Jak tworzyć w Google kampanie sprzedażowe, a jak wizerunkowe? Różnice w podejściu i planowaniu.

Google | fot. Niclas Illg | Unsplash

Niezmiernie istotne jest zrozumienie, co stanowi istotę kampanii sprzedażowych, a co wizerunkowych. Bez tego nie będziemy w stanie budować skutecznych strategii obecności naszej marki w ekosystemie Google.

Celem kampanii wizerunkowej jest zaistnienie w umyśle konsumenta. Naszym celem jest doprowadzenie do tego, aby nasz produkt lub usługa były pierwszym skojarzeniem w umyśle konsumenta, które pojawia się, gdy myśli o konkretnej kategorii produktów lub usług, które odpowiadają na jego potrzeby. Siłą rzeczy, kampania wizerunkowa ma więc szerszą grupę odbiorców i jej celem nie jest sprzedaż sensu stricto. Natomiast kampania sprzedażowa ma bardziej skoncentrowane działanie i, jak sama nazwa wskazuje, tworzy się ją po to, by pozyskiwać leady sprzedażowe.

Co ciekawe, mimo różnic, te dwa typy kampanii są ze sobą ściśle powiązane – nie ma dobrej kampanii sprzedażowej bez wizerunkowej. Ta ostatnia, choć nie jest nastawiona na sprzedaż, budowana w sposób spójny i świadomy, może przynieść długofalowe efekty.

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem, zarówno w przypadku kampanii sprzedażowej jak i wizerunkowej, powinien być research. Dzięki narzędziom takim jak Google Trends czy Keyword Planner będziemy mogli nie tylko zbadać sytuację wyjściową naszej marki, ale także porównać ją z markami konkurencyjnymi. Poza tym, zawsze zalecałabym połączenie kont Google Analytics i Google Ads.

Jak tworzyć te kampanie w Google Ads?

W przypadku kampanii wizerunkowych po przeprowadzeniu researchu, rozpoczynamy działania trzymając się ściśle atrybutów naszej marki: loga, nazwy, identyfikacji kolorystycznej i narracji. Reklamy wideo i banery są dobrym (i niezbyt drogim) sposobem na zwiększenie świadomości w grupie docelowej. Jeśli dodatkowo istnieje możliwość nadania jej bardziej ludzkiego charakteru lub przeprowadzenia kreatywnych testów, tym lepiej dla jej rozpoznawalności.

Tego typu działania reklamowe powinny być prowadzone co najmniej przez miesiąc. Następnie należy przeanalizować dane, np. CTR-y czy unikalne zasięgi. To właśnie one pomogą nam stworzyć odpowiednią kampanię sprzedażową.

Po przeanalizowaniu i zebraniu informacji z kampanii wizerunkowej, nadszedł czas na stworzenie kampanii sprzedażowej. Do dyspozycji mamy szereg rozwiązań takich jak np. kampanie remarketingowe (listy klientów, odwiedzających i/lub innych odbiorców), inteligentna licytacja czy konwersje. Oprócz kwestii ściśle technicznych, ważne jest, aby jasno zdefiniować cele kampanii, zadając sobie 3 podstawowe pytania:

Co chcemy zaoferować?

Co chcemy osiągnąć?

W jakim czasie powinniśmy to osiągnąć?

Tworząc kampanie wizerunkowe i sprzedażowe w Google musimy pamiętać, że są one jedynie częścią marketing mix. Musimy również wziąć pod uwagę takie punkty styku z marką, jak np. landing page, social media czy wreszcie kanały tradycyjne. Ponadto, zawsze pamiętajmy o testowaniu reklam z różnym tekstem i eksperymentowaniu z platformą - może to przynieść niesamowite efekty.

Na zakończenie chciałabym podkreślić, że jest coś, co Google bardzo lubi - jest to zmienianie/odnawianie/dodawanie funkcji na platformie. Pamiętaj, by być zawsze na bieżąco!

Mercedes de la Torre Fuentes

PPC Campaign Manager

Performante