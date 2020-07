EkoWyzwanie Wirtualnej Polski i Lasów Państwowych. Dziennikarze promują ekologiczną inicjatywę

Ekowyzwanie fot. Wirtualna Polska

Kilkanaście dużych worków śmieci z lasu w Celestynowie zebranych w ciągu jednego dnia mogli zobaczyć przechodzący obok stacji metra Centrum, na tzw. patelni. Prowokacja Wirtualnej Polski i Lasów Państwowych rozpoczyna cykl ekologicznych publikacji i #EkoWyzwanie, w którym WP zachęci swoich czytelników do zbierania śmieci podczas spacerów i urlopu.

Statystyczny Polak rocznie produkuje 320 kg śmieci. Coraz więcej osób ma świadomość, że w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu stoimy przed ogromnym wyzwaniem. Z tego powodu kupujemy naturalne kosmetyki, wracamy do przygotowywania własnych przetworów, naprawiamy, zamiast wyrzucać, a na zakupy idziemy z własną torbą i woreczkami na warzywa i owoce.

Z przyzwyczajeniami, wygodą i powszechną jednorazowością produktów trudno jednak wygrać. Jako społeczeństwo wciąż mamy bardzo dużo do zrobienia, choćby w temacie segregowania odpadów. Letnie pikniki w plenerze, spacery po lesie i górach czy ogniska na miejskich plażach. Po każdym takim spotkaniu zostają puste butelki, puszki, niedopałki papierosów. W lasach zalegają opony, gruz, a nawet stary sprzęt AGD.

Wirtualna Polska wspólnie z Lasami Państwowymi

By podkreślić problem pozostawiania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, Wirtualna Polska wspólnie z Lasami Państwowymi zebrała śmieci z lasu w Celestynowie i przedstawiła je mieszkańcom Warszawy na jednym z najruchliwszych placów w stolicy, tzw. patelni. Kilkanaście dużych worków śmieci zostało zebrane tylko w ciągu jednego dnia.

Akcja rozpoczyna cykl publikacji ekologicznych #EkoWyzwanie. Przez najbliższe tygodnie redakcja WP poświęci wiele miejsca odpadom, recyklingowi i zero waste. Dziennikarze będą przypominać najważniejsze zasady, podsuwać praktyczne rozwiązania, ale przede wszystkim dawać dobry przykład. Efekty ich pracy będzie można zobaczyć zarówno w serwisach WP, jak i na profilach społecznościowych wydawcy.

Na czym polega #EkoWyzwanie?

W zeszłym roku w ramach #TrashChallenge redaktorzy posprzątali fragment lasu i do podobnego działania nominowali inne redakcje. Teraz #EkoWyzwanie trafia bezpośrednio do wszystkich czytelników Wirtualnej Polski. Dziennikarze, którzy również biorą udział w wyzwaniu, będą zachęcać do zadbania o środowisko i najbliższe otoczenie. Zasady są proste, podczas spaceru, biwaku czy urlopu na plaży, w mieście, lesie lub górach, należy zabrać przynajmniej 5 śmieci, ale im więcej, tym lepiej. Rezultatem swojego sprzątania można pochwalić się przy pomocy platformy https://dziejesie.wp.pl. Z przesłanych zgłoszeń powstanie galeria #EkoBohaterów.

Wśród publikacji zaplanowano m.in. artykuły na temat negatywnego oddziaływania śmieci i kosztach, które generują. Redaktorzy będą zachęcać do naprawy zepsutych sprzętów i pokażą ile w ten sposób można zaoszczędzić. Przedstawią porady, jak można ograniczyć marnowanie żywności, zaprezentują także przepisy przygotowania domowych, ekologicznych środków czystości. W kolejnych tygodniach redakcja podejmie temat smogu i ogrzewania, obali mit ekonomiczności tradycyjnych piecy i pokaże, jak zanieczyszczone powietrze wpływa na zdrowie.

