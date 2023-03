Instagram | fot. lalo Hernandez | Unsplash.

Meta rozpoczęła testowanie swoich narzędzi do weryfikacji wieku na Instagramie w większej liczbie krajów, w tym w Kanadzie i Meksyku. W czerwcu ubiegłego roku aplikacja zaczęła testować nowe opcje, weryfikując wiek użytkowników za pomocą jednej z trzech opcji: przesłania dokumentu tożsamości, nagrania wideo selfie lub poproszenia wspólnych znajomych o potwierdzenie daty urodzenia. Jeśli użytkownik próbował edytować swoją datę urodzenia na Instagramie w wieku od 18 do 18 lat lub starszy, aplikacja wymagałaby od niego zweryfikowania wieku za pomocą jednej z trzech metod.

Test początkowo wystartował w Stanach Zjednoczonych, a później w Brazylii i Japonii w październiku. Narzędzia do weryfikacji są obecnie testowane w Europie, Meksyku, Kanadzie, Korei Południowej, Australii i Japonii. Meta planuje udostępnić je na całym świecie w nadchodzących miesiącach.

Aby zweryfikować swój wiek, możesz przedstawić dokument tożsamości, taki jak paszport lub prawo jazdy. Jeśli to zrobisz, Instagram będzie przechowywać Twój identyfikator przez 30 dni na swoich serwerach, zanim go usunie. Jeśli nie masz ważnego dokumentu tożsamości, możesz wybrać metodę wideo selfie. W ramach tej opcji Instagram nawiązał współpracę z londyńskim startupem zajmującym się tożsamością cyfrową Yoti. Po przesłaniu selfie wideo jest ono udostępniane Yoti, która weryfikuje Twój wiek za pomocą specjalnie wyszkolonej sztucznej inteligencji. Po zakończeniu procesu weryfikacji obie firmy usuwają dane.

Trzecia opcja weryfikacji wieku nazywa się „rękojmią społecznościową”, która pozwala poprosić wspólnych obserwujących o potwierdzenie, ile masz lat. Osoba poręczająca musi mieć ukończone 18 lat i nie może w tym czasie poręczać za nikogo innego. Trzy osoby, które wybierzesz, aby poręczyć za Ciebie, otrzymają prośbę o potwierdzenie Twojego wieku i będą musiały odpowiedzieć w ciągu trzech dni. Osoby, które poręczą za użytkownika, otrzymają opcje określenia przedziału wiekowego, na przykład poniżej 13 lat, 13-17 lat, 18-20 lat, 21 lat lub więcej albo "nie jestem pewien". Wszyscy troje muszą wybrać tę samą opcję, aby Twoja weryfikacja wieku została zatwierdzona.

Meta twierdzi, że odkąd w zeszłym roku jej testy wykazały, że była w stanie powstrzymać 96% nastolatków, którzy próbowali edytować swoje urodziny na Instagramie.

Instagram zaczął prosić nowych użytkowników o podanie daty urodzenia w 2019 r., próbując uniemożliwić użytkownikom młodszym niż 13 lat dołączenie do aplikacji. W 2021 r. sieć społecznościowa nałożyła na wszystkich obowiązek podania daty urodzenia. W tym samym roku wprowadził ograniczenia dla nastolatków, takie jak domyślne ustawienie prywatnych kont dla użytkowników poniżej 16 roku życia i blokowanie wiadomości prywatnych od nieznanych dorosłych.

Instagram chce zadbać o nasze zdrowie psychiczne

Instagram ogłosił na początku roku, że rozszerza zestaw narzędzi do zarządzania czasem, wprowadzając nową funkcję o nazwie „Tryb cichy”. Ma ona celu zmniejszenie niepokoju związanego z korzystaniem z aplikacji poprzez wyciszanie przychodzących powiadomień i ustawianie statusu informującego znajomych, że obecnie nie korzystasz z aplikacji. Firma powiedziała, że poprosi nastoletnich użytkowników o włączenie tej funkcji, jeśli korzystają z aplikacji późno w nocy.

Aktualizacja jest jedną z kilku wprowadzonych dzisiaj zmian, które obejmują również rozszerzone narzędzia kontroli rodzicielskiej i inne narzędzia do zarządzania rekomendacjami.

Nowe funkcje pojawiają się nieprzypadkowo. Instagram pracuje bowiem nad tym, by jego aplikacja przestała być celem organów regulacyjnych i prawodawców zaniepokojonych potencjalnymi szkodami, jakie ze sobą niesie, szczególnie dla nastoletnich użytkowników. Do tej pory Instagram dodał kilka funkcji bezpieczeństwa dla nastolatków, w tym te, które chronią prywatność nastolatków, ograniczają niechciany kontakt z dorosłymi, kierowanie reklam oraz limitują dostęp nastolatków do treści dla dorosłych oraz inne, które pomagają rodzicom monitorować i zarządzać korzystaniem z Instagrama przez nastolatków.

Tryb cichy dołącza do więc innych narzędzi do zarządzania czasem w tym kontroli dziennego czasu, które pozwalają ludziom śledzić korzystanie z aplikacji i wysyłać alerty, konfigurować przypomnienia „zrób sobie przerwę” po tym, jak poszczególne sesje aplikacji przekroczą określony czas i różne narzędzia do wstrzymywania, odkładania i zaprzestania obserwowania stron, grup i osób tak, aby jeszcze bardziej zmniejszyć zaangażowanie w uzależniające lub w inny sposób niechciane treści.

Jednak dzięki nowej funkcji trybu cichego nie chodzi tylko o wprowadzenie narzędzia, które zmusza użytkowników do zrobienia sobie przerwy. Zamiast tego koncentruje się na rzeczywistych skutkach, jakie towarzyszą próbom odejścia na chwilę od aplikacji, z której regularnie korzystasz - i takiej, w której inni oczekują, że będziesz dostępny.

Szczególnie wśród młodych ludzi Instagram stał się popularnym narzędziem do przesyłania wiadomości - do tego stopnia, że w minionych latach firma wypuściła dwie różne wersje samodzielnych aplikacji do komunikacji, Direct i Threads. Ten ostatni został zamknięty w 2021 roku. Chociaż udostępnianie wiadomości jako osobne doświadczenie nie sprawdziło się na Instagramie, wiadomości pozostają kluczowym elementem głównej aplikacji, co oznacza to, że nieodpowiadanie na wiadomości prywatne jest to uważane za niegrzeczne, chociaż niektóre nastolatki przyznają, że oczekiwanie na ciągłą dostępność może być stresujące.

Dzięki trybowi cichemu użytkownicy Instagrama mogą wybrać sobie przerwę - na naukę, sen lub inne formy odłączenia się. To coś w rodzaju Instagramowego odpowiednika wyłączania światła komunikatora dla tych, którzy pamiętają erę AIM i ICQ. Po wyjściu z trybu cichego aplikacja wyświetli podsumowanie tego, co przegapiłeś podczas przestoju, aby pomóc Ci nadrobić zaległości.

INSTAGRAM