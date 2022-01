Dorota Szelągowska prezentuje kuchnie w kampanii Castoramy

kuchnia, Dorota Szelągowska, fot. Castorama

29 grudnia 2021 roku rozpoczęła się nowa kampania reklamowa, w której Dorota Szelągowska prezentuje kuchnie dostępne w sklepach Castoramy. W 45-sekundowym spocie znana projektantka wnętrz podkreśla ich funkcjonalność i możliwość dopasowania do pomieszczenia każdej wielkości.

Castorama rozpoczęła wielowymiarową współpracę z Dorotą Szelągowską w 2018 roku. Od tego czasu znana projektantka wnętrz pojawia się między innymi w nowych kampaniach reklamowych, katalogach produktowych Castoramy, w których udziela porad i przedstawia swoje projekty oraz angażuje się w działania wspierające firmę w mediach społecznościowych. Rok 2022 będzie przebiegał nie tylko pod znakiem kontynuacji wielu działań, na przykład Totalnych Remontów Szelągowskiej, ale również ich intensyfikacji.

- Podobnie jak Dorota Szelągowska wspieramy Polaków w ulepszaniu ich domów oraz mieszkań. Naszym wspólnym celem jest to, by każdemu mieszkało się dobrze, we wnętrzach jak najlepiej dopasowanych do swoich potrzeb. Inspirujemy do zmian, proponujemy praktyczne rozwiązania. Tym razem zajęliśmy się kuchniami, które często są prawdziwym sercem domu. W naszym najnowszej reklamie prezentujemy kuchnie, zaprojektowane przez Dorotę – każda z nich jest dopasowana do innych potrzeb osób z niej korzystających, ale też każda pokazuje, jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń, dzięki czemu zarówno małe, jak i duże kuchenne metamorfozy staną się bardzo proste – powiedział Beniamin Schön, Dyrektor ds. Klienta i Digitalu w Castorama Polska.

Trzy kuchnie różnej wielkości

W spocie reklamowym Dorota Szelągowska pokazuje zaprojektowane przez siebie trzy różnej wielkości kuchnie – dużą, należącą do rodziny mieszkającej w domu jednorodzinnym, średnią – starszej pani z kamienicy i małą – młodej osoby, która ma mieszkanie w bloku. W każdym z projektów Dorota zastosowała meble modułowe, które można dowolnie łączyć i zestawiać, co pozwoliło jej na najlepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni, a także idealne dostosowanie klimatu poszczególnych wnętrz do charakterów bohaterów. To wszystko za sprawą możliwości wybierania rodzajów frontów, uchwytów i innych dodatków – każdego z osobna. W spocie Dorota zwróciła również uwagę na możliwość skorzystania z całej gamy usług w Castoramie – od projektowania kuchni, poprzez dobór wyposażenia, transport, aż po montaż u klienta.

Każda z rodzin, przedstawionych w najnowszym spocie, ma inne potrzeby i oczekiwania związane z kuchnią. Duża rodzina potrzebuje dużej przestrzeni, mnóstwa miejsca na przechowywanie oraz wygodnego stołu, przy którym będzie mogła przyjąć wielu gości.

Kolejna kuchnia to część niewielkiego mieszkania w bloku, należącego do młodego mężczyzny. Małe pomieszczenie zaprojektowane w stylu nawiązującym do loftowego, jest tak sprytnie urządzone, że nawet rzadko używana drylownica do wiśni ma tu swoje miejsce.

Castorama ma również świetne rozwiązania dla osób w starszym wieku. W trzeciej kuchni, zaprojektowanej przez Dorotę Szelągowską, królują meble w pięknym odcieniu niebieskiego. Warto zwrócić uwagę na różne patenty, które ułatwiają korzystanie ze sprzętów kuchennych. Na przykład piekarnik został zamieszczony na wysokości wzroku, co ułatwia wkładanie i wyjmowanie z niego pieczeni czy ciast.

Przedstawione w filmie reklamowym projekty Doroty Szelągowskiej pokazują, jak najlepiej zagospodarować całą dostępną przestrzeń dokładnie tak, jak tego potrzebujesz, czyli stworzyć kuchnię idealną dla Ciebie. Są doskonałym źródłem inspiracji dla klientów, którzy mogą skorzystać z pomocy doświadczonych projektantów Castoramy, by osiągnąć wymarzony efekt.

Kampanię zobaczymy w telewizji oraz na kanałach społecznościowych marki.