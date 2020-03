Coca-Cola głównym motywem kolekcji ubrań Local Heroes

Coca Cola | fot. Taras Chernus | Unsplash

Coca-Cola stała się głównym motywem najnowszej kolekcji ubrań, stworzonej przez jedną z najpopularniejszych streetwearowych marek w Polsce - Local Heroes. Limitowaną linia ubrań zainspirowana hasłem #ExpressYourTaste była dostępna wyłącznie jako nagroda w loterii konsumenckiej.

Celem projektu było zachęcenie młodego pokolenia do wyrażania siebie, swojego stylu i smaku, a partnerzy Local Heroes i Sizeer mieli wpisywać się w tę ideę poprzez swoje projekty oraz wartości, które reprezentują.

W skład kolekcji Coca-Cola x Local Heroes weszło siedem elementów: dwa t-shirty, dwie bluzy, kurtka bomberka, skarpetki oraz nerka, a cała kolekcja nawiązywała do stylu lat 90.

Premiera kolekcji odbyła się 27 lutego 2020 roku i nie zabrakło na niej znanych twarzy: obecni byli Karolina Pisarek, Nikodem Rozbickiego i Smolasty, jak czytamy w informacji prasowej, "indywidualiści z różnych obszarów kultury", których łączą światy ważne dla marki: moda, film oraz muzyka.

W długiej historii Coca Coli nie jest to pierwsza współpraca łącząca sektory "food" i "fashion". Marka współpracowała już z Been Trill i Human Made, Adidasem, Herschelem, choć połączenie mody i "spożywki" - jeśli nie chodziłoby o jedną z najbardziej ikonicznych marek świata - mogłoby się to wydawać niecodzienne. Chodzi jednak o Coca Colę, producenta napoju, który jest symbolem szerokiej dostępności.

Marki modowe, te luksusowe albo po prostu niszowe, dzięki współpracy z Coca Colą mogą skorzystać z jej nieprawdopodobnego zasięgu i "ogrzać się w jej blasku". Nie bez powodu współpracy nie odmówił nawet Karl Lagerfeld.

Sama Coca Cola też jednak zyskuje niemało na współpracy z modowymi brandami. I Local Heroes nie zostało wybrane przypadkowo. Ta powstała zaledwie 2013 roku marka może pochwalić się nie tylko butikiem na Mokotowskiej, ale też współpracą ze znanymi światowymi markami takimi jak Disney, Reebok, Happy Socks czy The Blond Salad. A zaczynała skromnie od Instagrama. I już w 2014 roku specjaliści uznali ja za jedną z kilku wartych obserwowania w tym kanale:

Znajdziemy tu produkt, inspirujące miejsca, drinki, desery i dużo młodych uśmiechniętych ludzi. Przekaz, jaki płynie z zamieszczanych grafik jest dokładnie taki, jak użytkownicy Instagrama: pozytywny, energetyczny, pełen ciepłych emocji, czasem zaskakujący. To tłumaczy jego popularność. W dużej mierze przyczyniają się do tego także wyłącznie angielskie opisy i hashtagi mówiła Anna Żurek, wtedy content manager, Imagine PR

Współpraca z taką marką pozwala Coca-Coli na wznieść się z poziomu marki konsumpcyjnej na pozycję marki będącej częścią stylu życia, co wydaje się szczególnie istotne teraz, gdy nacisk na zdrowie staje się jeszcze bardziej odczuwalny, a słodzone napoje niezbyt się wpisują się w trend.