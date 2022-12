Instagram | fot. lalo Hernandez | Unsplash.

Instagram, na którym coraz trudniej śledzić treści prawdziwych znajomych, właśnie zrobił krok wychodzący naprzeciw postulatom użytkowników i wprowadził szereg funkcji zaprojektowanych tak, aby nieco złagodzić działania coraz bardziej intruzywnych algorytmów.

Firma udostępniła dodatek o nazwie Notatki, funkcję, w której Meta widziała niegdyś konkurenta dla Twittera, zgodnie z ostatnimi doniesieniami prasowymi. Dzięki Notatkom użytkownicy mogą udostępniać znajomym bieżące treści za pomocą samego tekstu i emotikonów. W Relacjach wprowadzono również inne funkcje, które zmienią sposoby udostępniania w grupach.

Ze wszystkich ogłoszonych funkcji, to jednak Notatki na Instagramie są najciekawsze, ponieważ dodają sposób komunikowania się z innymi za pomocą samego tekstu. Chociaż oczywiście przypomina to platformę taką jak Twitter, obecna implementacja ma znacznie inny interfejs użytkownika. Na Instagramie użytkownicy mogą zostawiać notatki, przechodząc na górę swojej skrzynki odbiorczej, a następnie wybierając obserwujących, których sami obserwują lub innych z istniejącej listy „Bliskich znajomych”. Następnie wypiszą samą notatkę, używając 60 znaków samego tekstu lub emoji. Notatka pojawi się na górze skrzynek odbiorczych znajomych przez 24 godziny, a odpowiedzi będą przychodzić jako wiadomości prywatne.

Instagram stwierdził, że testy wykazały, że ludzie doceniają sposób rozpoczynania rozmów w tak lekki sposób, ale idea jest bardzo podobna do tej, którą znamy z Twittera. Format co prawda się różni, ale użycie Notatek w pewnym stopniu się pokrywa. Użytkownicy mogą dzięki Notatkom dzielić się „tym, co robią” lub prosić o rekomendacje. Twitter dzisiaj również prosi o podobne dane wejściowe. Na przykład, gdy idziesz napisać tweeta, aplikacja pyta „Co się dzieje?” I podobnie jak Notatki, ma ograniczony limit wprowadzania tekstu. (Chociaż - jak powiedział właściciel Twittera, Elon Musk - limit ten ma wzrosnąć).

Informacja o Notatkach nie jest przypadkowa, jak twierdzą dziennikarze "The New York Times". Według nich Meta rozważa przekształcenie Notatek na Instagramie w pełnoprawnego rywala Twittera. Szefowie platformy chcą bowiem wykorzystać chaos, jaki zapanował na Twitterze po przejęciu platformy przez Elona Muska. W raporcie napisano, że firma rozważała, czy Notatki nie powinny być nawet samodzielną aplikacją. Na razie jednak wygląda na to, że Instagram uruchomi Notatki bez zmian.

Kolejny zestaw nowych funkcji dotyczy instagramowych Stories. Jedną z nich jest aktualizacja wprowadzonej w zeszłym roku funkcji „Dodaj swoją”, która zachęca innych do udziału w trendzie poprzez udostępnianie jego własnej wariacji. Instagram teraz testuje aktualizację, dzięki której można też zaprosić znajomych do udziału. Ta funkcja ma na celu walkę z jednym z większych zagrożeń ze strony TikToka, w którym użytkownicy powielają trendy, niezależnie od tego, publikując ich własną interpretację.

Instagram testuje teraz również „Candid”, sposób, w jaki przyjaciele mogą udostępniać Stories, które są widoczne tylko dla innych osób, które również udostępniają własne Candids. Ta funkcja jest oczywistym konkurentem dla BeReal. To nie pierwszy raz, kiedy Instagram próbuje siłować się z BeReal, który zyskuje zwolenników wśród młodszych użytkowników pokolenia Z. Firma na początku tego roku przetestowała inne funkcje, w tym jedną o nazwie IG Candid Challenges, która jest podobna do tego, co teraz stało się Candid. Bardziej bezwstydnie oszukał BeReal dzięki funkcji podwójnego aparatu, którą po prostu nazwał Dual.

Dwie inne funkcje koncentrują się na ulepszeniach udostępniania grupowego. Nowe „Profile grupowe” to nowy typ profilu na Instagramie do udostępniania postów i historii znajomym. Treści udostępniane w profilu grupowym są udostępniane członkom grupy zamiast Twoim obserwatorom i są publikowane tylko w profilu grupowym, a nie w Twoim własnym profilu. Wydaje się, że jest to odpowiedź na to, jak wielu młodszych ludzi już korzysta z Instagrama — na przykład do publikowania treści na grupach dla swojej szkoły lub na jakiś temat. Wcześniej te konta były zarządzane tylko przez wybrane osoby z loginem do konta, które mogą wybierać treści z przesłanych treści. Profile grupowe mogą zachęcać do większego zaangażowania.