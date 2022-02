Facebook znowu w ogniu krytyki. O co chodzi tym razem?

Photo by Timothy Hales Bennett on Unsplash

Według nowego raportu brytyjskiej grupy Centre for Countering Digital Hate, Facebook nie oznacza wielu postów publikujących dezinformacje o zmianach klimatycznych, mimo że funkcja, która to umożliwia wprowadzona została w maju 2021 roku.

Grupa przeanalizowała małą próbkę anglojęzycznych artykułów związanych ze zmianami klimatycznymi od wydawców, których nazwanych "Toxic Ten" i odkryła, że grupa ta, w której nie zabrakło Breitbarta, Newsmaksa i Daily Wire, była odpowiedzialna za prawie 70% zaangażowania na Facebooku w treści dotyczące tzw. climate denial. Autorzy raportu wykorzystali narzędzie analityczne NewsWhip, aby wyszukać prawie dwa tuziny terminów, takich jak „oszustwo klimatyczne”, „alarmizm klimatyczny”, „climategate” i „oszustwo związane z globalnym ociepleniem”, by wytypować wstępną listę.

Korzystając z CrowdTangle, autorzy badania zidentyfikowali najpopularniejszy post na Facebooku powiązany z każdym artykułem i ocenili, czy te posty zawierały etykietę informacyjną lub informacyjną. Co ciekawe, dostęp do tego narzędzia jest obecnie ograniczony przez Facebooka, co z pewnością utrudni przeprowadzanie takich analiz.

To badanie wykazało jednak, że połowa dezinformacyjnych postów nie zawierała etykiety informacyjnej, a były 93 posty, generujące prawie 542 000 interakcji, co według autorów stanowiło nieco ponad połowę wszystkich interakcji z artykułami w próbie.

Jak więc Facebook ustala, jakie dezinformacje etykietować, a jakie nie? Wydaje się, że nijak.

Wydawało się, że nie ma żadnych przewidywalnych wzorców, za którymi posty zyskały etykietę, a które nie, według Callum Hooda, szefa badań w CCDH. „W ostatecznym rozrachunku wydawało się to dość arbitralne” – powiedział Hood dziennikarzom. „Mieliśmy posty z bardzo dużą liczbą interakcji, na które mogłeś intuicyjnie sądzić, że Facebook będzie zwracał większą uwagę, ale zawierały frazy wyraźnie związane z negacją klimatu, które nie zostały oznaczone. A potem były inne, które tak naprawdę nie zawierały tych słów lub fraz lub były mniej popularne i miały etykiety.

I choć etykietowanie trudno uznać za remedium na dezinformacje, inwestorzy są już zmęczeni indolencją Facebooka w tej kwestii. Tym bardziej, że raport pojawia się zaledwie kilka dni po tym, jak Frances Haugen, sygnalistka i była pracownica Facebooka, złożyła dwie skargi do SEC, twierdząc, że Facebook celowo wprowadzał ich w błąd w kwestii tego, jak walczy z Covid-19 i dezinformacją na swoich platformach.

Nowy raport CCDH potwierdza zarzuty Haugen, powiedział Ahmed. "[Etykietowanie] było główną interwencją, którą Facebook powiedział, że zamierza zrobić, a tego nie zrobił” – powiedział. „Mamy tutaj kolejny przypadek, w którym gigant technologiczny złożył gruntowną obietnicę dotyczącą tego, co zamierza zrobić, aby rozwiązać problem dezinformacji na swojej platformie. A nasze badania ponownie pokazują, że po prostu tego nie robi"

Co na to Facebook? To, co zwykle: