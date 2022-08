Influencer marketing. Instagram wciąż przyciąga największe budżety

Instagram | Alex Holyoake | Unsplash

Instagram, który - ku zaniepokojeniu influencerów - coraz bardziej upodabnia się do TikToka, w najbliższej perspektywie nie powinien jednak czuć zagrożony. A przynajmniej nie, w kwestii wydatków na influencer marketing. Według nowego raportu Insider Intelligence (wcześniej eMarketer), jest on na dobrej drodze do przechwycenia budżetów prawie trzy raz większych niż TikTok. Facebook jednak nie ma tyle szczęścia.

Instagram nie jest już platformą skoncentrowaną na zdjęciach, o czym Adam Mosseri, szef platformy mówi otwarcie, a dodawane funkcjonalności nie pozostawiają wątpliwości, że mówi poważnie. I nie chodzi o wideo, ale o Reelsy, które są wszędzie. A Reelsy to nic innego jak klon TikTokowych filmików, których popularność - według Instagrama - rośnie o wiele za szybko.

Platforma, która tradycje kopiowania co bardziej chwytliwych pomysłów konkurencji, opanowała do perfekcji, nie kryje, że to właśnie Reels jest teraz formatem, z którym firma wiąże największe nadzieje. W wynikach finansowych za 1. kwartał 2022 roku Meta ujawniła zresztą, że Reelsy odpowiadają obecnie za ponad 20% czasu spędzanego na Instagramie. Czy jednak użytkownicy naprawdę je lubią? To nie jest już takie pewne. Owszem, liczby mogą świadczyć na ich korzyść, ale w przypadku social mediów siłą napędową suflującą konkretne treści jest zawsze algorytm. Jeśli jest on skoncentrowany na wzmocnieniu Reelsów, to właśnie one będą pojawiały się najczęściej i - tym samym - to one będą budzić największe zaangażowanie.

I wydaje się, że tak właśnie może być, o czym świadczy niedawna petycja pod hasłem "Make Instagram, Instagram again", którą poparły największe instagramowe tuzy takie jak Kim Kardashian i Kylie Jenner (a pamiętajmy, że ta ostatnia jednym postem utrąciła niegdyś sporą wartość akcji Snapchata). W influenserskim światku zagotowało się tak bardzo, że włodarze platformy musieli zareagować.