracowników, na kontynuowanie tego systemu.

– Bardzo ciekawym trendem, który pojawił się na niemieckim Amazonie, są duże wolumeny wyszukiwania fraz związanych z meblami do domowego biura. Chodzi o takie produkty jak krzesła, fotele biurowe, biurka specjalistyczne, uchwyty ścienne na monitory, półki i szafki. Obecnie takowe frazy osiągają bardzo wysokie wolumeny wyszukiwań w okolicach nawet 400 000 miesięcznie. Podejrzewam, że wynika to z ogólnoświatowego trendu przechodzenia na stałe na pracę chociaż częściowo zdalną. W związku z tym Klienci podejmują decyzję o inwestycji w komfort pracy w swoim domowym biurze. To także sygnał dla polskich firm oferujących taki asortyment, że niemiecki Amazon to rynek warty uwagi z dużym potencjałem. Na polskim Allegro w ostatnim roku z kategorii produktów najczęściej wyszukiwanych i związanych z pracą zdalną prym wiodły kamerki internetowe i fotele gamingowe – mówi Michał Holka, Marketplace Manager w Cube Group.

Często domyślnie montowane kamerki w laptopach nie spełniają oczekiwań jakości obrazu, a w dzisiejszych czasach pierwsze wrażenie służbowo robimy często właśnie widząc się online. Polacy postanowili więc wyposażyć się w dodatkowe kamerki zapewniające wyższą jakość obrazu. Popularność foteli gamingowych wynika prawdopodobnie z faktu, że są znacznie wygodniejsze niż standardowe fotele biurowe i jak widać to szczególnie ważny aspekt pod kątem spędzania na nich wielu godzin w zaciszu domowego biura. Z raportu Raport TradeAnalytics wynika, że wartość sprzedaży tych dwóch kategorii produktowych na Allegro w ostatnim roku wyniosła około 60 milionów złotych. Ta liczba pokazuje firmom oferującym taki asortyment, że Allegro to dla nich świetna propozycja kanału sprzedaży.

Komputery i sprzęt fitness

Bardzo podobne wyniki osiągają komputery. W Black Friday 2020 pojawiały się również czterokrotnie częściej w wyszukiwarkach niż w 2018 czy 2019 roku. Ogólnie cieszyły się rekordową popularnością w przeciągu całego zeszłego roku, a listopadowa promocja jeszcze bardziej uwydatniła zapotrzebowanie na tego typu sprzęt elektroniczny. Wzrost w stosunku do średniej rocznej w latach: 2018, 2019 i 2020, wynosi odpowiednio: 32,49%, 45,55% i 72,70%. Fraza: komputer gamingowy była najczęściej wyszukiwana w 2020 roku. Wpływ na te wyniki mogła też mieć ograniczona dostępność wybranego sprzętu ze względu na niedobory podzespołów czy kart graficznych na rynku.

Z jednej strony pandemia Covid-19 nie pozwoliła na różnego rodzaju aktywności, np. siłownię, basen, kino czy spotkania towarzyskie, a z drugiej uaktywniła inne. Na przykład, zamiast cardio na siłowni przerzuciliśmy się na długie spacery lub jogging w parku – oczywiście nie zapominając o słuchawkach, dzięki którym możemy jednocześnie posłuchać muzyki, audiobooka lub podcastu. Przyzwyczailiśmy się do tego, że większość wolnego czasu spędzamy w domu i oprócz wyposażenia domowego biura, zadbaliśmy bardziej o rozwój hobby we własnych czterech kątach – co pokazuje, np. wzrost komputerów i akcesoriów dla graczy. W związku z tym, że tego rodzaju rozrywka nie należy do najtańszych, a przy okazji potrafi mocno wciągnąć, to właśnie Black Friday jest świetną okazją do zaopatrzenia się w gamingowy sprzęt.

