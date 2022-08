Haribo otworzy pierwszy w Polsce sklep. Znamy jego lokalizację

HARIBO otwiera pierwszy w Polsce firmowy sklep marki. Wielbiciele żelek, pianek i gum rozpuszczalnych będą mogli robić zakupy w sklepie HARIBO, zlokalizowanym w warszawskim centrum outletowym FACTORY Ursus, już pod koniec sierpnia.

Firmowy sklep HARIBO zajmie powierzchnię 109 m2. Będzie to komfortowa i pełna kolorów przestrzeń, w której klienci odnajdą ulubione produkty i akcesoria.

HARIBO to marka uwielbiana przez dużych i małych miłośników żelek. Od ponad 100 lat HARIBO daje radość dzieciom i dorosłym, oferując różnorodny asortyment żelek i pianek. W pierwszym w Polsce firmowym sklepie HARIBO zaoferuje swoim fanom bestsellery marki i nowości, a także produkty unikatowe, niedostępne w tradycyjnej sprzedaży, oraz akcesoria związane z HARIBO. Dodatkowo w strefie pick&mix będzie możliwość samodzielnego przygotowania ulubionej kompozycji żelek. W firmowym sklepie HARIBO dostępna będzie także różnorodna oferta gum rozpuszczalnych MAOAM.

- HARIBO to marka nowoczesna, świadomie budująca swoją ofertę i ekspert w kategorii żelek. Przygotowując pierwszy w Polsce sklep firmowy zależało nam, by te atrybuty marki były widoczne dla naszych klientów. Dlatego każdy kto przekroczy próg sklepu HARIBO, znajdzie się w kolorowym, pełnym radości świecie marki. Podkreślać to będzie zarówno nowoczesny design, jak i różnorodna oferta z unikalnymi produktami oraz gadżetami. Dodatkowo nowo otwarty, wyjątkowy sklep HARIBO to dla nas okazja, by jeszcze bardziej zbliżyć się do naszych odbiorców, ponieważ silne więzi z konsumentami, obok jakości produktów, są dla marki HARIBO priorytetem” – mówi Anna Stróżyńska, dyrektor marketingu HARIBO Polska.