Jak prowadzić remarketing na Facebooku?

Facebook | fot. Allie | Unsplash

Facebook posiada ekosystem danych oparty o zarejestrowanego użytkownika. W przeciwieństwie do Google Ads mamy do czynienia z osobą, a nie ciasteczkiem. Dzięki temu, prowadząc remarketing na Facebooku, nasz odbiorca mógł odwiedzić witrynę na desktopie, a my będziemy mogli dotrzeć do niego na przykład na smartfonie.

To nie jedyne zalety remarketingu na Facebooku. Marketerzy mają arsenał funkcjonalności, które mogą świetnie się wzajemnie uzupełniać. Na początku warto zastanowić się jakie dane będziemy wysyłać do pixela Facebooka.

Konfiguracja pixela

Dla osób mniej technicznych to zadanie wydaje się być skomplikowanym, ale z pomocą Google Tag Managera podstawowa implementacja jest dziecinnie prosta. Tworząc nowy Pixel w Menadżerze Zdarzeń, skopiuj wygenerowany kod. Następnie umieść go w nowym tagu, który pozwala wkleić niestandardowy kod HTML).

Jako regułę uruchamiania tagu wybierz wyświetlenie wszystkich stron. Możesz od razu odsiać bezwartościowy ruch i jako regułę użyć minutnik ustawiony na sekund. Dzięki temu wszystkie osoby, które spędziły mniej niż 5 sekund nie zapiszą się na liście remarketingowej.

Segmentacja na podstawie zdarzeń

Określ kluczowe mikrokonwersje i konwersje dla swojej kampanii. W przypadku działań content marketingowych kluczowe jest zbadanie, czy użytkownik przeczytał artykuł. Możesz to zmierzyć łącząc dwie reguły w Google Tag Managerze. Wystarczy użyć minutnika (na przykład 1 minuta) i procent przescrollowania strony (np. 90%).

Tego typu kluczowych zdarzeń może być więcej. Subskrypcja do newslettera, powiększenie zdjęcia produktu, przejście do cennika, czy też wypełnienie formularza. Kluczowe mikrokonwersje i konwersje warto wysłać do pixela Facebooka.

Ustaw reguły, które będą powiązane z tymi zdarzeniami i wyślij fragment kodu przypisany konkretnemu zdarzeniu. Możesz ustawić wartość (PLN), dzięki czemu w panelu reklamowym zobaczysz efektywność reklamy na podstawie „przychodu” z reklamy. Oczywiście wartości są umowne. Na przykład zapis do newslettera wyceniamy na 5 zł.

Jak stworzyć odbiorców listy remarketingowej?

Tworząc niestandardowe listy odbiorców możesz filtrować użytkowników używając funkcji zdarzeń. Przy kampanii content marketingowej przygotuj zatem listy remarketingowe na podstawie ilości przeczytanych treści. W momencie, gdy odbiorca ma już za sobą lekturę 3 artykułów na blogu firmowym, to dobry moment na reklamę bardziej sprzedażową. Aby określić ilość wystąpienia danego zdarzenia, wpisz jego częstotliwość.

W zależności od procesu sprzedażowego, warto podzielić listy remarketingowe na różne odstępy czasu. W e-commerce szczególnie ważne będą osoby, które przeglądały produkt w przeciągu ostatnich 2 dni. Im szybciej do nich dotrzesz z reklamą tym większa szansa, że zdążysz przypomnieć o produkcie w dobrym momencie. Warto nie przesadzić z ilością wyświetlanych reklam.

Szczególnie jeśli masz małą listę remarketingową, to Facebook chcąc wydać budżet wyświetli (za)dużo razy reklamę. Aby ustrzec się przed tym ogranicz ilość wyświetleń w panelu reklamowym. Jako cel reklamy wybierz „Zasięg”, ponieważ inne typy reklam nie oferują na ten moment takiej funkcji.

Dobierz odpowiedni format reklamowy

Stwórz różne reklamy w zależności od lejka sprzedażowego. Jeśli odbiorca był kilka razy na stronie, zmobilizuj go do kontaktu. Facebook Lead Ads pozwala w dwoch kliknięciach wysłać użytkownikowi formularz. Aby uniknąć leadów niskiej jakości, dodaj niestandardowe pole, w którym użytkownik określi swoje preferencje związane z usługą lub produktem.

Na pozyskiwanie leadów duży wpływ mają wartościowe działania content marketingowe. Aby promować artykuły możesz wykorzystać remarketing dynamiczny. System reklamowy w oparciu o maszynowe uczenie dobierze rekomendowane treści na podstawie poprzedniej wizyty użytkownika. Dodatkowo oszczędzamy mnóstwo czasu na tworzenie kilku, a w przypadku dużego portalu kilkunastu reklam. Ten typ reklamy to must-have w e-commerce, ale ten format nada się do edukacji odbiorców.

Remarketing to budowanie relacji. Messenger jest znakomitym narzędziem do lojalizacji klientów. Wykorzystanie chatbota pozwala rozwiać wątpliwości klienta. Zaprojektuj odpowiednią ścieżkę rozmowy, która pomoże w podjęciu decyzji. Interakcje w Messengerze można wykorzystać do analizy zachowań klientów i segmentacji. Facebook Ads pozwala na wysłanie sponsorowanych wiadomości do osób, które weszły w interakcję z chatbotem. Nie przegap okazji.

Michał Bednarczyk

Media Manager

ContentHouse