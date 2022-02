Facebook Reels jest dziś dostępny na świecie. A wraz z nim kolejne narzędzia monetyzacyjne dla twórców

Facebook | fot. Glen Carrie | Unsplash.

Reels w Facebooku nie są nowości, bo w USA zadebiutowały we wrześniu w odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony TikToka. Wczoraj funkcja ta zadebiutowała jednak globalnie, a wraz z nią kolejne narzędzia dla twórców, którzy chcą zarabiać na swoich treściach.

Reels po raz pierwszy pojawiły się na Instagramie, bo to właśnie na platforma najmocniej czuje na karku oddech chińskiej konkurencji. Meta szybko jednak zdała sobie sprawę, że - przeprowadzić potężniejszą kontrofensywę - konieczne jest włączenie do walk również Facebooka. I podobno pomysł się sprawdził. Ogłaszając wyniki kwartalne, firma podała, że Reels jest obecnie „najszybciej rozwijającym się formatem", który w największym stopniu przyczynił się do wzrostu na Instagramie i „bardzo szybko się rozwija” również na Facebooku. I mimo że ciągle zarabia mniej niż Feed czy Stories na Instagramie, Meta właśnie w nimi widzi największy potencjał.

Stąd nic dziwnego, że testy reklam emitowanych w Facebook Reels szybko rozszerzyły się na wszystkich twórców w USA, Kanadzie i Meksyku. Meta poinformowała też, że do połowy marca testy będą przeprowadzane w ponad 50 krajach, w których reklamy In-Stream są już dostępne. Teraz reklamy typu In-Stream są wyświetlane tylko w filmach na Facebooku, a nie w rolkach, co oznacza, że nakładki reklamowe będą pierwszą próbą wygenerowania zysków bezpośrednio w Reelsach.

Twórcy biorący udział w testach reklam będą mogli wypróbować dwa różne formaty: banery i naklejki. Są to reklamy nieinwazyjne, wyświetlane nad odtwarzaną treścią. Banery będą wyświetlane jako półprzezroczysta nakładka na dole rolki, a naklejki jako statyczny obraz, który można umieścić w dowolnym miejscu rolki.

Meta podzieli się zyskami

Meta zamierza przestrzegać tego samego udziału w przychodach z twórcami, którego używa dzisiaj przy rozliczaniu reklam In-Stream, czyli 55% dla twórcy i 45% dla firmy. Twórcy, którzy korzystają z reklam In-Stream, zostaną domyślnie automatycznie włączeni do programu pilotażowego nowych nakładek. Inni mogą sprawdzić, czy spełniają kryteria, i dołączyć tutaj - jeśli tak jest.

W nadchodzących miesiącach Facebook uruchomi również pełnoekranowe reklamy między rolkami na rynkach światowych. Testy tego formatu ruszyły w październiku.

Nie wszystkie Reels Facebooka będą miały reklamy. To będzie zależało od czynników takich jak m.in. targetowanie i wartość reklamy dla widza. Twórcy będą mogli również sami zrezygnować z określonych banerów reklamowych.

Reklamodawcy zyskają z kolei narzędzia poprawiające dopasowanie do marki, w tym listy wydawców, listy blokowania, filtry zasobów i raporty doręczeń dla nowych banerów reklamowych i naklejek.

Stars, czyli Meta daje zarobić

Oprócz reklam twórcy wkrótce będą mogli zarabiać na swoich Reelsach za pomocą Stars, czyli wirtualnego systemu napiwków, który jest już oferowany na Facebook Live. Ponadto, twórcy, którzy odnieśli sukces, również będą mogli liczyć na bezpośrednie wypłaty. A program premiowy Reels Play, będący częścią większego funduszu twórców Meta o wartości 1 miliarda dolarów, może generować spore wpływy. Jak podaje firma, niektórzy twórcy zarabiają nawet 35 000 USD miesięcznie.

Facebook wprowadza również narzędzia poprawiające możliwości twórców w zakresie kreacji, w tym Remiks, 60-sekundowe rolki, wersje robocze i przycinanie.

Remix, który jest już dostępny na Instagramie, jest podobny do duetów TikTok, ponieważ pozwala twórcom tworzyć własne Reelsy obok tych udostępnionych już publicznie na Facebooku. Teraz ta funkcja będzie dostępna również dla twórców Facebooka.

Facebookowe Reels będą też obsługiwać 60-sekundowych filmów (wcześniej obsługiwał jedynie 30-sekundowe).

Wersje robocze pozwolą twórcom pracować nad ich treścią, a następnie zapisać je do późniejszej publikacji.

Funkcja przycinania wideo zostanie uruchomiona w nadchodzących miesiącach, aby umożliwić twórcom filmów, którzy zazwyczaj publikują treści na żywo lub w dłuższej formie, łatwiejsze wypróbowanie Reels.

Facebook chce, by Reelsy były częścią facebookowego UX tak, by twórcy na wszystkich obsługiwanych rynkach, nie tylko w USA, mogli udostępniać swoje Instagramowe Reelsy również na Facebooku.