Smartwatche i tablety na Black Friday

Analiza wyników z listopada 2020 roku pokazuje, że na równi z komputerami czy telefonami komórkowymi, znajdują się smartwatche. Podobnie jak wyżej, jest to ponad dwukrotnie wyższy wskaźnik w porównaniu do 2019 i cztery razy wyższy w porównaniu do 2018 roku. Wzrost w stosunku do średniej rocznej w latach: 2018, 2019 i 2020, wynosi odpowiednio: 54,94%, 69,84% i 106,49%. Fraza: smartwatch była najczęściej wyszukiwana we wszystkich przeanalizowanych latach.

Choć posiadanie wysokiej klasy gadżetu elektronicznego jest modne od kilku lat, to nietrudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że znowu to pandemia Covid-19 wpłynęła na wzrost sprzedaży smartwatchów podczas ubiegłorocznego Czarnego Piątku. Lęk związany z koronawirusem, wprowadzone obostrzenia i globalny lockdown sprawiły, że ludzie bardzo mocno skupili się na własnym zdrowiu i aktywności fizycznej, którą można wykonywać na świeżym powietrzu. Do tego niezbędne okazały się właśnie inteligentne zegarki. Służą do monitorowania aktywności fizycznej (dystans, tempo, tętno, itd.), ale także stanu zdrowia, dzięki wielu coraz to nowszym funkcjom, np. pomiaru saturacji płuc. Pomimo tego, że w pandemii koronawirusa spędzamy więcej czasu w domach, to potrzeba kontroli zdrowia i aktywności fizycznej wzrosła, stąd tak duże zapotrzebowanie na smartwatche.

Wysoki wynik w wyszukiwarkach internetowych smartwatcha w Black Friday to podobnie, jak w przypadku kosmetyków, świetny sposób na zaopatrzenie się w prezenty świąteczne, korzystając ze sporych listopadowych promocji.

Ciekawe i dla wielu zaskakujące są dane dotyczące popularności tabletów, zwłaszcza graficznych, w listopadzie 2020 roku. Sytuacja zwyżkowa w tej kategorii lokuje się na tym samym poziomie co komputery, smartwatche czy telefony komórkowe – listopad 2020 zanotował ponad dwukrotnie większe zainteresowanie niż pozostała część roku. Wzrost w stosunku do średniej rocznej w latach: 2018, 2019 i 2020, wynosi odpowiednio: 38,71%, 46,04% i 121,59%. I to właśnie fraza tablet graficzny była najczęściej wyszukiwana w 2019 i 2020 roku.

Dlaczego akurat to tablety graficzne są najczęściej wyszukiwane? Przyczyn można doszukiwać się w rozwoju grafiki i animacji komputerowej, ale także w pandemii. Lockdown i izolacja poskutkowała ograniczeniem kontaktów towarzyskich, a przy tym zwiększoną ilością czasu wolnego. W związku z tym wiele osób zyskało więcej czasu na rozwój swoich pasji lub znalezienie nowych. Jedną z nich jest szeroko pojętne malowanie, które relaksuje i dostarcza spokoju – tak niezbędnego w czasie pandemii. W dodatku połączenie nowoczesnej technologii z wieloma programami graficznymi daje ogromne możliwości zabawy i rozwoju. Tablet graficzny jest też ekologiczny – praca na nim nie wymaga zużywania stert papieru, które zaśmiecają środowisko. Jest więc też wspaniałą alternatywą dla młodszych użytkowników, którym zastępuje kartkę z bloku w codziennej zabawie. Porównując bałagan, który powstaje podczas tradycyjnego malowania kolorowanek z zabawą na tablecie, to dla wielu rodziców właśnie tablet jest rozwiązaniem na miarę czasów i synonimem spokoju.

Kosmetyki cały czas popularne

Choć z danych picodi z roku 2019 wynika, że Black Friday bardziej przyciąga mężczyzn - na co wskazywałby wzrost zainteresowania elektroniką, to jednak niezmiennie od kilku lat dużą popularnością cieszą się kosmetyki. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka.

