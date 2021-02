Delikatność smakuje lepiej. Milka promuje hasło w nowej kampanii

W styczniu Milka wystartowała z kampanią telewizyjną, realizowaną pod hasłem „Delikatność smakuje lepiej”. Nowy spot reklamowy podkreśla siłę emocji i drobnych gestów wobec drugiego człowieka, wynikających z czułości oraz ludzkiej wrażliwości.

Milka od lat kojarzy się z delikatnością. Marka słynąca z alpejskiej czekolady mlecznej, już od 120 lat jest blisko ludzi, zachęcając ich do wzajemnego okazywania ciepłych uczuć, bliskości i życzliwości. Drobne gesty wobec drugiego człowieka, wynikające z czułości oraz ludzkiej wrażliwości sprawiają, że każdy dzień może stać się lepszym. Niezależnie od tego czy zdecydujemy się na przyjacielski uścisk, serdeczny uśmiech czy też niesienie nawet najmniejszej pomocy tym, którzy jej potrzebują, zawsze warto w kontaktach międzyludzkich stawiać na delikatność.

W najnowszym 30-sekundowym spocie Milka, będącym częścią platformy „Delikatność smakuje lepiej”, marka przedstawia historię mężczyzny, który wygląda za swoim zaginionym, czworonożnym przyjacielem. W poszukiwania angażuje się chłopiec, który oferuje potencjalnemu znalazcy psa swoje czekolady Milka. Chwilę potem odkrywa, że dzięki jego czułości, zwierzak wrócił do swojego pana, a delikatność dosłownie oraz w przenośni zawsze smakuje lepiej.

- Nowa platforma komunikacyjna jeszcze bardziej zbliża nas do konsumentów niż dotychczas. Wzmacniamy z nimi relacje poprzez zachęcanie ich do okazywania uczuć i pokazując, że to właśnie codzienna czułość jest kluczem do szczęścia. Wierzymy, że te małe, autentyczne i często spontaniczne gesty wobec drugiego człowieka, mają ogromne znaczenie – mówi Krzysztof Dłużniewski, Brand Manager Tablets.