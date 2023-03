Kiedy mówimy o e-commerce, jednym z kluczowych elementów pozwalających na sprzedaż większej ilości produktów jest wykorzystanie reklam Google Ads. System oferuje wiele różnych formatów reklam, które mogą być wykorzystane do zwiększenia handlu w sieci. Poniżej poznasz różne opcje, jakie umożliwia Google Ads, które możesz wykorzystać do promocji swojej oferty.

Formaty reklam Google Ads

Format reklam to nic innego jak rodzaj reklamy, która jest wyświetlana w różnych miejscach sieci Google. Aktualnie dostępne formaty reklam Google Ads:

Reklamy elastyczne.

Reklamy produktowe.

Reklamy tekstowe.

Reklamy graficzne.

Reklamy wideo.

Reklamy aplikacji.

Reklamy typu „tylko połączenia”.

Jednak, które z nich będą najbardziej odpowiednie dla promocji e-commerce i zwiększenia sprzedaży? Tak naprawdę każdą z nich można z sukcesami wykorzystać. Istotne będzie, dopasowanie formatu reklam do etapu lejka sprzedażowego, na którym chcemy działać. Niemniej jednak wyróżniamy kilka opcji, które w szczególności wykorzystujemy w e-commerce.

Reklamy produktowe

To kluczowy motor sprzedaży w sklepach internetowych. Sklepy generują większość przychodów z Google Ads głównie dzięki nim. Kampanie produktowe pozwalają promować konkretne produkty w sieci wyszukiwania. Każda z nich wyświetla zdjęcie danego produktu oraz jego podstawowe informacje, takie jak nazwa, marka i cena. Pojawiają się nad innymi wynikami lub obok nich, a dane o produkcie są pobierane z pliku produktowego, który jest uzupełniany przez użytkownika. Ten typ reklam pozwala dotrzeć do użytkownika, w momencie pojawienia się intencji zakupowej, dlatego zazwyczaj jest najbardziej skuteczny. Reklama jest wyświetlana użytkownikowi, który szuka w danym momencie podobnych produktów. Ten format jest często podstawą każdego konta reklamowego Google Ads stworzonego do promocji e-commerce. Reklamy tego typu charakteryzują się najwyższym zwrotem z inwestycji na tle pozostałych formatów reklamowych w Google Ads.

Reklamy tekstowe

W Google Ads są najbardziej podstawowym rodzajem reklam i obejmują te, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania i na stronach partnerskich. Ten format składa się z krótkiego tekstu, który zawiera tytuł, link URL i krótki opis. Reklamy tekstowe w sieci wyszukiwania są wyświetlane po wpisaniu określonego słowa kluczowego więc podobnie jak reklamy produktowe, wyświetlają się w momencie, gdy użytkownik aktywnie poszukuje jakiegoś produktu lub usługi. W przypadku e-commerce będą idealnym uzupełnieniem reklam produktowych. Takie połączenie pozwoli nam przekazywać więcej treści promowanej, a także zająć większą przestrzeń reklamową w wyszukiwarce. Model płatności zazwyczaj odbywa się w formie „kosztu za kliknięcie”, więc reklamodawca płaci tylko w momencie, gdy użytkownik kliknie reklamę.

Reklamy elastyczne

Ten typ reklam w Google Ads umożliwia reklamodawcom dostosowanie swoich reklam do urządzeń i wyników wyszukiwania użytkowników. Mają one za zadanie zapewnienie lepszego dopasowania się do potrzeb użytkowników i ich urządzeń. Reklamy te mogą składać się z różnych elementów, w tym tekstu, grafiki, wideo lub innych, dzięki czemu można je dostosować do wszystkich urządzeń i wyników wyszukiwania. Reklamy te pozwalają reklamodawcom skuteczniej dotrzeć do potencjalnych klientów i przykuć ich uwagę, a także lepiej dopasować format reklamowy do wyników wyszukiwania, co może poprawić współczynnik klikalności i zwiększyć zaangażowanie. Zakres zastosowania tego typu reklam jest szeroki. W zależności od tego, czy skorzystamy z elastycznych reklam graficznych, czy też tekstowych możemy je wykorzystać do działań remarketingowych, budowania świadomości marki czy chociażby testowania przekazów reklamowych.

Reklamy wideo

Wideo w Google Ads to rodzaj reklamy, która jest kierowana do użytkowników za pośrednictwem sieci reklamowych Google. Służą one do promowania produktów i usług w sieci w YouTube, Google Play i Google Display Network. Reklamy wideo oferują właścicielom e-commerce możliwość dotarcia do szerokiego grona użytkowników. Najczęściej wykorzystywanym kanałem dystrybucji tego formatu jest platforma YouTube. Reklamy wyświetlane są w strumieniowej transmisji wideo przed rozpoczęciem filmu, w trakcie lub po jego zakończeniu. Do zalet tego formatu reklam należy możliwość dostosowania reklam wideo do określonego odbiorcy na podstawie wybranego targetowania, możliwość wyświetlania reklam w wielu formatach oraz bardzo niski koszt pozyskania ruchu. Reklamy wideo świetnie sprawdzą się jako formaty zasięgowe np. promujące nową ofertę w sklepie, akcję wyprzedażową lub budowania świadomości marki

Podsumowanie

Jak widać system Google Ads, oferuje właścicielom sklepów e-commerce szeroki wybór reklam, dzięki którym mogą realizować cele, które ostatecznie składają się na większą sprzedaż w sklepie. Dzięki różnym formatom możemy wyświetlać reklamy dostosowane do konkretnych miejsc docelowych i grup odbiorców. Mamy również możliwość dopasowania przekazu reklamowego do etapu, na którym znajduje się nasz potencjalny klient. Dzięki temu w ramach jednego systemu reklamowego możemy budować świadomość naszej marki i produktów, zwiększać zasięg, docierać do potencjalnych klientów, którzy są najbardziej nastawieni na zakup, a także wchodzić w interakcję z naszymi stałymi klientami.

Miłosz Bolszaków

Google Ads Specialist, iCEA Group

Absolwent ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Praca z liczbami zawsze była jego konikiem. Na co dzień w iCEA Group zajmuje się prowadzeniem kampanii Google Ads i Facebook Ads. Swoją wiedzą i doświadczeniem z obszaru systemów reklamowych Google dzieli się na łamach prasy branżowej, pisząc artykuły edukacyjne. W ludziach ceni inteligencję i głód wiedzy. Prywatnie dobrze się czuje na sali treningowej i na plaży pod palmami.