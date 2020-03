Darmowe doładowania gigabajtów w T-Mobile. Sprawdziliśmy promocje

smartfon, Lewandowski, fot. Huawei.pl

Klienci T‑Mobile od momentu zamknięcia przez rząd szkół i galerii handlowych aktywowali ponad 650 tysięcy darmowych pakietów danych. W najbliższy piątek będą mogli zrobić to ponownie. Do niedzieli 29 marca w aplikacji Mój T‑Mobile będą nich czekać paczki z 5 GB darmowego internetu. Ale promocji jest więcej.

Darmowe 5 GB internetu dla klientów T‑Mobile

Z kolejnego pakietu danych dostępnego w ramach cotygodniowej akcji Happy Fridays mogą skorzystać klienci indywidualni T‑Mobile – zarówno ci, którzy posiadają abonament, jak i użytkownicy ofert MIX oraz na kartę. Dzięki temu będą mogli jeszcze lepiej i swobodniej korzystać z zasobów internetu – czy to w ramach pracy na tzw. home office, czy też do relaksu, nadrabiając filmowe i serialowe zaległości. Jak aktywować pakiet? Klienci zainteresowani dodatkowymi gigabajtami mogą aktywować je w aplikacji Mój T‑Mobile. Opcja ta będzie dostępna od piątku 27 marca do niedzieli 29 marca (do końca dnia). Od momentu zlecenia aktywacji użytkownicy w ciągu 72 godzin otrzymają potwierdzenie przyznania paczki. Kiedy pakiet będzie już na koncie, klienci ofert na kartę i MIX mogą korzystać z dodatkowego limitu danych przez 7 dni, zaś w przypadku abonentów paczka ważna jest do dnia wystawienia najbliższej faktury.

7 GB internetu na 7 dni za darmo dla klientów T‑Mobile na kartę, MIX i Heyah na kartę

W ostatnich dniach Polacy częściej i chętniej korzystają z dobrodziejstw internetu – nie wychodząc z domów pracują, robią zakupy, oglądają filmy i seriale czy słuchają koncertów. Dodatkowe gigabajty są więc na wagę złota! Dlatego już dziś wszyscy klienci ofert T‑Mobile na kartę, MIX oraz Heyah na kartę mogą odebrać bezpłatną paczkę danych 7 GB na 7 dni.

Dzięki temu klienci będą mogli przez tydzień swobodnie korzystać z niezbędnych aplikacji i komunikatorów – zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

Promocja rozpoczyna się 25 marca i potrwa przez 7 dni, czyli do 1 kwietnia br.

T‑Mobile przedłuża do końca roku promocję „GB za doładowanie” skierowaną do klientów na kartę.

Dzięki niej przy każdorazowym zasileniu konta kwotą minimum 25 zł za pośrednictwem aplikacji „Mój T‑Mobile” lub strony internetowej, klienci otrzymują w prezencie dodatkowe 10 GB internetu. W okresie wzmożonego zapotrzebowanie na internet – w szczególności pracę zdalną i edukację online – nie pozostaje nic innego, jak tylko doładować telefon i swobodnie korzystać z dodatkowych gigabajtów.

Klienci T‑Mobile na kartę nie muszą obawiać się, że przy intensywnym korzystaniu z internetu zabraknie im paczek danych – do końca roku mogą korzystać z atrakcyjnej promocji, którą można aktywować bez wychodzenia z domu.