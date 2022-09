Facebook | fot. Glen Carrie | Unsplash.

Ledwie na początku miesiąca, Facebook zdecydował o zamknięciu opcji sprzedawania i kupowania produktów podczas transmisji live a już pojawia się informacje, że indyjscy użytkownicy zakupów dokonywać będą mogli bezpośrednio na WhatsAppie.

Facebook ruszył z zakupami na żywo w sierpniu 2020 roku, aby umożliwić sprzedawcom rozwój ich internetowych biznesów. Jednak live commerce, które cieszy się ogromną popularnością w Chinach, na rynku amerykańskim i europejskim radziło sobie tak sobie. Nawet TikTok w końcu się poddał i zrezygnowął z tej funkcji, więc Facebook też nie przedłużał agonii, skupiając się - a jakże - na Reelsach. Jak podkreśla firma, znacząco rośnie zainteresowanie użytkowników krótkimi formatami wideo – obecnie ponad połowa czasu spędzonego na Facebooku i Instagramie przypada na oglądanie Reels.

Teraz jednak okazuje się, ze Meta z e-commerce bynajmniej nie rezygnuje. Właśnie nawiązała współpracę z platformą e-commerce JioMart w Indiach. Dzięki temu użytkownicy WhatsApp z tego kraju będą mogli dokonywać zakupów spożywczych bezpośrednio w aplikacji. Aby rozpocząć zakupy w JioMart przez WhatsApp, wystarczy wysłać krótką wiadomość „Hi” na numer JioMart.

Połączenie sklepu internetowego z komunikatorem jest częścią strategicznego partnerstwa między platformami Meta i Jio, które ma na celu przyspieszenie cyfrowej transformacji Indii, zapewnienie nowych kanałów komunikacji dla firm, a tym samym – napędzenie wzrostu gospodarczego w kraju.

Wcześniejsze działania Meta w tym zakresie były krytykowane jako antykonkurencyjne, takie jak plan oferowania bezpłatnego dostępu do Internetu związanego z Facebookiem, który regulatorzy zabili w 2015 roku. Indie dążyły bowiem do ​​ograniczenia siły rynkowej gigantów technologicznych, w imię ochrony małych sprzedawców detalicznych.

To jednak nie koniec nowości. Meta chce stworzy organizację produktową, która ma identyfikować i budować „możliwe płatne funkcje” dla Facebooka, Instagrama i WhatsApp. To pierwsze poważne przedsięwzięcie firmy w budowaniu płatnych funkcji w głównych aplikacjach społecznościowych, z których wszystkie trzy mają miliardy użytkowników. I nie przypadkowo projekt powstaje własnie teraz - działalność reklamowa Meta poważnie ucierpiała w wyniku zmian śledzenia reklam Apple w systemie iOS i szerszego ograniczenia wydatków na reklamy cyfrowe.

W wywiadzie dla The Verge, wiceprezes Meta ds. monetyzacji nadzorujący grupę, John Hegeman, powiedział, że firma nadal jest zaangażowana w rozwój swojej działalności reklamowej i że nie planuje pozwolić ludziom płacić za wyłączanie reklam w swoich aplikacjach.

Myślę, że widzimy możliwości tworzenia nowych rodzajów produktów, funkcji i doświadczeń, za które ludzie byliby gotowi zapłacić i za które byliby podekscytowani” – powiedział. - Dostrzegamy możliwości budowania nowych rodzajów produktów, funkcji i doświadczeń, za które ludzie byliby gotowi zapłacić.

Przychody Meta prawie w całości pochodzą z reklam i chociaż ma już kilka płatnych funkcji w swoich aplikacjach, gigant mediów społecznościowych do tej pory nie traktował użytkowników priorytetowo. Hegeman bagatelizował płatne funkcje, które stają się znaczącą częścią biznesu w najbliższej przyszłości, ale powiedział, że „z drugiej strony myślę, że jeśli istnieją możliwości zarówno tworzenia nowej wartości, jak i znaczących linii przychodów, a także zapewnienia pewnej dywersyfikacji, to oczywiście być czymś, co będzie atrakcyjne”.