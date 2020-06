Czat RCS. Play wprowadza następcę wiadomości SMS

smartfon, sms, ludzie, fot. SerwerSMS.pl

Obsługa długich komunikatów tekstowych, załączanie multimediów czy informacja o dostarczeniu i odczytaniu wiadomości – to tylko niektóre z zalet czatu RCS (Rich Communication Services). Sieć Play wprowadza czat RCS w oparciu o własną platformę. Przez wiele osób usługa ta jest określana jako następca SMS.

Wiadomości tekstowe znane jako SMS towarzyszą ludziom od niemal 28 lat i wciąż cieszą się dużą popularnością. Wraz z postępem technologii zarówno możliwości jak i potrzeby użytkowników uległy zmianie. Zaowocowało to wypracowaniem standardu RCS, który oferuje zdecydowanie więcej niż standardowe wiadomości, zachowując przy tym wiele ich zalet.

Czat RCS - funkcje

Korzystanie z czatu RCS nie wymaga instalowania dodatkowej aplikacji – do ich wysyłania i odbierania służy domyślna aplikacja obsługująca wiadomości. Co więcej użytkownik zachowuje także swój unikalny identyfikator, czyli numer telefonu – nie są potrzebne żadne nicki czy loginy. Wiele osób przyzwyczajonych do otrzymywania raportów dostarczenia wysłanych przez siebie wiadomości na pewno ucieszy fakt, że w przypadku czatu RCS można otrzymać potwierdzenie nie tylko dostarczenia, ale i odczytania wysłanego komunikatu. Aplikacja informuje także o tym, że odbiorca jest w trakcie pisania odpowiedzi. Nowy format umożliwia także tworzenie czatów grupowych czy opcję dodawania dowolnych multimediów takich jak zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, filmy, nagrania głosowe czy pliki do maksymalnie 100 MB.

Co ważne, jeśli wysyłka wiadomości czat RCS nie będzie możliwa, użytkownik zostanie zapytany czy ma ona zostać wysłana jako SMS. W ramach usługi jest także możliwość ustawienia automatycznej zmiany takich wiadomości na SMS. Osoby, które nie korzystają z czatu RCS będą otrzymywały takie wiadomości w postaci SMS lub MMS.

Konieczne odpowiednie urządzenie

Czat RCS skierowany jest do klientów Play korzystających z urządzeń wspierających tę technologię. Obecnie usługa dostępna jest dla wybranych modeli telefonów z systemem Android od wersji 10.0 – Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ oraz Samsung Galaxy S10e. Usługa działa także na telefonach kupionych poza Play, a w najbliższej przyszłości będzie także udostępniana na coraz większą liczbę urządzeń.

Włączenie usługi czat RCS odbywa się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji obsługującej wiadomości, a sprawdzić status można z poziomu jej ustawień. Za usługę nie jest pobierana żadna opłata aktywacyjna czy miesięczna. Korzystanie z czatu RCS odbywa się przez dane komórkowe (co pomniejsza posiadany pakiet) lub przez Wi-Fi. Przeciętna wiadomość zajmuje 2 kB, ale trzeba pamiętać o dodatkowym rozmiarze w przypadku dodania do niej multimediów.

