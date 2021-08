Disney i Lidl Polska nawiązały współpracę. Pluszowe postacie z bajek dostępne w nowej akcji lojalnościowej

Disney, warzywa i owoce, fot. Lidl Polska

Disney i Lidl Polska łączą siły, by zachęcić dzieci do zdrowych nawyków żywieniowych. Pod hasłem „Warzywa i owoce mają supermoce!” kryje się bajkowa akcja lojalnościowa, dzięki której robiąc codzienne zakupy i kupując to, co lubimy, możemy otrzymać pluszowe postacie z bajek Disneya. W limitowanej kolekcji znajdzie się m.in. postać Svena z Krainy Lodu czy Simby z Króla Lwa.

Po Lidlakach, przyszedł czas na kolejną akcję lojalnościową z maskotkami, tym razem z postaciami prosto z animacji Disneya! Pod hasłem „Warzywa i owoce mają supermoce!” Lidl Polska wraz z Disneyem chcą zachęcić najmłodszych do zdrowych nawyków żywieniowych. Bajkowe maskotki mają zapewnić dzieciom dużo dobrej zabawy, jednocześnie rozbudzając zainteresowanie jedzeniem warzyw i owoców, które będą promowane przez bohaterów Disneya.

Zgodnie z zasadami akcji, za każde wydane 50 zł w jednym ze sklepów Lidl Polska oraz w przypadku gdy w koszyku znajdzie się przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc, kupujący otrzyma 1 pieczątkę. Aby otrzymać maskotkę potrzebujemy zebrać 20 pieczątek oraz dopłacić 1 grosz. Wśród 6 limitowanych zabawek znajdziemy renifera Svena z Krainy Lodu, psa Pluto z Teraz Miki, Simbę z Króla Lwa, Tuptusia z bajki Bambi oraz świnkę Pua z bajki Vaiana. Akcja rozpoczyna się już w Dodatkowo, w sklepach Lidl Polska znajdziemy również aż 28 różnych artykułów z limitowanej kolekcji Disneya, w tym odzież dziecięcą, artykuły szkolne, książeczki czy kolorowanki.

Zdrowe nawyki żywieniowe

Działania Lidl Polska już od kilku lat skupiają się na zdrowym i świadomym odżywianiu. Sieć sklepów rozszerza ofertę o produkty BIO, bez laktozy czy glutenu, asortyment stworzony z myślą o weganach i wegetarianach, a na „Ryneczku Lidla” pojawiają się nowe owoce i warzywa – również te z certyfikowanych upraw ekologicznych. Pragnąc wspomóc rodziców w zaplanowaniu zdrowej diety dla całej rodziny, Lidl we współpracy z NCEŻ w 2019 r. wydał książkę „Supermocni kontra złodzieje zdrowia”. Nawyki nabyte przez dzieci mają istotne znaczenie w ich późniejszym życiu – Lidl pokazuje, że nie jest jeszcze jednak za późno by je zmienić. W książce znalazły między innymi porady dla osób zmagająch się z problemem dziecka-niejadka, inspiracje do urozmaicania posiłków oraz wiele cennych informacji i wskazówek.

Z nowe akcji wyłączone są: napoje alkoholowe, w tym piwo, wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, produkty lecznicze, preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt, a także karty Lidl.