Po pierwsze, kobiety kochają kosmetyki! Marki beauty szykują się tego dnia na prawdziwy boom w swoich sklepach zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. To szansa dla wielu z nas (nie tylko kobiet) na złapanie prawdziwej okazji wśród kosmetyków z wyższej półki, na które na co dzień nie możemy sobie pozwolić.

Po drugie, kosmetyki są jednymi z najczęściej wybieranych prezentów świątecznych, więc warto skorzystać z okazji i nieco wcześniej zaopatrzyć się w upominki dla najbliższych. Hitem w kategorii, która łączy święta bożonarodzeniowe z Black Friday są kalendarze adwentowe z kosmetykami. Wiele marek wypuszcza dokładnie w tym czasie ten produkt i niespodziankę w jednym. Popularnością cieszą się również przeróżne zestawy prezentowe, które pięknie zapakowane cieszą oko, nie nadwyrężając portfela, bo w zestawie kupimy dużo taniej. To świetny pomysł na prezent dla bliskich, ale także dla siebie.

Po trzecie, pandemia Covid-19 i wprowadzone obostrzenia, czyli m.in. zamknięcie galerii handlowych, przyczyniły się do rozwoju rynku e-commerce. Przed 2020 rokiem, choć promocje na Black Friday były kuszące, to długie kolejki w sklepach odstraszały. Jest to widoczne w analizie wyszukiwarek – Black Friday 2020 zakończył się niemal dwukrotnie wyższym wynikiem w 2020 niż w 2019 i ponad dwukrotnie wyższym niż w 2018. Jak widać tendencja, podobnie jak w przypadku sprzętu elektronicznego, jest rosnąca. Wzrost w stosunku do średniej rocznej w latach: 2018, 2019 i 2020, wynosi odpowiednio: 33,23%, 48,11% i 71,06%. Fraza kalendarz adwentowy z kosmetykami była najczęściej wyszukiwana w 2020 roku.

– Black Friday to dla drogerii internetowych najważniejsze święto w roku, co oczywiście widać szczególnie w pandemicznej rzeczywistości – komentuje Ewelina Kapuścińska, Senior Digital Strategy Specialist w Cube Group, która buduje strategie działań w internecie dla największych marek w Polsce, w tym z branży beauty. – Marki kosmetyczne i drogerie zdają sobie doskonale sprawę z potencjału, dlatego już od jakiegoś czasu obserwujemy większą intensywność promocyjną. W zasadzie od początku listopada zauważyć można promocje sygnowane Black Month, a w obecnym tygodniu wzmożone działania czarnego tygodnia określane jako Black Week albo po prostu Black Days. Promocji jest bardzo dużo, reklamodawcy prześcigają się w kategoriach promocji, asortymencie na przecenie, czy wartości rabatu. W samą reklamę akcji angażuje się też beauty influencerki, a marki zbierają wszystkie ręce na pokład. Ważnym aspektem jest też darmowa dostawa, która już od jakiegoś czasu stanowi ważny czynnik decydujący o zakupie. Obserwujemy sukcesywne obniżanie progu zamówienia do darmowej dostawy, a niektóre marki testują nawet opcję darmowej dostawy zawsze i na zawsze – podkreśla Ewelina Kapuścińska.

Wielu Polaków czeka na Black Friday, aby skorzystać z promocyjnych cen sprzętów elektronicznych czy AGD i RTV. To doskonały sposób na wyposażenie i przygotowanie swojego domu na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, ale także możliwość skompletowania świątecznych prezentów dla najbliższych. Pomimo zniesienia obostrzeń i otwarcia sklepów przewiduje się, że tegoroczny Black Friday znowu odbędzie się w sieci, a branża e-commerce szykuje się na jeszcze gorętszy okres niż przed rokiem, który właściwie już się zaczął.