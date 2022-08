Obecnie w sklepie Google Play znajdują się blisko 3 miliony aplikacji, a w App Store prawie 2 miliony i liczby te rosną z każdym dniem. Jak więc widać - konkurencja jest ogromna, a co za tym idzie - developerzy czy właściciele aplikacji nie mogą liczyć na to, że ludzie samodzielnie odkryją ich apkę. Trzeba im w tym pomóc i właśnie do tego niezbędna jest odpowiednio przygotowana strategia pozyskiwania użytkowników.

App Store Optimization (ASO)

App Store Optimization (ASO) to proces poprawy pozycjonowania i widoczności aplikacji w sklepach mobilnych. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie liczby organicznych pobrań. Najważniejsza jest w nim strona produktu w sklepie z aplikacjami, która składa się z opisu i materiałów graficznych. W opisie przedstaw do czego służy aplikacja, dla kogo jest przeznaczona i jakie są jej zalety. Przy czym tworząc go, pamiętaj o użyciu jak największej liczby słów kluczowych, dzięki czemu aplikacja będzie wyświetlała się wyżej w wynikach wyszukiwania. Przykładowo, jeśli jest to apka służąca do planowania posiłków, najlepszymi słowami będą: nazwa aplikacji, posiłki, planowanie, keto/ makro, rodzaje diet, kalorie, fit, fitness, śledzenie kalorii. Warto też wiedzieć, że działanie to będzie bardziej skuteczne w przypadku Google Play niż App Store. Ponadto Google Play pozwala użyć większej liczby znaków w opisie niż App Store, a więc dla każdego z nich trzeba stworzyć dedykowany tekst.

Kolejny element to materiały graficzne. W tym przypadku musisz przede wszystkim zadbać, by były atrakcyjne wizualnie dla odbiorców i jednocześnie pokazywały najważniejsze funkcje aplikacji. Mogą to być zarówno screeny, jak i krótkie wideo.

Oceny użytkowników

Kolejnym elementem, na którym powinieneś się skupić po dodaniu aplikacji do sklepu jest uzyskanie pozytywnych ocen od użytkowników. Mają one ogromne znaczenie dla ASO, ponieważ ich liczba i średnia wpływają na pozycjonowanie aplikacji w wynikach wyszukiwania. Dodatkowo, jeśli średnia ocen jest poniżej czterech gwiazdek, użytkownicy będą mogli odfiltrować aplikację podczas poszukiwań, a co za tym idzie - w ogóle jej nie zobaczą. Niskie oceny oraz negatywne opinie mogą również zniechęcić ludzi do jej pobrania. Z drugiej strony oceny oraz komentarze mogą pomóc developerom w poprawieniu poszczególnych elementów czy funkcji apki.

Pamiętaj zatem, by zachęcać użytkowników do wystawiania opinii. Możesz to zrobić za pomocą okienek, które będą się pokazywały w trakcie jej używania lub w przypadku gier - po wygranej bitwie, ukończonym poziomie itp. Nie pytaj natomiast użytkowników od razu po zainstalowaniu aplikacji o opinie. Daj im możliwość jej poznania.

Kolejną ważną rzeczą jest odpowiadanie na komentarze. Pamiętaj, aby robić to jak najczęściej i postawić na personalizację, a nie wstawianie odpowiedzi z gotowych szablonów. Jest to też dobry sposób, aby poinformować użytkowników, że zgłoszony przez nich błąd został naprawiony. Dzięki temu nie tylko pokazujesz, że ich zdanie jest cenne, ale również minimalizujesz ryzyko odinstalowania apki i zyskujesz szansę na zmianę oceny przez komentującego. Przekazujesz też potencjalnym nowym użytkownikom informację, że wersja, którą pobiorą została zaktualizowana.

Jeśli zadbałeś już o powyższe elementy, czas przyjrzeć się działaniom płatnym. ASO i kampanie reklamowe aplikacji wpływają na siebie wzajemnie, a więc, by osiągnąć sukces potrzebujesz obu rodzajów działań.

Kampanie Search Ads

W ramach premiery iOS 10 firma Apple wprowadziła możliwość ustawiania kampanii Search Ads w App Store. Polega ona na licytowaniu odpowiednich słów kluczowych, za pomocą których użytkownik szuka aplikacji. Dzięki temu działaniu Twoja aplikacja może pojawić się jako pierwsza w wynikach wyszukiwania, nawet wyżej niż konkurencja po wpisaniu nazwy konkurencyjnej aplikacji. Jeśli jeszcze tego nie próbowałeś, to koniecznie musisz to zrobić! Bycie widocznym na górze wyników wyszukiwania w App Store to jedna z najlepszych metod na zwiększenie współczynnika konwersji. Co więcej - ten sposób jest dość nowy, a większość wydawców aplikacji jeszcze go nie dostrzegła.

Wykorzystanie sieci reklamowych

Na rynku jest też wiele sieci reklamowych, specjalizujących się w określonych rozwiązaniach promocyjnych, pozwalających skutecznie docierać do użytkowników. Warto sprawdzić oferowane przez nie możliwości i porozmawiać o tym, które będą najlepsze dla Twojej aplikacji. Wszystko zależy od założeń aplikacji, etapu jej rozwoju i rodzaju użytkowników, których chcesz pozyskać. Wśród jednych z ciekawszych metod możemy wymienić:

Promocję aplikacji w innych aplikacjach o pokrewnej tematyce.

Smart pre-instalacje, dzięki którym aplikacja będzie sugerowana do zainstalowania przy pierwszym uruchomieniu telefonu na bazie preferencji ustawionych przez użytkownika.

Kampanie retargetingowe - w ich ramach są monitorowani użytkownicy, którzy pobrali już aplikację i celem jest zmotywowanie ich do wykonania kolejnego kroku. W tej metodzie inteligentne platformy prognozują i identyfikują nieaktywnych użytkowników, którzy najprawdopodobniej ponownie aktywują lub zainstalują aplikację. Następnie są im wyświetlane reklamy zachęcające do podjęcia określonego działania.

Testy A/B

Niezależnie od wybranych opcji promocji, nie warto przywiązywać się do nich na stałe. Nie ma nic lepszego, niż wykonywanie ciągłych testów i poznawanie swojej grupy docelowej. Warto więc wypróbowywać nowe opisy, porównywać, która reklama zyskuje więcej kliknięć, a która przyniosła większą liczbę aktywnych użytkowników. Dzięki testom odkryjesz jak zwiększyć konwersję, “nie przepalając” jednocześnie budżetu na nieefektywne działania.

Odpowiednio zaplanowana strategia promocji aplikacji, uwzględniająca nowe technologie i rozwiązania, pozwoli Ci zwiększyć liczbę instalacji i aktywnych użytkowników, a w dłuższej perspektywie również przychody z aplikacji. Warto więc poświęcić temu tematowi dłuższą chwilę i dobrze go przemyśleć.

Aleksandra Keller

Ekspert ds. zakupu mediów mobilnych

aBooster