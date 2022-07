Instagram stawia na Reelsy. Co się szykuje?

Instagram testuje zmianę, która zamienia posty wideo w Reels. Ta funkcja, obecnie testowana na wybranych użytkownikach, jest częścią szerszego planu mającego upodobnić Instagrama do TikToka.

Zrzut ekranu opublikowany na Twitterze przez konsultanta ds. mediów społecznościowych, Matta Navarrę, pokazuje, że osoby biorące udział w teście zobaczą wiadomość w aplikacji, która mówi „posty wideo są teraz udostępniane jako Rolki”.

Wiadomość wskazuje, że jeśli konto jest publiczne, to film, który zostanie przekształcony w Kołowrotek, może zostać odkryty i przerobiony przez kolejny użytkowników. Jeśli konto jest ustawione jako prywatne, Reel będzie widoczny tylko dla obserwujących.

Podobnie jak w przypadku każdego innego testu, nie wiadomo, kiedy i czy Instagram planuje szerzej wprowadzić nową funkcjonalność. A jeśli to zrobi, może ona generować kolejne wyzwanie. Na przykład może być trudno opublikować film w orientacji poziome, poza tym nie wiadomo, jak ta zmiana wpłynie na obecne filmy na Instagramie.

Meta ewidentnie stawki na Reelsy. Pod koniec I kwartału 2022 r. firma ujawniła, że ​​Reels stanowią obecnie ponad 20% czasu spędzanego na Instagramie, więc nic dziwnego, że Instagram chce jeszcze bardziej je rozszerzyć, całkowicie zastępując nimi posty wideo.

W zeszłym roku szef Instagramu, Adam Mosseri, powiedział, że aplikacja „nie jest już aplikacją do udostępniania zdjęć”, zauważając, że firma priorytetowo traktuje przejście na wideo w obliczu znacznej konkurencji ze strony TikTok i YouTube. Następnie firma zrobiła krok w kierunku większego celu, jakim jest uczynienie wideo bardziej centralną częścią doświadczenia na Instagramie, łącząc długie filmy IGTV i filmy z kanału Instagram w nowy format o nazwie „Wideo na Instagramie”.

Jeśli Instagram zdecyduje się przekształcić wszystkie przesyłane filmy w Reels, jeszcze bardziej skonsoliduje elementy wideo firmy. W zeszłym roku, kiedy Mosseri określił priorytety Instagrama na 2022 r., powiedział, że firma podwoi wideo i skoncentruje się na Reels. Zasugerował nawet, że Instagram skonsoliduje wszystkie swoje produkty wideo wokół Reels i nadal będzie rozwijał krótki produkt, co wskazuje, że ta zmiana mogła zawsze być planem.

Warto spojrzeć na liczby. Na świecie liczba użytkowników instagrama i TikToka jest już zbliżona. To prawie połowa osób reprezentantów generacji Y i Z. Ale jest jedna istotna różnica! Wg badania GWI, wśród użytkowników Instagrama tylko ok. 35 proc. w ciągu ostatniego miesiąca w ogóle oglądała rolki. Można więc powiedzieć, że Instagram ma 3x mniej widzów wideo niż TikTok. Różnica jest olbrzymia, także w pozycjonowaniu obu serwisów. TikTok to serwis rozrywkowy, który wskazuje jako swoją konkurencję bardziej Netlifx niż Instagram. Dlatego myślę, że Instagramowe rolki będą się rozwijać, na pewno to priorytet dla zespołu tego serwisu, ale kopiowanie funkcji nie przyniesie wielkiego sukcesu, jest już na to chyba nieco za późno.

Norbert Kilen, CEO, On Board Think Kong