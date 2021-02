Gwiazdy programu Top Model w walentynkowej kampanii Douglas

Patrycja Sobolewska, Mariusz Jakubowski, Top Model, fot. Douglas

A może się spotkamy? – pod takim hasłem Douglas, lider rynku perfumerii, rusza z nową kampanią walentynkową. Główne role odegrały w niej gwiazdy Top Model – Patrycja Sobolewska i Mariusz Jakubowski, a szefem artystycznym przedsięwzięcia został Marcin Tyszka. Z okazji Walentynek, aż do 28 lutego na klientów Douglas czekać będzie specjalna oferta ulubionych perfum ‘pełnych miłości’.

Rok 2020 rok początek 2021 roku to przełomowy czas redefiniujący życie wielu osób w niemal każdej dziedzinie - czas określany jako ‘nowa normalność’. Nie ominęła ona życia uczuciowego - pandemia wpłynęła nie tylko na zwiększony popyt na aplikacje randkowe, ale także liczbę rozstań oraz skłoniła do self glow-up. Zmieniła też podejście do relacji i wykreowała potrzebę zatroszczenia się o siebie. Dlatego w te Walentynki, Douglas zaprasza do celebrowania miłości i cieszenia się nią, niezależnie od tego czy żyjemy w parze, czy też jesteśmy singlami.

Bohaterami kampanii Douglas są uczestnicy programu Top Model - Patrycja Sobolewska i Mariusz Jakubowski.

- Od kilku lat, Douglas konsekwentnie realizuje strategię dotarcia do generacji Z. Tym samym do oferty asortymentowej dołączamy nowe marki dedykowane młodszym konsumentom, a większość kampanii koncentrujemy na digitalu i social mediach, w tym od zeszłego roku także na TikToku. Do nowej kampanii walentynkowej zaprosiliśmy najbardziej pożądane osobowości dla naszej młodej grupy docelowej. Nie chcieliśmy przedstawić ich jako pary, ale pozostawić widzom pole do interpretacji, zaprosić do zabawy z Douglas - odkrywania kolejnych filmów prezentujących Patrycję i Mariusza w momencie, gdy flirt między nimi dopiero ma szansę się rozpocząć. Chcemy by nasze hasło ‘A może się spotkamy’ było obietnicą lepszych czasów, a kampania niech będzie zaproszeniem do flirtu, rozmowy, spotkania’ – Ewa Sadowska, Marketing Manager, Douglas Polska.

Kampania Walentynkowa Douglas 2021 to kilkanaście spotów emitowanych na kanałach VOD, YouTube oraz na Facebooku, Instagramie, Tik toku i Snapchacie oraz social mediach własnych Douglas. Na jej potrzeby powstało też szereg formatów digital, promujących ofertę walentynkową Douglas. Zdjęcia wykorzystane zostaną zarówno w kampanii digital, jak i we wnętrzach perfumerii Douglas w całej Polsce.

Za realizację koncepcji kreatywnej, reżyserię filmów oraz zdjęcia odpowiada Marcin Tyszka oraz reprezentująca go agencja Backstage PR, która wyprodukowała kampanię, postprodukacja – BadiBadi, realizacja kampanii w social mediach – VMLY&R, planowanie i zakup mediów – Wavemaker.

- Douglas postawił przede mną zadanie przygotowania kampanii, która będzie atrakcyjna dla ‘Gen Z’ i jednocześnie spójna z nowym, wyrafinowanym, pięknym wizualnie wizerunkiem Douglas. Wszyscy wiedzieliśmy też, że działamy w czasie coraz już trudniejszego do zniesienia lockdownu. Stąd idea strategiczna – ‘A może się spotkamy’ i nieoczywista, umowna przestrzeń, w której spotykamy naszych bohaterów - powiedział Marcin Tyszka.

Ebook z raportem o agencjach social mediowych