Ekologiczny mural Aldi będzie oczyszczał powietrze

Aldi dba o środowisko i stworzył swój pierwszy antysmogowy mural w Bielsku-Białej. Przez ponad 10 lat zmniejszy on zanieczyszczenie powietrza tak, jak robiłby to las o powierzchni ponad 100 m2, z kilkoma tysiącami drzew. Oczyszczający powietrze mural to efekt współpracy Aldi i Klubu Gaja. Jego autorką jest Ewa Ciepielewska z Grupy LUXUS.

W 2019 roku Polska znalazła się na 10 miejscu w rankingu krajów pod kątem zanieczyszczenia powietrza w Europie. Problem jakości powietrza nie jest więc kwestią abstrakcyjną, ale wiąże się bezpośrednio z jakością życia w polskich miastach. Dlatego Aldi we współpracy z Klubem Gaja, Galerią Bielską BWA i artystką Ewą Ciepielewską zainicjowało stworzenie w Bielsku-Białej wyjątkowego muralu, który pochłania zanieczyszczenia z powietrza.

- Dbałość o środowisko i społeczna odpowiedzialność biznesu są wpisane w DNA marki ALDI. Wierzymy, że wcielając je w życie przyczyniamy się do kształtowania postaw i przyjaznego otoczenia dla przyszłych pokoleń. Właśnie dlatego, naturalnym było dla nas zaangażowanie się po raz kolejny w inicjatywę Święta Drzewa w roli Partnera Strategicznego. W ten sposób wspieramy edukację ekologiczną i możemy stać się częścią większej zmiany. Tegoroczna współpraca cieszy nas tym bardziej, że oprócz wspólnego sadzenia kilku tysięcy drzew, udało nam się do tematu ochrony środowiska podejść w bardziej niestandardowy sposób i stworzyć proekologiczny mural, który przykuje uwagę i skłoni mieszkańców miast do refleksji na temat ekologii – mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR Aldi Polska.

Mural oczyszczający powietrze. Jak to działa?

Mural przedstawia fragment lasu prześwietlonego wiosennym słońcem. Do jego wykonania użyte zostały specjalne farby antysmogowe firmy Airlite, które wykorzystują proces podobny do fotosyntezy – z tą różnicą, że w farbach obecny jest dwutlenek tytanu wytwarzający reaktywne cząsteczki, które neutralizują zanieczyszczenie powietrza w obojętne związki. Dzięki temu namalowany na muralu las zmniejszy zanieczyszczenie powietrza tak, jak zrobiłby to posadzony las z kilkoma tysiącami drzew.

Wydarzeniem towarzyszącym odsłonięciu muralu była akcja sadzenia drzew i krzewów w Szkole Podstawowej nr 27 w Bielsku-Białej, w ramach której przedstawiciele Klubu Gaja, uczniowie, a także pracownicy Aldi posadzili m.in. głogi, leszczyny, aronie i byliny. Przeprowadzony zostanie również warsztat budowy budek lęgowych dla wiewiórek, ptaków, nietoperzy i motyli.

Dodatkowe inicjatywy

Mural i akcja edukacyjna dla szkoły, to nie jedyne działania, w które w ramach obchodów Święta Drzewa zaangażowało się w tym roku Aldi. Jako Partner Strategiczny, wraz z Klubem Gaja sieć zasadziła na terenie Nadleśnictwa Bielsko 3000 buków zwyczajnych. Posadzone drzewa w przyszłości osiągną wysokość 40-50 metrów i staną się zielonymi płucami naszej ziemi, przyczyniając się do produkcji tlenu i oczyszczania powietrza, którym oddychamy.

Od ubiegłego roku wspólnie z Klubem Gaja Aldi zasadziło już prawie 6000 drzew. Sieć zaangażowała się także w stworzenie ogrodu polisensorycznego w Zespole Szkół Specjalnych w Sosnowcu. Misją Klubu Gaja jest ochrona i zachowanie środowiska naturalnego oraz ochrona praw i dobrostanu zwierząt. Już od 30 lat Gaja angażuje Polki i Polaków w realne działania wspierające środowisko, realizuje długofalowe programy i kampanie, które przynoszą konkretne korzyści dla przyrody i zwierząt.

Aldi nie jest jedyną marka promującą się z wykorzystaniem muralu. Wcześniej podobnymi aktywnościami chwalił się T-Mobile, Zalando, czy Palmolive.

