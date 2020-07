COCA-COLA HBC Polska i Kraje Bałtyckie zakończyła czwartą edycję konkursu dla studentów BRAND OPENER 2020 pod hasłem „Unbottle your potential”.

LUCKYYOU

W tegorocznej edycji konkursu zadaniem uczestników było rozwiązanie case study z jednego – wybranego spośród trzech (marketing, sprzedaż lub produkcja) – obszaru tematycznego. Rozszerzenie zakresu merytorycznego konkursu to nie jedyna zmiana w stosunku do poprzednich edycji, kiedy to zadania dotyczyły wyłącznie marketingu. Dodatkowo konkurs po raz pierwszy miał charakter międzynarodowy, ponieważ został zorganizowany we wszystkich krajach jednostki biznesowej: Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie tj. w Polsce, Estonii, Litwie i Łotwie. Ponadto czas pandemii spowodował, że całość działań przeniosła się do sieci.



Podczas kolejnej odsłony konkursu Brand Opener chcieliśmy zainspirować studentów, aby spojrzeli na działalność naszej firmy z nieco innej perspektywy. Jako producent najbardziej znanych na świecie napojów oraz lider odpowiedzialnego biznesu nieustannie szukamy rozwiązań, które pozytywnie wpływają na naszą codzienną działalność, będąc jednocześnie przyjazne dla środowiska. Łącząc nasze doświadczenie z kreatywnością studentów i ich otwartością na wyzwania, zyskaliśmy niezwykłe pomysły, które nie tylko pozwolą usprawnić produkcję, ale również wpłyną na świadomość i zachowania konsumentów – mówi Aleksandra Sosińska, BU Employer Branding Manager Poland & Baltics. Konkurs skierowany był do studentów II-V roku studiów z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Nagrodą dla zwycięzcy każdego obszaru jest sfinansowanie dalszej edukacji lub innych działań rozwojowych do kwoty 5000 zł (lub 1200 euro). Wśród zwycięzców znalazły się dwie osoby z Polski i jedna z Litwy.



Konkurs rozpoczął się 16 kwietnia, a zakończył 29 maja 2020. W tym czasie, na oficjalnym profilu Brand Opener – Coca-Cola Poland & Baltics na Facebooku publikowane były szybkie konkursy pobudzające kreatywność fanów, którzy mieli szansę wygrać vouchery do wykorzystania na stronie WykątkowyPrezent.pl (oraz jej odpowiednikach na Litwie, Łotwie i w Estonii). Łącznie uczestnicy nadesłali 114 odpowiedzi.



Czas pandemii sprawił, że tradycyjne wykłady i prelekcje, które planowaliśmy zorganizować na czołowych uczelniach w Polsce, musiały zostać przeniesione do sieci. Znaleźliśmy w tym jednak przewagę i możliwość dotarcia do szerszej grupy zainteresowanych. W ten sposób zrealizowaliśmy 4 wydarzenia dotyczące obszarów HR, Sprzedaży oraz Komunikacji, które były prowadzone m.in. przez członków zarządu Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie (Dyrektor HR Lizę Shybanovą, Dyrektor ds. Public Affairs i Komunikacji Katarzynę Borucką oraz Group National Account Managera Kamila Pieniaka). Były to spotkania w formie inspiracyjnych sesji dla studentów, w których prelegenci opowiadali jak wyglądała ich ścieżka zawodowa oraz jak realizują swoje pasje, zajmując jednocześnie stanowiska menedżerskie w globalnej organizacji. Ważnym elementem była sesja pytań i odpowiedzi, w trakcie której studenci poruszali interesujące ich kwestie. Dodatkowo, dla finalistów konkursu i przedstawicieli współpracujących z nami organizacji studenckich, zorganizowaliśmy zamknięty webinar z Dyrektorem Zarządzającym Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie, Jaakiem Mikkelem – tłumaczy Katarzyna Pakulska, BU Employer Branding Expert w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.



Za przygotowanie kampanii i komunikację wydarzenia odpowiedzialna była agencja LUCKYYOU.